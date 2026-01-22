Předplatné

Červ: Fárali jsme za Vydruse. Litoval zaváhání v závěru. Havel mu bude chybět

Plzeňský záložník Lukáš Červ se pokouší zastavit Samuela Omorodiona z Porta
Plzeňský záložník Lukáš Červ se pokouší zastavit Samuela Omorodiona z PortaZdroj: profimedia.cz
Fotbalisté Plzně po remíze s Portem
Prince Adu v akci proti Portu
Fotbalisté Plzně se radují z branky Lukáše Červa proti Portu
Milan Havel se po zápase s Portem rozloučil s Plzní
Brankář Plzně Florian Wiegele v utkání proti Portu
Trenér Plzně Martin Hyský během zápasu s Portem
Samu Aghehowa z Porta neproměnil penaltu proti Plzni
16
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Evropská liga
Začít diskusi (0)

V posledních minutách ve vápně lehce zaváhal a nakonec sledoval, jak Porto z ojedinělé šance skóruje. Lukáš Červ ale konečnou remízu 1:1 bral. Čtvrteční duel fotbalistů Plzně v Evropské lize znamenal zároveň rozlučku s Milanem Havlem, který strávil v klubu téměř devět let a nyní se vrací do Bohemians. „Je to obrovská legenda,“ říkal po utkání střelec jediné trefy Viktorie.

Chyběl vám k výhře kousek…
„Mrzí to hodně. Chtěl jsem soupeře ve vápně předskočit, ale místo toho mu nahrál hezky placírkou do otočky a on to trefil skvěle. Bojovali jsme, fárali jeden za druhého. Za Havlise (Milana Havla), za Vydruse (Matěje Vydru). Byli jsme kousek od výhry, zároveň musíme být pokorní. Porto je top kvalita v Evropě, buďme rádi za bod.“

Šlo pro vás o extrémně náročný zápas?
„Dal jsem jeden ze svých nejhezčích gólů, pak jsme se zatáhli. Naposledy jsem hrál takhle stopera asi ještě v Liberci. Když se hraje v trojce v bloku, tak se hlavně posouváme, ve vápně se snažíme nabírat jejich hráče. Celý tým makal jeden za druhého. Oni bohužel vyřešili jednu situace dobře.“

Věděl jste hned, že přijde červená a penalta?
„Viděl jsem to, myslel jsem, že nejdřív to šlo do těla a pak byla ruka. Jenže jsem viděl, jak se tváří Vydrus a bylo mi jasné, že to byla ruka, Rozhodčí mi pak ještě říkal, že to šlo do brány a pak to nejde jinak vyřešit.“

V plném počtu by zápas dopadl jinak?
„Taky jsme mohli prohrát… Jak přišel Adič (Prince Adu), tak ještě v první půli měl dvě šance. Oni by se asi taky do něčeho dostali, můžeme být spokojení i s bodem.“

Jak jste se v šatně rozloučili s Milanem Havlem?
„Byly to hodně emotivní chvíle. Havlis je obrovská legenda, úplně všichni v klubu si ho váží. Co pro Plzeň odvedl, jaký je to kluk. Má můj obrovksý respekt. Říkal mi, že sem (jako hráč Bohemians) přijede v březnu a trefí mě (smích). To je samozřejmě s nadsázkou, bude mi tady chybět.“

Vážíte si sedmi podzimních zápasů v Evropě bez porážky?
„Je to neuvěřitelné. Možná jsme nějaké zápasy mohli zvládnout bodově lépe, doma s Freiburgem nebo dneska. Ale sedm zápasů s takovým soupeři, v těch posledních navíc se dvěma červenými, to je skvělý výsledek.“

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon760114:318
2Aston Villa760111:418
3Freiburg752010:317
4Midtjylland751116:816
5Real Betis742111:614
5Ferencváros642011:614
7FC Porto742110:614
8Braga641110:513
9CZ Bělehrad74126:513
10Stuttgart640212:512
11PAOK733115:1012
12AS Řím640210:512
13Boloňa733111:712
14Nottingham Forest632111:611
15Plzeň72507:311
16Fenerbahce73229:611
17Panathinaikos63129:710
18Genk63127:610
19Celta Vigo630312:99
20Lille630310:79
21Brann72329:109
22Young Boys73048:139
23Celtic72239:138
24Ludogorets621311:147
25Záhřeb62138:137
26Basilej62048:96
27Feyenoord720510:136
28FCSB62047:116
29GA Eagles62045:116
30Sturm Graz71154:114
31Salcburk61055:113
32Utrecht60153:91
33Rangers60153:111
34Malmö70163:131
35M. Tel-Aviv70162:191
36Nice60064:130
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů