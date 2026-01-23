Předplatné

Havlovo emotivní loučení, děkování Bílkovi: Město milujeme. Legendy mi ukázaly cestu

Milan Havel se rozloučil s Plzní
Milan Havel se rozloučil s PlzníZdroj: Koláž iSport.cz
Milan Havel se rozloučil s Plzní
Milan Havel se rozloučil s Plzní
Milan Havel se rozloučil s Plzní
Milan Havel se rozloučil s Plzní
Milan Havel se po zápase s Portem rozloučil s Plzní
Milan Havel se po zápase s Portem rozloučil s Plzní
Milan Havel se po zápase s Portem rozloučil s Plzní
Jonáš Bartoš
Evropská liga
Osm a půl roku v jednom dresu. Dva tituly, Liga mistrů, obrovské zážitky. Milan Havel (31) věnoval Plzni nejlepší fotbalové roky. Spojení západočeského klubu s mimořádně poctivým, zároveň kvalitním hráčem dokonale klapalo. Působivý příběh ve čtvrtek večer napsal svůj konec – zkušený univerzál se vrací do Bohemians, s klubem a fanoušky se rozloučil remízovým zápasem v Evropské lize proti Portu (1:1).

V létě 2017 přicházel Milan Havel do Plzně jako nadějný talent. Hladový po úspěchu, mládežnický reprezentant. V lednu 2026, po téměř devíti letech, opouštěl klub zkušený hráč, oblíbenec fanoušků a jedna z největších osobností v kabině.

Čtvrteční souboj proti silnému Portu měl začít Havel původně od začátku. Vzhledem ke ztrátám v defenzivě si ho trenéři chystali na stopera, kde měl zaskočit za vykartované stálice Sampsona Dweha a Václava Jemelku. Jenže zdravotní situace tomu úplně nepřála…

„S Milanem jsem počítal do základu, ale bohužel během posledního období na soustředění ve Španělsku si přivodil lehčí zdravotní problémy, které ho vyřadily z normálního tréninku. Obrovský kredit našemu fyzio týmu a doktorům, dostali ho do stavu, že nám byl schopný proti Portu pomoct aspoň půlhodinu,“ vysvětlil po utkání plzeňský trenér Martin Hyský.

Havel dopředu věděl, že zápasem na evropské scéně uzavře jednu velkou kapitolu. Do hry šel v 60. minutě za Denise Višinského a v oslabení plnil pozici vysunutějšího křídla. Klasicky odmakal vše naplno, vyhrál několik soubojů, svým typickým důrazem a pílí vybojoval jeden důležitý roh. Přispěl k cenné remíze 1:1 a po utkání zřejmě naposledy jako hráč Plzně předstoupil před domácí kotel.

„Ve dne v noci zpívat chcem, že Viktorku milujem…“ předříkával fanouškům za bránou do připraveného megafonu. Havel od klubového bosse Adolfa Šádka obdržel pamětní dres s číslem 24, které v Plzni nosil. Spoluhráči mu vytvořili oslavný špalír, na velkých obrazovkách sledoval speciální video s největšími momenty ve Viktorii. A že jich bylo...

„Loučení bylo těžké, hodně těžké. Strávil jsem tady velký kus života. S rodinou jsme tady žili osm a půl roku, narodily se nám tady dvě děti. Město milujeme, máme tady spousty kamarádů,“ vykládal zkušený hráč v promrzlé noci už dlouho po utkání, kdy předstoupil před novináře.

Jistě dojatý, plný vzpomínek, zároveň emocí z velkého večera. Už před utkáním fanoušci rozvinuli choreo s Havlovou podobiznou a jeho typickým číslem 24. „Měl jsem štěstí, že zážitků mám opravdu hodně, Určitě zmíním mé začátky. Když jsem přijel na první soustředění, byly tady legendy jako Limba (David Limberský), Hubňa (Roman Hubník), Baky (Marek Bakoš), Koza (Matúš Kozáčik), Milan (Petržela), Kolda (Daniel Kolář). Byl to pro mě neskutečný skok. Ale musím jim poděkovat, jakou mi ukázali cestu, jak mi na začátku pomohli. Ukázali mi to pravé plzeňské DNA. Snažil jsem se to předávat klukům dál,“ zavzpomínal na své začátky v Plzni, kam přišel v létě 2017 jako nadějná posila z Bohemians.

V klubu zažil opravdu hodně. Titul pod Pavlem Vrbou v sezoně 2017/18, následnou Ligu mistrů a první velké zápasy. Překonal i těžké zranění achillovky a i po něm se vrátil jako platný hráč. V sezoně 2021/22 patřil k nejdůležitějším pilířům týmu, který pod Michalem Bílkem vybojoval senzační titul, pro Plzeň zatím poslední.

„Děkuju panu Bílkovi, co pro nás v té sezoně udělal. Jaká byla parta v kabině, jak sezona šlapala. To bych přál zažít každému. Víme, v jakých byl klub tehdy problémech, ale do konce života na to budeme vzpomínat,“ dodal upřímně. „Ze zápasů zápasů samozřejmě budu vzpomínat na ten s Realem Madrid. Pak na dva tituly, určitě na ten poslední.“

Po čtvrteční remízové noci s Portem pomalu sbalí kufry a přesune se na adresu, kde jeho povedená kariéra začala – vrací se do Bohemians. „Vyplynulo to ze situace, všichni jsme se tak dohodli. Jsem rád, že to takhle proběhlo, že jsem se mohl rozloučit na hřišti, užít si to s fanoušky, Povedl se i výsledek, dopadlo to dobře,“ těšilo ho.

Za svůj přístup k tréninkům, zápasům i fungování v kabině si získal respekt spoluhráčů. „Byly to hodně emotivní chvíle. Havlis je obrovská legenda, úplně všichni v klubu si ho váží. Co pro Plzeň odvedl, jaký je to kluk. Má můj obrovský respekt. Říkal mi, že do Plzně (jako hráč Bohemians) přijede v březnu a trefí mě (smích). To je samozřejmě s nadsázkou, bude mi tady chybět,“ vyprávěl Lukáš Červ, autor krásného plzeňského gólu proti Portu.

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon760114:318
2Aston Villa760111:418
3Freiburg752010:317
4Midtjylland751116:816
5Braga751111:516
6AS Řím750212:515
7Ferencváros743012:715
8Real Betis742111:614
9FC Porto742110:614
10Genk74129:613
11CZ Bělehrad74126:513
12PAOK733115:1012
13Stuttgart740312:712
14Celta Vigo740314:1012
15Boloňa733111:712
16Nottingham Forest732211:711
17Plzeň72507:311
18Fenerbahce73229:611
19Panathinaikos732210:811
20Záhřeb731312:1410
21Lille730411:99
22Brann72329:109
23Young Boys73048:139
24Celtic72239:138
25Ludogorets721411:157
26Feyenoord720510:136
27Basilej72059:126
28Salcburk72058:126
29FCSB72058:156
30GA Eagles72056:146
31Rangers71154:114
31Sturm Graz71154:114
33Nice71067:143
34Utrecht70163:111
35Malmö70163:131
36M. Tel-Aviv70162:191
  • Osmifinále
  • Play-off

