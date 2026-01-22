Všichni na Porto. Plzeň láká fanoušky na speciální cestu ke stadionu
Velký plzeňský večer už se blíží, od 18:45 vypukne utkání Evropské ligy proti silnému Portu. Na důležitý zápas, který může Viktorii nasměrovat k postupu do vyřazovací fáze, připravuje klub opět doprovodné akce pro své příznivce, kteří se v mrazivém počasí chystají na stadion. Fanoušci si mohou cestu na zápas zpestřit na speciální zhruba kilometrové trase, kterou připravil klub ve spolupráci s městem.
Připraveny jsou čtyři unikátní projekce nazvané Pre-match route. Přímo na stadionu bude jako tradičně na evropské zápasy připravena laser show, fanouškům se bude podepisovat zimní navrátilec Patrik Hrošovský, který ještě nemůže být dopsaný na soupisku pro poslední dva zápasy Ligové fáze Evropské ligy.
Zhruba kilometrová procházka na stadion po připravené cestě zabere maximálně 30 minut. Pre-match route začne na náměstí Republiky před radnicí a vyvrcholí ve Štruncových sadech. Projekce na trase, kterou připravil klub ve spolupráci s městem, poběží ve čtvrtek od 17:00.
„Je až neuvěřitelné, jakou roli vzhledem k velikosti našeho města hrajeme v evropském fotbale a za to se sluší klubu a jeho fanouškům poděkovat. Proto jsme se rozhodli spojit síly a na další svátek fotbalu připravit jedinečnou atmosféru,“ uvedl pro klubový web Roman Zarzycký, primátor města Plzně.
„Čeká nás další velký evropský večer a chtěli jsme fanouškům nabídnout znovu i něco navíc. Díky skvělé spolupráci s městem se to daří a věříme, že si fanoušci výjimečný zážitek užijí,“ doplnil ředitel klubu Jaromír Hamouz.
Zápas mezi Plzní a Portem začíná v 18:45.