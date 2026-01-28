Plzeň řeší útok. Doma zůstala celá jedenáctka, na Karvinou nová sestava?
Sedm zápasů v Ligové fázi Evropské ligy neprohráli. V Basileji touží Plzeň ve čtvrtek večer dotáhnout unikátní sérii, tedy projít celou hlavní skupinu bez porážky. Ve středu dopoledne vyrazila západočeská výprava na zápas do Švýcarska v klidu, s jistotou postupu do play off. Nicméně ve značně okleštěném složení – zatímco před týdnem na Porto chyběli trenérům stopeři, aktuálně řeší tým problémy v ofenzivě. Doma zůstalo celkem jedenáct hráčů.
Do Basileje neodletěl vykartovaný kapitán Matěj Vydra, zdravotní problémy nepustí do zápasu Prince Adua. Daniel Vašulín a čerstvá posila Salim Lawal nejsou na soupisce pro Evropu. Martinu Hyskému zbyl na úplný hrot prakticky jediný adept – Christophe Kabongo, jehož pochroumané rameno ze čtvrtečního duelu naštěstí neznamená závažný problém.
„Kabongo je stoprocentně připravený hrát, Prince má lehčí zdravotní problém. Sezona je dlouhá, budeme ho potřebovat už v neděli Karviné. Z preventivních důvodů jsme ho nechali doma,“ vysvětlil na Letišti Václava Havla před odletem plzeňský trenér Martin Hyský.
Zapojí se stopeři Sampson Dweh a Václav Jemelka, kteří před týdnem doma proti Portu nesměli nastoupit kvůli kartám. Problém v defenzivě je na Basilej zažehnán, teď zase Viktoria řeší již zmíněné absence v útoku.
„Máme spousty možností, jak to udělat. Uvidíte zítra, jak bude vypadat útok,“ poznamenal Hyský. „Útočníci nám bohužel odpadli, ať už vinou karet nebo zranění. Samozřejmě je to komplikace, ale myslím si, že máme natolik kvalitní hráče a široký kádr, že si s tím dokážeme poradit,“ doplnil obránce Václav Jemelka, jeden z nejzkušenějších hráčů z kádru.
Posily zatím nemůžou nastoupit v Evropě
Plzeň přes zimu oživila kádr – přivedla osm hráčů, naopak šest „kusů“ mužstvo opustilo. Čerstvé posily ještě nemohly být dopsány na evropskou soupisku, tudíž Hrošovský a spol. půjdou do akce až v neděli na jarní ligový start v Karviné.
Aktuálně je mužstvo rozdělené na dvě party – jedna se chystá na poslední zápas základní evropské fáze v Basileji, druhá zůstala v Plzni. Ta je početná, jde celkem o jedenáct hráčů. Ti, co jsou zdravotně v pořádku, si mohou dělat vysoké ambice na základní sestavu v Karviné.
„Byli jsme rozdělení na dvě skupiny. Jedna skupina byla zápasová, druhá dotrénovávala. Hráčů, co nehráli, bylo teď hodně, pro trenéry je složitější to zkombinovat tak, aby to všechno klapalo. Ti, co s námi neletí, budou zase připraveni na Karvinou,“ pověděl Jemelka. „Mužstvo to chápe, rozumí tomu a je připravené. Srovnali jsme se s tím během přípravy velice dobře,“ těšilo Hyského.
Dvě rozdílné jedenáctky
V nadcházejících čtyřech dnech může do akce poslat klidně dvě odlišné jedenáctky. Řešení na útok v Basilejí? Na hrot zbyl trenérům pouze Kabongo, připravený je i sedmnáctiletý ofenzivní univerzál Adam Novák. Dalšími variantami mohou být Tomáš Ladra či Denis Višinský, kteří jsou ale zvyklí hrát na jiných pozicích.
Do Karviné zamíří v sobotu dopoledne většina odpočinutých, natěšených hráčů. Může nastoupit odlišná stoperská dvojice, na první ostrý start po návratu do Plzně se těší Patrik Hrošovský. Proti bývalému klubu si může zahrát obránce Dávid Krčík. Připravený bude i kapitán Vydra.
Odvážným a překvapivým krokem by bylo nasazení od první minuty čerstvé posily Lawala. Nigerijský rychlík je připravený po účasti na Africkém poháru, kde z pozice náhradníka bral se svou zemí bronz.
