ZNÁMKY Plzně: smolař Vydra, Kabongovi narostla křídla. Kdo dosáhl na nejvyšší úroveň?

Jak si vedli fotbalisté Plzně v utkání Evropské ligy proti FC Porto?
Evropská liga
Velmi důležitý bod. Plzeňští fotbalisté v předposledním duelu ligové fáze Evropské ligy remizovali na domácím hřišti s FC Porto 1:1. Získaný bod proti suverénovi portugalské ligy definitivně zajistil Viktorii postup do vyřazovací fáze. Smolařem zápasu byl kapitán Matěj Vydra, vynikající výkon předvedl Karel Spáčil. A jak si vedli další hráči? Projděte si tradiční pozápasové ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10-nejlepší, 1-nejhorší).

