Namlsaná Plzeň: v Evropě zisk přes 300 milionů. Jaké je srovnání se Slavií?
Mezi houštinou 36 týmů zůstává po sedmi odehraných kolech jedním ze tří klubů, které procházejí ligovou fází Evropské ligy bez porážky. Viktoria Plzeň zapsala ve čtvrtek s Portem (1:1) pátou remízu, zároveň si před posledním zápasem v Basileji zajistila jistý postup do vyřazovacích bojů, už potřetí po sobě. Výsledky přináší do pokladny solidní příjmy. Viktoria už vydělala v přepočtu přes 300 milionů korun. Zisky Slavie z Ligy mistrů, ačkoliv český mistr uhrál dosud pouhé tři body, jsou v tuhle chvíli i tak zhruba dvojnásobné.
Viktoria završuje evropskou základní část, z českých klubů (Slavia v Lize mistrů, Sparta a Olomouc v Konferenční lize) si vede na mezinárodní scéně nejlépe. Vyhrála na AS Řím, remizovala s Fenerbahce, Freiburgem, na Panathinaikosu a naposledy s Portem. Zvládla všech sedm zápasů bez porážky (mezi 36 celky drží neporazitelnost kolo před koncem vedle Plzně jen Freiburg a Ferencváros), což jí přineslo do tabulky před závěrečným duelem v Basileji solidních 11 bodů.
Západočeši vzhledem k souhře dalších výsledků získali už ve čtvrtek večer po remíze s Portem 1:1 jistotu postupu mezi nejlepších 24 celků, které projdou do vyřazovací části. Viktoria navazuje na předešlé úspěšné sezony pod Miroslavem Koubkem – čtvrtfinále v Konferenční lize a loňské osmifinále v Evropské lize.
Jistý postup z ligové fáze přináší do klubu i solidní finanční příjmy. Za podzimní výsledky (2 výhry a 5 remíz) si Plzeň připíše přes 40 milionů korun, postup do play off znamená pro klub dalších 7,5 milionu korun. Průběžné 17. místo v tabulce dělá dalších přibližně 40 milionů korun, hodnotový pilíř (peníze budou rozdělený na základě tržní hodnoty země a koeficientů) v případě Plzně vynese zhruba 100 milionů korun.
Nejpodstatnějším příjmem od UEFA je vedle hodnotového pilíře bonus za postup do hlavní fáze Evropské ligy, v aktuální sezoně (stejně jako v té předešlé) činí 4,31 milionu eur (107,75 milionu korun). Další menší peníze do klubové kasy přitekly z účasti v letních kvalifikacích (8,75 milionu korun). Před závěrečným duelem hlavní fáze v Basileji se Plzeň slušně namlsala - z evropských peněz utržila (před zdaněním) dosud 12,21 milionu eur (305,25 milionu korun).
Článek pokračuje pod infografikou.
V minulých letech se v rozmezí 300 milionů korun pohyboval roční plzeňský rozpočet, vzhledem k aktuální situaci v českém fotbale a rostoucí finanční spirále se logicky postupně navyšuje. Nový majitel Michal Strnad dává klubu ekonomickou jistotu, nicméně evropské příjmy zůstávají pro klub zásadní.
„Ještě jednou bych si chtěl, s novým majitelem, poslechnout znělku Ligy mistrů v Doosan Areně,“ vyslovil přání během nedávného rozhovoru ve španělském Benidormu generální ředitel Adolf Šádek. Jde především o sportovní hledisko, přesto jsou příjmy z Ligy mistrů oproti dalším dvěma evropským klubovým soutěžím diametrálně odstřelené.
Slavia, která mezi evropskou elitou uhrála ze sedmi zápasů tři body a zapsala čtyři porážky (naposledy po obstojném výkonu doma 2:4 s Barcelonou), utržila oproti Plzni i přes horší výsledky mnohem víc. Jen kvalifikace do Ligy mistrů znamená pro klub 18,62 milionu euro (465,5 milionu korun), zatím je český mistr přibližně na 25,4 milionu eur (616 milionů korun). Získala na penězích více jak dvakrát tolik, co dosud neporažená Plzeň v Evropské lize.
Český mistr v další sezoně znovu postupuje do Ligy mistrů přímo, také proto je blízká vidina obhajoby titulu pro Slavii tolik lákavá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|7
|6
|0
|1
|14:3
|18
|2
Aston Villa
|7
|6
|0
|1
|11:4
|18
|3
Freiburg
|7
|5
|2
|0
|10:3
|17
|4
Midtjylland
|7
|5
|1
|1
|16:8
|16
|5
Braga
|7
|5
|1
|1
|11:5
|16
|6
AS Řím
|7
|5
|0
|2
|12:5
|15
|7
Ferencváros
|7
|4
|3
|0
|12:7
|15
|8
Real Betis
|7
|4
|2
|1
|11:6
|14
|9
FC Porto
|7
|4
|2
|1
|10:6
|14
|10
Genk
|7
|4
|1
|2
|9:6
|13
|11
CZ Bělehrad
|7
|4
|1
|2
|6:5
|13
|12
PAOK
|7
|3
|3
|1
|15:10
|12
|13
Stuttgart
|7
|4
|0
|3
|12:7
|12
|14
Celta Vigo
|7
|4
|0
|3
|14:10
|12
|15
Boloňa
|7
|3
|3
|1
|11:7
|12
|16
Nottingham Forest
|7
|3
|2
|2
|11:7
|11
|17
Plzeň
|7
|2
|5
|0
|7:3
|11
|18
Fenerbahce
|7
|3
|2
|2
|9:6
|11
|19
Panathinaikos
|7
|3
|2
|2
|10:8
|11
|20
Záhřeb
|7
|3
|1
|3
|12:14
|10
|21
Lille
|7
|3
|0
|4
|11:9
|9
|22
Brann
|7
|2
|3
|2
|9:10
|9
|23
Young Boys
|7
|3
|0
|4
|8:13
|9
|24
Celtic
|7
|2
|2
|3
|9:13
|8
|25
Ludogorets
|7
|2
|1
|4
|11:15
|7
|26
Feyenoord
|7
|2
|0
|5
|10:13
|6
|27
Basilej
|7
|2
|0
|5
|9:12
|6
|28
Salcburk
|7
|2
|0
|5
|8:12
|6
|29
FCSB
|7
|2
|0
|5
|8:15
|6
|30
GA Eagles
|7
|2
|0
|5
|6:14
|6
|31
Rangers
|7
|1
|1
|5
|4:11
|4
|31
Sturm Graz
|7
|1
|1
|5
|4:11
|4
|33
Nice
|7
|1
|0
|6
|7:14
|3
|34
Utrecht
|7
|0
|1
|6
|3:11
|1
|35
Malmö
|7
|0
|1
|6
|3:13
|1
|36
M. Tel-Aviv
|7
|0
|1
|6
|2:19
|1
- Osmifinále
- Play-off