V Basileji může Plzeň nastoupit v klidu. Sedm zápasů bez porážky (z toho pět remíz) garantuje účast v nadcházejícím play off. „Soupeři, které jsme v Evropské lize potkali, jsou na úrovni Ligy mistrů. Jde o výborný výsledek, být v Ligové fázi bez porážky je unikát. Zvládnout i osmý je jednou z motivací, o které kluci před zápasem v Basileji vědí. Ale chtěl bych tři vítězství, máme zatím jen dvě,“ přál si Hyský před odletem do Švýcarska.
Kdo zůstal v Plzni
Dominik Ťapaj – není na soupisce pro EL
Adam Kadlec – není na soupisce pro EL
Dávis Krčík – není na soupisce pro EL
Jan Paluska – individuální režim po zranění
Patrik Hrošovský – není na soupisce pro EL
Tom Slončík – není na soupisce pro EL
Alexandr Sojka – není na soupisce pro EL
Matěj Vydra – karetní trest po vyloučení s Portem
Prince Adu – zdravotní problémy
Salim Lawal – není na soupisce pro EL
Daniel Vašulín – není na soupisce pro EL
Možná sestava v Basileji
Wiegele
Memič - Dweh - Jemelka - Doski
Valenta - Červ
Višinský - Ladra - Souaré
Kabongo
Možná sestava v Karviné
Wiegele
Memič - Krčík - Spáčil - Doski
Hrošovský - Červ
Lawal - Vydra - Ladra
Vašulín
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|7
|6
|0
|1
|14:3
|18
|2
Aston Villa
|7
|6
|0
|1
|11:4
|18
|3
Freiburg
|7
|5
|2
|0
|10:3
|17
|4
Midtjylland
|7
|5
|1
|1
|16:8
|16
|5
Braga
|7
|5
|1
|1
|11:5
|16
|6
AS Řím
|7
|5
|0
|2
|12:5
|15
|7
Ferencváros
|7
|4
|3
|0
|12:7
|15
|8
Real Betis
|7
|4
|2
|1
|11:6
|14
|9
FC Porto
|7
|4
|2
|1
|10:6
|14
|10
Genk
|7
|4
|1
|2
|9:6
|13
|11
CZ Bělehrad
|7
|4
|1
|2
|6:5
|13
|12
PAOK
|7
|3
|3
|1
|15:10
|12
|13
Stuttgart
|7
|4
|0
|3
|12:7
|12
|14
Celta Vigo
|7
|4
|0
|3
|14:10
|12
|15
Boloňa
|7
|3
|3
|1
|11:7
|12
|16
Nottingham Forest
|7
|3
|2
|2
|11:7
|11
|17
Plzeň
|7
|2
|5
|0
|7:3
|11
|18
Fenerbahce
|7
|3
|2
|2
|9:6
|11
|19
Panathinaikos
|7
|3
|2
|2
|10:8
|11
|20
Záhřeb
|7
|3
|1
|3
|12:14
|10
|21
Lille
|7
|3
|0
|4
|11:9
|9
|22
Brann
|7
|2
|3
|2
|9:10
|9
|23
Young Boys
|7
|3
|0
|4
|8:13
|9
|24
Celtic
|7
|2
|2
|3
|9:13
|8
|25
Ludogorets
|7
|2
|1
|4
|11:15
|7
|26
Feyenoord
|7
|2
|0
|5
|10:13
|6
|27
Basilej
|7
|2
|0
|5
|9:12
|6
|28
Salcburk
|7
|2
|0
|5
|8:12
|6
|29
FCSB
|7
|2
|0
|5
|8:15
|6
|30
GA Eagles
|7
|2
|0
|5
|6:14
|6
|31
Rangers
|7
|1
|1
|5
|4:11
|4
|31
Sturm Graz
|7
|1
|1
|5
|4:11
|4
|33
Nice
|7
|1
|0
|6
|7:14
|3
|34
Utrecht
|7
|0
|1
|6
|3:11
|1
|35
Malmö
|7
|0
|1
|6
|3:13
|1
|36
M. Tel-Aviv
|7
|0
|1
|6
|2:19
|1
- Osmifinále
- Play-off