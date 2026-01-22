Hyský po Portu: Beru to jako vítězství. Penalta? Přísné rozhodnutí. Havel jako vzor
Ve čtvrtečním zápase Evropské ligy s Portem sahala Plzeň po vítězství, doma mohla skolit silného favorita. Vedení po brance Lukáše Červa dlouho držela i v dlouhém oslabení. Martin Hyský byl po konečné remíze 1:1 přesto spokojený. Hosté vyrovnávali v úplném závěru, ale na svůj tým byl hrdý. „Beru to jako vítězství,“ hodnotil západočeský kouč.
Máte po takové remíze smíšené pocity?
„Převládá hrdost na tým, za to, co jsme dokázali. Stál proti nám extrémně složitý a dobrý soupeř. Zápas se po červené kartě a rozhodnutí nařídit penaltu nevyvíjel dobře, musíme být pokorní. Já to cítím po zápase jako naše vítězství. Byl to ohromně důležitý bod pro sebevědomí našeho mladého týmu. Zvlášť při absencích klobouk dolů před klukama, odehráli výborný zápas.“
Jak jste reagoval na červenou kartu?
„První poločas byl z naší strany velmi dobrý. Dali jsme krásný gól, Portu to hodně stěžovali, vytvořili si řadu dobrých střeleckých příležitostí. Krátce před poločasem taková situace úplně zamíchala kartami. Cítili jsme z hráčů, že jsou si vědomí, jaký hrajeme zápas. S Panathinaikosem se nám něco podobného (vyloučení Jemelky) stalo trošku dřív. Kluci to zvládli v bloku skvěle, srdnatě bránili. Chyběl malinký zlomek času, abychom to dohráli do tří bodů. Chtěli jsme dobře bránit, soustředit se na pevnou obranu hluboko před šestnáctkou a z toho postavení být nebezpeční. Dobrý poločas odehrál Prince Adu, týmu pomohl a udržel dost těžkých míčů, ačkoliv byl skoro bez podpory. Klobouk dolů, jak mužstvo na vývoj zápasu reagovalo. Bod bereme jako vítězství.“
Jak je na tom Christophe Kabongo, který musel střídat v prvním poločase?
„Přesné informace ještě nemám. Byla to škoda. Nepříjemně spadl na rameno, zřejmě si na něm něco pochroumal. Snad nepůjde o nic extra vážného a dá se co nejdřív dohromady.“
Zvažoval jste nasazení Milana Havla?
„S Milanem jsem počítal do základu, ale bohužel během posledního období na soustředění ve Španělsku si přivodil lehčí zdravotní problémy, které ho vyřadily z normálního tréninku. Obrovský kredit našemu fyzio týmu a doktorům, dostali ho do stavu, že byl schopný nám proti Portu pomoct aspoň půlhodinu.“
A jeho rozlučka s fanoušky? Odchází do Bohemians…
„Je to nádhera, patří to k fotbalu. Jsem pyšný na klub, že se umí takhle hezky rozloučit s hráčem, co tady řadu let odváděl skvělou práci. Už jsem to říkal – Milan je výborný člověk, kluk, který miluje fotbal. Jeho přístup je prvotřídní, profesionální. Ztrácíme velkou osobnost, rozhodnutí odejít si vybral sám. Respektujeme to, přeju mu do další kariéry i života hodně štěstí i zdraví. V Plzni bude mít vždycky dveře otevřené. Chci, aby si od něj mladší hráči vzali to, jak on vnímal fotbal a co mu obětoval. Škoda, že se nerozloučil vítězstvím, ale za skvělou kariéru má můj velký obdiv.“
Souhlasil jste s penaltovým verdiktem a vyloučením Matěje Vydry?
„Záběry nebyly úplně přehledné a průkazné. Bylo to hodně přísné rozhodnutí proti nám, ale musíme ho respektovat. Florian (brankář Wiegele) to skvěle ustál, donutil Samua netrefit bránu, to byl jeden z klíčových momentů. Matěj si byl vědom toho, že to ruku zasáhlo. Ale nechtěl trefit balon rukou, šel od míče. Za mě hodně přísné rozhodnutí sudího.“
Pochválíte střelce branky Lukáše Červa?
„Skvěle se mi s ním pracuje. Lukášovi hodně věřím, chci, aby jeho mentalita, co má, nakazila všechny kolem. Tohle je jeho výjimečná věc. Je to skvělý fotbalista, skvělý kluk a neskutečný bojovník. Je schopný a ochotný se pro mužstvo jít zabít, dohrával zápas s lehčím zraněním. Snad bude v pořádku.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|7
|6
|0
|1
|14:3
|18
|2
Aston Villa
|7
|6
|0
|1
|11:4
|18
|3
Freiburg
|7
|5
|2
|0
|10:3
|17
|4
Midtjylland
|7
|5
|1
|1
|16:8
|16
|5
Braga
|7
|5
|1
|1
|11:5
|16
|6
AS Řím
|7
|5
|0
|2
|12:5
|15
|7
Ferencváros
|7
|4
|3
|0
|12:7
|15
|8
Real Betis
|7
|4
|2
|1
|11:6
|14
|9
FC Porto
|7
|4
|2
|1
|10:6
|14
|10
CZ Bělehrad
|7
|4
|1
|2
|6:5
|13
|11
PAOK
|7
|3
|3
|1
|15:10
|12
|12
Stuttgart
|7
|4
|0
|3
|12:7
|12
|13
Celta Vigo
|7
|4
|0
|3
|14:10
|12
|14
Boloňa
|7
|3
|3
|1
|11:7
|12
|15
Nottingham Forest
|7
|3
|2
|2
|11:7
|11
|16
Plzeň
|7
|2
|5
|0
|7:3
|11
|17
Fenerbahce
|7
|3
|2
|2
|9:6
|11
|18
Panathinaikos
|7
|3
|2
|2
|10:8
|11
|19
Genk
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|20
Záhřeb
|7
|3
|1
|3
|12:14
|10
|21
Lille
|7
|3
|0
|4
|11:9
|9
|22
Brann
|7
|2
|3
|2
|9:10
|9
|23
Young Boys
|7
|3
|0
|4
|8:13
|9
|24
Celtic
|7
|2
|2
|3
|9:13
|8
|25
Ludogorets
|7
|2
|1
|4
|11:15
|7
|26
Feyenoord
|7
|2
|0
|5
|10:13
|6
|27
Basilej
|7
|2
|0
|5
|9:12
|6
|28
Salcburk
|7
|2
|0
|5
|8:12
|6
|29
FCSB
|7
|2
|0
|5
|8:15
|6
|30
GA Eagles
|7
|2
|0
|5
|6:14
|6
|31
Rangers
|7
|1
|1
|5
|4:11
|4
|31
Sturm Graz
|7
|1
|1
|5
|4:11
|4
|33
Nice
|7
|1
|0
|6
|7:14
|3
|34
Utrecht
|6
|0
|1
|5
|3:9
|1
|35
Malmö
|7
|0
|1
|6
|3:13
|1
|36
M. Tel-Aviv
|7
|0
|1
|6
|2:19
|1
- Osmifinále
- Play-off