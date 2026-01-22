Předplatné

Hyský po Portu: Beru to jako vítězství. Penalta? Přísné rozhodnutí. Havel jako vzor

Trenér Plzně Martin Hyský během zápasu s Portem
Trenér Plzně Martin Hyský během zápasu s PortemZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Trenér Plzně Martin Hyský v utkání proti Portu
Fotbalisté Plzně po remíze s Portem
Milan Havel se po zápase s Portem rozloučil s Plzní
Milan Havel se po zápase s Portem rozloučil s Plzní
Milan Havel se po zápase s Portem rozloučil s Plzní
Prince Adu v akci proti Portu
Milan Havel v utkání proti Portu
16
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Evropská liga
Začít diskusi (0)

Ve čtvrtečním zápase Evropské ligy s Portem sahala Plzeň po vítězství, doma mohla skolit silného favorita. Vedení po brance Lukáše Červa dlouho držela i v dlouhém oslabení. Martin Hyský byl po konečné remíze 1:1 přesto spokojený. Hosté vyrovnávali v úplném závěru, ale na svůj tým byl hrdý. „Beru to jako vítězství,“ hodnotil západočeský kouč.

Máte po takové remíze smíšené pocity?
„Převládá hrdost na tým, za to, co jsme dokázali. Stál proti nám extrémně složitý a dobrý soupeř. Zápas se po červené kartě a rozhodnutí nařídit penaltu nevyvíjel dobře, musíme být pokorní. Já to cítím po zápase jako naše vítězství. Byl to ohromně důležitý bod pro sebevědomí našeho mladého týmu. Zvlášť při absencích klobouk dolů před klukama, odehráli výborný zápas.“

Jak jste reagoval na červenou kartu?
„První poločas byl z naší strany velmi dobrý. Dali jsme krásný gól, Portu to hodně stěžovali, vytvořili si řadu dobrých střeleckých příležitostí. Krátce před poločasem taková situace úplně zamíchala kartami. Cítili jsme z hráčů, že jsou si vědomí, jaký hrajeme zápas. S Panathinaikosem se nám něco podobného (vyloučení Jemelky) stalo trošku dřív. Kluci to zvládli v bloku skvěle, srdnatě bránili. Chyběl malinký zlomek času, abychom to dohráli do tří bodů. Chtěli jsme dobře bránit, soustředit se na pevnou obranu hluboko před šestnáctkou a z toho postavení být nebezpeční. Dobrý poločas odehrál Prince Adu, týmu pomohl a udržel dost těžkých míčů, ačkoliv byl skoro bez podpory. Klobouk dolů, jak mužstvo na vývoj zápasu reagovalo. Bod bereme jako vítězství.“

Jak je na tom Christophe Kabongo, který musel střídat v prvním poločase?
„Přesné informace ještě nemám. Byla to škoda. Nepříjemně spadl na rameno, zřejmě si na něm něco pochroumal. Snad nepůjde o nic extra vážného a dá se co nejdřív dohromady.“

Zvažoval jste nasazení Milana Havla?
„S Milanem jsem počítal do základu, ale bohužel během posledního období na soustředění ve Španělsku si přivodil lehčí zdravotní problémy, které ho vyřadily z normálního tréninku. Obrovský kredit našemu fyzio týmu a doktorům, dostali ho do stavu, že byl schopný nám proti Portu pomoct aspoň půlhodinu.“

A jeho rozlučka s fanoušky? Odchází do Bohemians…
„Je to nádhera, patří to k fotbalu. Jsem pyšný na klub, že se umí takhle hezky rozloučit s hráčem, co tady řadu let odváděl skvělou práci. Už jsem to říkal – Milan je výborný člověk, kluk, který miluje fotbal. Jeho přístup je prvotřídní, profesionální. Ztrácíme velkou osobnost, rozhodnutí odejít si vybral sám. Respektujeme to, přeju mu do další kariéry i života hodně štěstí i zdraví. V Plzni bude mít vždycky dveře otevřené. Chci, aby si od něj mladší hráči vzali to, jak on vnímal fotbal a co mu obětoval. Škoda, že se nerozloučil vítězstvím, ale za skvělou kariéru má můj velký obdiv.“

Souhlasil jste s penaltovým verdiktem a vyloučením Matěje Vydry?
„Záběry nebyly úplně přehledné a průkazné. Bylo to hodně přísné rozhodnutí proti nám, ale musíme ho respektovat. Florian (brankář Wiegele) to skvěle ustál, donutil Samua netrefit bránu, to byl jeden z klíčových momentů. Matěj si byl vědom toho, že to ruku zasáhlo. Ale nechtěl trefit balon rukou, šel od míče. Za mě hodně přísné rozhodnutí sudího.“

Pochválíte střelce branky Lukáše Červa?
„Skvěle se mi s ním pracuje. Lukášovi hodně věřím, chci, aby jeho mentalita, co má, nakazila všechny kolem. Tohle je jeho výjimečná věc. Je to skvělý fotbalista, skvělý kluk a neskutečný bojovník. Je schopný a ochotný se pro mužstvo jít zabít, dohrával zápas s lehčím zraněním. Snad bude v pořádku.“

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon760114:318
2Aston Villa760111:418
3Freiburg752010:317
4Midtjylland751116:816
5Braga751111:516
6AS Řím750212:515
7Ferencváros743012:715
8Real Betis742111:614
9FC Porto742110:614
10CZ Bělehrad74126:513
11PAOK733115:1012
12Stuttgart740312:712
13Celta Vigo740314:1012
14Boloňa733111:712
15Nottingham Forest732211:711
16Plzeň72507:311
17Fenerbahce73229:611
18Panathinaikos732210:811
19Genk63127:610
20Záhřeb731312:1410
21Lille730411:99
22Brann72329:109
23Young Boys73048:139
24Celtic72239:138
25Ludogorets721411:157
26Feyenoord720510:136
27Basilej72059:126
28Salcburk72058:126
29FCSB72058:156
30GA Eagles72056:146
31Rangers71154:114
31Sturm Graz71154:114
33Nice71067:143
34Utrecht60153:91
35Malmö70163:131
36M. Tel-Aviv70162:191
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů