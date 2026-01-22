Předplatné

Zeď Horníček! Proti Nottinghamu chytil penaltu a má pátou nulu v EL. Šulc nahrával

Český brankář Lukáš Horníček z Braggy likviduje penaltu Nottinghamu
Český brankář Lukáš Horníček z Braggy likviduje penaltu NottinghamuZdroj: profimedia.cz
Záložník Lyonu Pavel Šulc v zápase Evropské ligy proti Bernu
Fotbalisté Lyonu se radují z gólu v Bernu
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za Lyon
4
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Evropská liga
Další skvělé představení českého brankáře v Evropské lize! Lukáš Horníček v 7. kole vychytal fotbalistům Braggy výhru 1:0 nad Nottinghamem a v soutěži si připsal již páté čisté konto. V duelu s týmem z Premier League také úspěšně lapil penaltu. Lyon vyhrál 1:0 v Bernu a dál drží vedení v tabulce. Asistencí na jediný gól přispěl k výhře český záložník Pavel Šulc. Na lídra se však bodově dotáhla Aston Villa díky výhře 1:0 na hřišti Fenerbahce.

Lyon vyhrál napříč soutěžemi sedmý zápas v řadě a Šulc během této série vstřelil sedm ze 14 branek. I v Bernu měl na vítězství lví podíl. Oba týmy už se chystaly na konci prvního dějství do šaten, když se české ofenzivní záložník protáhl mezi dvěma protihráči. Od zadní čáry poslal centr, který brankář Keller jen vyrazil a Angličan Maitland-Niles mezi zkoprnělými zadáky pohotově skóroval.

Celý zápas odehrál i Adam Karabec. Na druhé straně byl Dominik Pech, který je v Young Boys na hostování ze Slavie, jen na lavičce. Výhru Lyonu málem sebral Sanches, který nejprve trefil břevno a pak jeho gól zrušil videorozhodčí pro ofsajd.

Aston Villa potvrdila roli největšího favorita sázkových kanceláří na zisk druhé evropské trofeje. Jediný gól vstřelil v Istanbulu Sancho, někdejší velký talent, který se v této sezoně trápí a mezi střelce se zapsal poprvé od letního příchodu na hostování z Manchesteru United. Španělský trenér Unai Emery jako první odkoučoval 100. zápas v Evropské lize a po třech triumfech se Sevillou a jednom s Villarrealem by ji letos rád vyhrál popáté.

Betis přišel v Řecku o neporazitelnost

Blízko k šesté výhře byl i Midtjylland, stále bez zraněného Adama Gabriela. Ve skandinávském derby v Bergenu třikrát vedl, ale domácí pokaždé vyrovnali, naposledy z penalty v desáté minutě nastavení. Tým, který se do hlavní soutěže prokousal přes tři předkola, je velkým překvapením a s šestnácti góly má nejproduktivnější útok v soutěži.

Betis Sevilla přišel o neporazitelnost na hřišti PAOk Soluň. Řecký tým vyhrál 2:0, brankáře Jiřího Pavlenku nepustila na trávník naražená žebra. Bez porážky je po sedmi zápasech vedle Plzně jen Freiburg, který se po výhře nad Maccabi Tel Aviv 1:0 posunul na třetí příčku.

Celtic Glasgow v prosinci prohrál doma s AS Řím 0:3, ale na dalšího soupeře ze Serie A si vyšlápl. V Boloni, kde byl Martin Vitík jen mezi náhradníky, vedl skotský tým už 2:0. První gól padl po chybě polského brankáře Skorupského a japonské spolupráci, Maeda přihrál a Hatate zakončil do prázdné branky. Střelec si už v prvním poločase pokazil den vyloučením, ale hosté i v deseti přidali druhý gól zásluhou Američana Trustyho. Až po změně stran domácí početní převahu proměnili ve vyrovnání.

Evropská liga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon760114:318
2Aston Villa760111:418
3Freiburg752010:317
4Midtjylland751116:816
5Braga751111:516
6AS Řím750212:515
7Ferencváros743012:715
8Real Betis742111:614
9FC Porto742110:614
10CZ Bělehrad74126:513
11PAOK733115:1012
12Stuttgart740312:712
13Celta Vigo740314:1012
14Boloňa733111:712
15Nottingham Forest732211:711
16Plzeň72507:311
17Fenerbahce73229:611
18Panathinaikos732210:811
19Genk63127:610
20Záhřeb731312:1410
21Lille730411:99
22Brann72329:109
23Young Boys73048:139
24Celtic72239:138
25Ludogorets721411:157
26Feyenoord720510:136
27Basilej72059:126
28Salcburk72058:126
29FCSB72058:156
30GA Eagles72056:146
31Rangers71154:114
31Sturm Graz71154:114
33Nice71067:143
34Utrecht60153:91
35Malmö70163:131
36M. Tel-Aviv70162:191
  • Osmifinále
  • Play-off

