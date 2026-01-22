Předplatné

ONLINE: YB Bern - Lyon. Udrží si Šulc a spol. první místo v tabulce Evropské ligy?

Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za Lyon
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za LyonZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
Evropská liga
Začít diskusi (0)

Už 7. kolem pokračuje ligová fáze fotbalové Evropské ligy a klubům v soutěži zbývají poslední dva zápasy v boji o postup do play off. Vedoucí Olympique Lyon, za který nastupují Češi Pavel Šulc a Adam Karabec, vyzve Young Boys Bern. AS Řím hostí Stuttgart, oba celky mají shodně 12 bodů. Třetí Aston Villa zažije boj na horké istanbulské půdě proti Fenerbahce. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Evropská liga 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon650113:315
2Midtjylland650113:515
3Aston Villa650110:415
4Real Betis642011:414
5Freiburg64209:314
6Ferencváros642011:614
7Braga641110:513
8FC Porto64119:513
9Stuttgart640212:512
10AS Řím640210:512
11Nottingham Forest632111:611
12Fenerbahce63219:511
13Boloňa63219:511
14Plzeň62406:210
15Panathinaikos63129:710
16Genk63127:610
17CZ Bělehrad63125:510
18PAOK623113:109
19Celta Vigo630312:99
20Lille630310:79
21Young Boys63038:129
22Brann62226:78
23Ludogorets621311:147
24Celtic62137:117
25Záhřeb62138:137
26Basilej62048:96
27FCSB62047:116
28GA Eagles62045:116
29Sturm Graz61144:84
30Feyenoord61057:133
31Salcburk61055:113
32Utrecht60153:91
33Rangers60153:111
34Malmö60153:121
35M. Tel-Aviv60152:181
36Nice60064:130
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů