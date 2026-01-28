Tragická autonehoda fanoušků PAOKu, sedm mrtvých. Pietu vyjádřili i Pavlenka a Zafeiris
Tragický podtext dostal výjezd fanoušků řeckého PAOKu na závěrečný zápas ligové fáze Evropské ligy proti francouzskému Lyonu. Sedm příznivců zahynulo při autonehodě poblíž rumunského Temešváru. Klub po této tragické události požádal UEFA o odložení zápasu osmého kola Evropské ligy, konfederace však žádost týmu brankáře Jiřího Pavlenky a záložníka Christose Zafeirise zamítla. Utkání je na programu ve čtvrtek od 21.00.
Fanoušci řeckého týmu, který stále hraje o umístění v elitní osmičce soutěže, vyrazili na zápas do Francie oklikou. Chtěli se vyhnout hraničním kontrolám v zemích, které nejsou součástí EU. Osudnou se jim stala srážka jejich minibusu s kamionem poblíž rumunského Temešváru.
Kvůli tragické nehodě kondoloval rodinám i komunitě okolo fotbalového celku řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. „Jsem hluboce otřesen zprávou o tragickém incidentu v Rumunsku, který si vyžádal život sedmi mladých spoluobčanů,“ řekl Mitsotakis.
Na obrovskou tragédii reagovali skrz klubový web i zástupci klubu. „Dnes se udála nepředstavitelná tragédie. Jsem nesmírně šokovaný nespravedlivou ztrátou těchto mladých lidí, fanoušků našeho milovaného klubu, kteří jeli podpořit PAOK. Truchlím s rodinami obětí a miliony našich krajanů,“ truchlí na webu PAOKu prezident klubu Ivan Savvidis.
Smutek rivalů z Řecka, Lyon chystá vzpomínku
Pietu vyjádřili také český brankář Jiří Pavlenka a bývalý záložník Slavie Christos Zafeiris, kteří na své sociální sítě umístili vzpomínku na zesnulé fanoušky. Smutek z celé události vyjadřují také další kluby i rivalové z řecké nejvyšší soutěže. „Pro tyto tragické okamžiky neexistují slova. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám obětí autonehody v Rumunsku a celé rodině PAOKu,“ stojí například na účtu Olympiakosu na síti X.
Smuteční akci a vzpomínku na zesnulé fanoušky chystá také Lyon, který bude hostit čtvrteční duel. „Olympique Lyon vyjadřuje upřímnou soustrast PAOKu po tragické ztrátě několika jeho fanoušků při dopravní nehodě, která se stala toto úterý. Myslíme také na zraněné, kteří v současné době bojují o život. Pietní akt se uskuteční během čtvrtečního zápasu Evropské ligy,“ uvedl na síti X klub, ve kterém působí i čeští fotbalisté Pavel Šulc a Adam Karabec.
Řecký klub zároveň oznámil, že jeho sektor na stadionu zůstane ve čtvrtek prázdný a prosí fanoušky, aby rozhodnutí respektovali. „Cítíme smutek a bolest po tragické nehodě a po dohodě se skalními fanoušky ponecháme venkovní sektor zavřený. Po konzultaci s francouzskými úřady a Lyonem nebude tento konkrétní sektor otevřen. Ti, kteří ještě nevyrazili, i ti, kteří již jsou ve Francii, prosím, respektujte rozhodnutí klubu,“ píše PAOK ve vyjádření na svém webu.
Před stadionem Toumba, kde PAOK hraje domácí zápasy se mezitím vytvořilo pietní místo, vlajky jsou vyvěšené na půl žerdi. Vedení, hráči i realizační tým položili před stadionem květiny. Předzápasový trénink začal minutou ticha.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|7
|6
|0
|1
|14:3
|18
|2
Aston Villa
|7
|6
|0
|1
|11:4
|18
|3
Freiburg
|7
|5
|2
|0
|10:3
|17
|4
Midtjylland
|7
|5
|1
|1
|16:8
|16
|5
Braga
|7
|5
|1
|1
|11:5
|16
|6
AS Řím
|7
|5
|0
|2
|12:5
|15
|7
Ferencváros
|7
|4
|3
|0
|12:7
|15
|8
Real Betis
|7
|4
|2
|1
|11:6
|14
|9
FC Porto
|7
|4
|2
|1
|10:6
|14
|10
Genk
|7
|4
|1
|2
|9:6
|13
|11
CZ Bělehrad
|7
|4
|1
|2
|6:5
|13
|12
PAOK
|7
|3
|3
|1
|15:10
|12
|13
Stuttgart
|7
|4
|0
|3
|12:7
|12
|14
Celta Vigo
|7
|4
|0
|3
|14:10
|12
|15
Boloňa
|7
|3
|3
|1
|11:7
|12
|16
Nottingham Forest
|7
|3
|2
|2
|11:7
|11
|17
Plzeň
|7
|2
|5
|0
|7:3
|11
|18
Fenerbahce
|7
|3
|2
|2
|9:6
|11
|19
Panathinaikos
|7
|3
|2
|2
|10:8
|11
|20
Záhřeb
|7
|3
|1
|3
|12:14
|10
|21
Lille
|7
|3
|0
|4
|11:9
|9
|22
Brann
|7
|2
|3
|2
|9:10
|9
|23
Young Boys
|7
|3
|0
|4
|8:13
|9
|24
Celtic
|7
|2
|2
|3
|9:13
|8
|25
Ludogorets
|7
|2
|1
|4
|11:15
|7
|26
Feyenoord
|7
|2
|0
|5
|10:13
|6
|27
Basilej
|7
|2
|0
|5
|9:12
|6
|28
Salcburk
|7
|2
|0
|5
|8:12
|6
|29
FCSB
|7
|2
|0
|5
|8:15
|6
|30
GA Eagles
|7
|2
|0
|5
|6:14
|6
|31
Rangers
|7
|1
|1
|5
|4:11
|4
|31
Sturm Graz
|7
|1
|1
|5
|4:11
|4
|33
Nice
|7
|1
|0
|6
|7:14
|3
|34
Utrecht
|7
|0
|1
|6
|3:11
|1
|35
Malmö
|7
|0
|1
|6
|3:13
|1
|36
M. Tel-Aviv
|7
|0
|1
|6
|2:19
|1
- Osmifinále
- Play-off