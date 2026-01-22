Předplatné

ONLINE: Lyon dál vede Evropskou ligu, Šulc pomohl asistencí. Horníček proti Nottinghamu

Záložník Lyonu Pavel Šulc v zápase Evropské ligy proti Bernu
Záložník Lyonu Pavel Šulc v zápase Evropské ligy proti BernuZdroj: profimedia.cz
Fotbalisté Lyonu se radují z gólu v Bernu
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za Lyon
Fotbalisté Lyonu v 7. kole Evropské ligy vyhráli 1:0 v Bernu a dál drží vedení v tabulce. Asistencí na jediný gól přispěl k výhře český záložník Pavel Šulc. Na francouzského lídra se však bodově dotáhla Aston Villa díky výhře 1:0 na hřišti Fenerbahce. Od 21.00 se v brance Bragy představuje gólman Lukáš Horníček, který čelí Nottinghamu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Evropská liga 2025/2026

LIVE 1. poločas
10Detail
LIVE 1. poločas
10Detail
LIVE 1. poločas
00Detail
LIVE
10Detail
LIVE
01Detail
LIVE
11Detail
LIVE
30Detail
LIVE 1. poločas
20Detail
LIVE
33Detail
LIVE
01Detail
LIVE
22Detail
LIVE
20Detail
LIVE 1. poločas
10Detail
LIVE
01Detail
LIVE 1. poločas
30Detail
LIVE 1. poločas
10Detail
LIVE 1. poločas
00Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon760114:318
2Aston Villa760111:418
3Freiburg752010:317
4Midtjylland751116:816
5Ferencváros642011:614
5Real Betis742111:614
7FC Porto742110:614
8Braga641110:513
9CZ Bělehrad74126:513
10Stuttgart640212:512
11PAOK733115:1012
12AS Řím640210:512
13Boloňa733111:712
14Nottingham Forest632111:611
15Plzeň72507:311
16Fenerbahce73229:611
17Panathinaikos63129:710
18Genk63127:610
19Celta Vigo630312:99
20Lille630310:79
21Brann72329:109
22Young Boys73048:139
23Celtic72239:138
24Ludogorets621311:147
25Záhřeb62138:137
26Basilej62048:96
27Feyenoord720510:136
28FCSB62047:116
29GA Eagles62045:116
30Sturm Graz71154:114
31Salcburk61055:113
32Utrecht60153:91
33Rangers60153:111
34Malmö70163:131
35M. Tel-Aviv70162:191
36Nice60064:130
  • Osmifinále
  • Play-off

