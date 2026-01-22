Červ: Fárali jsme za Vydruse. Litoval zaváhání v závěru. Havel mu bude chybět
V posledních minutách ve vápně lehce zaváhal a nakonec sledoval, jak Porto z ojedinělé šance skóruje. Lukáš Červ ale konečnou remízu 1:1 bral. Čtvrteční duel fotbalistů Plzně v Evropské lize znamenal zároveň rozlučku s Milanem Havlem, který strávil v klubu téměř devět let a nyní se vrací do Bohemians. „Je to obrovská legenda,“ říkal po utkání střelec jediné trefy Viktorie.
Chyběl vám k výhře kousek…
„Mrzí to hodně. Chtěl jsem soupeře ve vápně předskočit, ale místo toho mu nahrál hezky placírkou do otočky a on to trefil skvěle. Bojovali jsme, fárali jeden za druhého. Za Havlise (Milana Havla), za Vydruse (Matěje Vydru). Byli jsme kousek od výhry, zároveň musíme být pokorní. Porto je top kvalita v Evropě, buďme rádi za bod.“
Šlo pro vás o extrémně náročný zápas?
„Dal jsem jeden ze svých nejhezčích gólů, pak jsme se zatáhli. Naposledy jsem hrál takhle stopera asi ještě v Liberci. Když se hraje v trojce v bloku, tak se hlavně posouváme, ve vápně se snažíme nabírat jejich hráče. Celý tým makal jeden za druhého. Oni bohužel vyřešili jednu situace dobře.“
Věděl jste hned, že přijde červená a penalta?
„Viděl jsem to, myslel jsem, že nejdřív to šlo do těla a pak byla ruka. Jenže jsem viděl, jak se tváří Vydrus a bylo mi jasné, že to byla ruka, Rozhodčí mi pak ještě říkal, že to šlo do brány a pak to nejde jinak vyřešit.“
V plném počtu by zápas dopadl jinak?
„Taky jsme mohli prohrát… Jak přišel Adič (Prince Adu), tak ještě v první půli měl dvě šance. Oni by se asi taky do něčeho dostali, můžeme být spokojení i s bodem.“
Jak jste se v šatně rozloučili s Milanem Havlem?
„Byly to hodně emotivní chvíle. Havlis je obrovská legenda, úplně všichni v klubu si ho váží. Co pro Plzeň odvedl, jaký je to kluk. Má můj obrovksý respekt. Říkal mi, že sem (jako hráč Bohemians) přijede v březnu a trefí mě (smích). To je samozřejmě s nadsázkou, bude mi tady chybět.“
Vážíte si sedmi podzimních zápasů v Evropě bez porážky?
„Je to neuvěřitelné. Možná jsme nějaké zápasy mohli zvládnout bodově lépe, doma s Freiburgem nebo dneska. Ale sedm zápasů s takovým soupeři, v těch posledních navíc se dvěma červenými, to je skvělý výsledek.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|7
|6
|0
|1
|14:3
|18
|2
Aston Villa
|7
|6
|0
|1
|11:4
|18
|3
Freiburg
|7
|5
|2
|0
|10:3
|17
|4
Midtjylland
|7
|5
|1
|1
|16:8
|16
|5
Real Betis
|7
|4
|2
|1
|11:6
|14
|5
Ferencváros
|6
|4
|2
|0
|11:6
|14
|7
FC Porto
|7
|4
|2
|1
|10:6
|14
|8
Braga
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|9
CZ Bělehrad
|7
|4
|1
|2
|6:5
|13
|10
Stuttgart
|6
|4
|0
|2
|12:5
|12
|11
PAOK
|7
|3
|3
|1
|15:10
|12
|12
AS Řím
|6
|4
|0
|2
|10:5
|12
|13
Boloňa
|7
|3
|3
|1
|11:7
|12
|14
Nottingham Forest
|6
|3
|2
|1
|11:6
|11
|15
Plzeň
|7
|2
|5
|0
|7:3
|11
|16
Fenerbahce
|7
|3
|2
|2
|9:6
|11
|17
Panathinaikos
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|18
Genk
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|19
Celta Vigo
|6
|3
|0
|3
|12:9
|9
|20
Lille
|6
|3
|0
|3
|10:7
|9
|21
Brann
|7
|2
|3
|2
|9:10
|9
|22
Young Boys
|7
|3
|0
|4
|8:13
|9
|23
Celtic
|7
|2
|2
|3
|9:13
|8
|24
Ludogorets
|6
|2
|1
|3
|11:14
|7
|25
Záhřeb
|6
|2
|1
|3
|8:13
|7
|26
Basilej
|6
|2
|0
|4
|8:9
|6
|27
Feyenoord
|7
|2
|0
|5
|10:13
|6
|28
FCSB
|6
|2
|0
|4
|7:11
|6
|29
GA Eagles
|6
|2
|0
|4
|5:11
|6
|30
Sturm Graz
|7
|1
|1
|5
|4:11
|4
|31
Salcburk
|6
|1
|0
|5
|5:11
|3
|32
Utrecht
|6
|0
|1
|5
|3:9
|1
|33
Rangers
|6
|0
|1
|5
|3:11
|1
|34
Malmö
|7
|0
|1
|6
|3:13
|1
|35
M. Tel-Aviv
|7
|0
|1
|6
|2:19
|1
|36
Nice
|6
|0
|0
|6
|4:13
|0
- Osmifinále
- Play-off