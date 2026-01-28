Tragická autonehoda fanoušků PAOKu, sedm mrtvých. Pietu vyjádřili i Pavlenka a Zafeiris

Předplatné

Tragická autonehoda fanoušků PAOKu, sedm mrtvých. Pietu vyjádřili i Pavlenka a ZafeirisZdroj: Koláž iSport.cz
Tragický podtext dostal výjezd fanoušků řeckého PAOKu na závěrečný zápas ligové fáze Evropské ligy proti francouzskému Lyonu. Sedm příznivců zahynulo při autonehodě poblíž rumunského Temešváru. Klub po této tragické události požádal UEFA o odložení zápasu osmého kola Evropské ligy, konfederace však žádost týmu brankáře Jiřího Pavlenky a záložníka Christose Zafeirise zamítla. Utkání je na programu ve čtvrtek od 21.00. 

Fanoušci řeckého týmu, který stále hraje o umístění v elitní osmičce soutěže, vyrazili na zápas do Francie oklikou. Chtěli se vyhnout hraničním kontrolám v zemích, které nejsou součástí EU. Osudnou se jim stala srážka jejich minibusu s kamionem poblíž rumunského Temešváru.

Kvůli tragické nehodě kondoloval rodinám i komunitě okolo fotbalového celku řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. „Jsem hluboce otřesen zprávou o tragickém incidentu v Rumunsku, který si vyžádal život sedmi mladých spoluobčanů,“ řekl Mitsotakis.

Na obrovskou tragédii reagovali skrz klubový web i zástupci klubu. „Dnes se udála nepředstavitelná tragédie. Jsem nesmírně šokovaný nespravedlivou ztrátou těchto mladých lidí, fanoušků našeho milovaného klubu, kteří jeli podpořit PAOK. Truchlím s rodinami obětí a miliony našich krajanů,“ truchlí na webu PAOKu prezident klubu Ivan Savvidis.

Smutek rivalů z Řecka, Lyon chystá vzpomínku 

Pietu vyjádřili také český brankář Jiří Pavlenka a bývalý záložník Slavie Christos Zafeiris, kteří na své sociální sítě umístili vzpomínku na zesnulé fanoušky. Smutek z celé události vyjadřují také další kluby i rivalové z řecké nejvyšší soutěže. „Pro tyto tragické okamžiky neexistují slova. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám obětí autonehody v Rumunsku a celé rodině PAOKu,“ stojí například na účtu Olympiakosu na síti X.

Smuteční akci a vzpomínku na zesnulé fanoušky chystá také Lyon, který bude hostit čtvrteční duel. „Olympique Lyon vyjadřuje upřímnou soustrast PAOKu po tragické ztrátě několika jeho fanoušků při dopravní nehodě, která se stala toto úterý. Myslíme také na zraněné, kteří v současné době bojují o život. Pietní akt se uskuteční během čtvrtečního zápasu Evropské ligy,“ uvedl na síti X klub, ve kterém působí i čeští fotbalisté Pavel Šulc a Adam Karabec.

Řecký klub zároveň oznámil, že jeho sektor na stadionu zůstane ve čtvrtek prázdný a prosí fanoušky, aby rozhodnutí respektovali. „Cítíme smutek a bolest po tragické nehodě a po dohodě se skalními fanoušky ponecháme venkovní sektor zavřený. Po konzultaci s francouzskými úřady a Lyonem nebude tento konkrétní sektor otevřen. Ti, kteří ještě nevyrazili, i ti, kteří již jsou ve Francii, prosím, respektujte rozhodnutí klubu,“ píše PAOK ve vyjádření na svém webu.

Před stadionem Toumba, kde PAOK hraje domácí zápasy se mezitím vytvořilo pietní místo, vlajky jsou vyvěšené na půl žerdi. Vedení, hráči i realizační tým položili před stadionem květiny. Předzápasový trénink začal minutou ticha.

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon760114:318
2Aston Villa760111:418
3Freiburg752010:317
4Midtjylland751116:816
5Braga751111:516
6AS Řím750212:515
7Ferencváros743012:715
8Real Betis742111:614
9FC Porto742110:614
10Genk74129:613
11CZ Bělehrad74126:513
12PAOK733115:1012
13Stuttgart740312:712
14Celta Vigo740314:1012
15Boloňa733111:712
16Nottingham Forest732211:711
17Plzeň72507:311
18Fenerbahce73229:611
19Panathinaikos732210:811
20Záhřeb731312:1410
21Lille730411:99
22Brann72329:109
23Young Boys73048:139
24Celtic72239:138
25Ludogorets721411:157
26Feyenoord720510:136
27Basilej72059:126
28Salcburk72058:126
29FCSB72058:156
30GA Eagles72056:146
31Rangers71154:114
31Sturm Graz71154:114
33Nice71067:143
34Utrecht70163:111
35Malmö70163:131
36M. Tel-Aviv70162:191
  • Osmifinále
  • Play-off
