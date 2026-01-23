Havlovo emotivní loučení, děkování Bílkovi: Město milujeme. Legendy mi ukázaly cestu
Osm a půl roku v jednom dresu. Dva tituly, Liga mistrů, obrovské zážitky. Milan Havel (31) věnoval Plzni nejlepší fotbalové roky. Spojení západočeského klubu s mimořádně poctivým, zároveň kvalitním hráčem dokonale klapalo. Působivý příběh ve čtvrtek večer napsal svůj konec – zkušený univerzál se vrací do Bohemians, s klubem a fanoušky se rozloučil remízovým zápasem v Evropské lize proti Portu (1:1).
V létě 2017 přicházel Milan Havel do Plzně jako nadějný talent. Hladový po úspěchu, mládežnický reprezentant. V lednu 2026, po téměř devíti letech, opouštěl klub zkušený hráč, oblíbenec fanoušků a jedna z největších osobností v kabině.
Čtvrteční souboj proti silnému Portu měl začít Havel původně od začátku. Vzhledem ke ztrátám v defenzivě si ho trenéři chystali na stopera, kde měl zaskočit za vykartované stálice Sampsona Dweha a Václava Jemelku. Jenže zdravotní situace tomu úplně nepřála…
„S Milanem jsem počítal do základu, ale bohužel během posledního období na soustředění ve Španělsku si přivodil lehčí zdravotní problémy, které ho vyřadily z normálního tréninku. Obrovský kredit našemu fyzio týmu a doktorům, dostali ho do stavu, že nám byl schopný proti Portu pomoct aspoň půlhodinu,“ vysvětlil po utkání plzeňský trenér Martin Hyský.
Havel dopředu věděl, že zápasem na evropské scéně uzavře jednu velkou kapitolu. Do hry šel v 60. minutě za Denise Višinského a v oslabení plnil pozici vysunutějšího křídla. Klasicky odmakal vše naplno, vyhrál několik soubojů, svým typickým důrazem a pílí vybojoval jeden důležitý roh. Přispěl k cenné remíze 1:1 a po utkání zřejmě naposledy jako hráč Plzně předstoupil před domácí kotel.
„Ve dne v noci zpívat chcem, že Viktorku milujem…“ předříkával fanouškům za bránou do připraveného megafonu. Havel od klubového bosse Adolfa Šádka obdržel pamětní dres s číslem 24, které v Plzni nosil. Spoluhráči mu vytvořili oslavný špalír, na velkých obrazovkách sledoval speciální video s největšími momenty ve Viktorii. A že jich bylo...
„Loučení bylo těžké, hodně těžké. Strávil jsem tady velký kus života. S rodinou jsme tady žili osm a půl roku, narodily se nám tady dvě děti. Město milujeme, máme tady spousty kamarádů,“ vykládal zkušený hráč v promrzlé noci už dlouho po utkání, kdy předstoupil před novináře.
Jistě dojatý, plný vzpomínek, zároveň emocí z velkého večera. Už před utkáním fanoušci rozvinuli choreo s Havlovou podobiznou a jeho typickým číslem 24. „Měl jsem štěstí, že zážitků mám opravdu hodně, Určitě zmíním mé začátky. Když jsem přijel na první soustředění, byly tady legendy jako Limba (David Limberský), Hubňa (Roman Hubník), Baky (Marek Bakoš), Koza (Matúš Kozáčik), Milan (Petržela), Kolda (Daniel Kolář). Byl to pro mě neskutečný skok. Ale musím jim poděkovat, jakou mi ukázali cestu, jak mi na začátku pomohli. Ukázali mi to pravé plzeňské DNA. Snažil jsem se to předávat klukům dál,“ zavzpomínal na své začátky v Plzni, kam přišel v létě 2017 jako nadějná posila z Bohemians.
V klubu zažil opravdu hodně. Titul pod Pavlem Vrbou v sezoně 2017/18, následnou Ligu mistrů a první velké zápasy. Překonal i těžké zranění achillovky a i po něm se vrátil jako platný hráč. V sezoně 2021/22 patřil k nejdůležitějším pilířům týmu, který pod Michalem Bílkem vybojoval senzační titul, pro Plzeň zatím poslední.
„Děkuju panu Bílkovi, co pro nás v té sezoně udělal. Jaká byla parta v kabině, jak sezona šlapala. To bych přál zažít každému. Víme, v jakých byl klub tehdy problémech, ale do konce života na to budeme vzpomínat,“ dodal upřímně. „Ze zápasů zápasů samozřejmě budu vzpomínat na ten s Realem Madrid. Pak na dva tituly, určitě na ten poslední.“
Po čtvrteční remízové noci s Portem pomalu sbalí kufry a přesune se na adresu, kde jeho povedená kariéra začala – vrací se do Bohemians. „Vyplynulo to ze situace, všichni jsme se tak dohodli. Jsem rád, že to takhle proběhlo, že jsem se mohl rozloučit na hřišti, užít si to s fanoušky, Povedl se i výsledek, dopadlo to dobře,“ těšilo ho.
Za svůj přístup k tréninkům, zápasům i fungování v kabině si získal respekt spoluhráčů. „Byly to hodně emotivní chvíle. Havlis je obrovská legenda, úplně všichni v klubu si ho váží. Co pro Plzeň odvedl, jaký je to kluk. Má můj obrovský respekt. Říkal mi, že do Plzně (jako hráč Bohemians) přijede v březnu a trefí mě (smích). To je samozřejmě s nadsázkou, bude mi tady chybět,“ vyprávěl Lukáš Červ, autor krásného plzeňského gólu proti Portu.
