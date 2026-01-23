Horníček chytil dvě penalty za týden a fanoušci Bragy šílí: Bůh! Čeká ho velký přestup
Lepší zápas si gólman skoro ani nemůže přát. Vychytaná nula, zneškodněná penalta a obrovský podíl na těsné výhře 1:0. Lukáši Horníčkovi se přesně tohle povedlo v dresu Bragy dvakrát během jediného týdne a český brankář vévodí statistikám Evropské ligy. „Prožívá úžasnou sezonu a týmu pomáhá opravdu hodně,“ libuje si trenér Carlos Vicens. V Portugalsku už mu věští velký přestup.
V jediné minutě se otočil celý zápas. V utkání Bragy s anglickým Nottinghamem nařídil rozhodčí na začátku druhého poločasu penaltu pro hosty a domácí měli na mále.
Jenže pokutový kop proti Lukáši Horníčkovi není v této sezoně žádnou velkou výhodou. Morgan Gibbs-White poslal míč naprosto přesně k tyči, ale český brankář byl na zemi extrémně rychle, natáhl levou ruku a vytěsnil míč ven.
„Lukáš zvládl další výborný zápas a měl velký vliv na hru. Samozřejmě zneškodnil penaltu, ale měl tam i další momenty, kdy ukázal, jak je dobrý,“ rozplýval se kouč Vicens.
Před penaltou zaváhal
Hned z protiútoku navíc vstřelila Braga jedinou branku střetnutí, když si míč srazil do vlastní sítě smolař Ryan Yates. Od exekuce pokutového kopu na jedné straně a gólu na druhé uběhlo přesně 54 sekund.
A jen penaltou to neskončilo. Horníček si připsal celkem čtyři úspěšné zákroky, dotáhl mužstvo k těsné výhře a byl vyhlášen také mužem utkání. „Před penaltou jsem na chvilku zaváhal, jestli skočit do strany nebo zůstat na místě. Jsem rád, že jsem počkal. Je to nezapomenutelný moment,“ radoval se mladý Čech, který výrazně přiblížil Bragu k přímému postupu do osmifinále Evropské ligy. Fanoušci na sociálních sítích z jeho výkonu šíleli.
„Horníček je bůh. Brzy bude v některém z velkých evropských klubů,“ napsal jeden z nich. „Doživotní smlouvu pro Lukáše Horníčka!“ vyťukal další.
Nadšení příznivců Bragy je naprosto pochopitelné. Český mladík totiž prakticky totožným způsobem zařídil jejich týmu body už při víkendovém ligovém utkání proti Tondele, kdy zneškodnil penaltu v 86. minutě a o šest minut později mohl slavit vítězný gól. Braga rovněž uspěla poměrem 1:0.
„Po Diogu (Costovi) je to nejlepší brankář v Portugalsku a má obrovský potenciál. Druhý zápas chytil penaltu a Braga hned vzápětí skóruje,“ chválil další z fanoušků.
„Horníček se určitě stane jedním z příštích velkých prodejů Bragy, Je to jen otázka času. Včera byl znovu rozhodující, stejně jako o víkendu v Tondele,“ komentoval portugalský fotbalový účet Remate Digital.
Druhý nejlepší v Evropě
V portugalské lize a Evropské lize už v aktuální sezoně čelil celkem pěti penaltám a hned tři dokázal zneškodnit. Proti pokutovým kopům má tak naprosto fantastickou úspěšnost 60 procent a výrazně převyšuje gólmanský průměr 21 procent.
Bez dvou centimetrů dvoumetrový fantom s přezdívkou „Horny Czech“ přitom vládne i v dalších statistikách. V Evropské lize proti Nottinghamu vychytal už pátou nulu v tomto ročníku a vyhřívá se na prvním místě žebříčku této důležité brankářské statistiky.
Výborně si stojí i v porovnání s evropskou elitou. Ze všech gólmanů v top 10 evropských soutěžích má víc čistých kont jen kolega Diogo Costa z Porta. Na druhém místě jsou pak v součtu všech soutěží se šestnácti nulami společně Horníček, David Raya z Arsenalu a Anatolij Trubin z Benfiky. Bez nadsázky tak 23letý Čech patří mezi nejlepší gólmany v Evropě.
- Osmifinále
- Play-off