Předplatné

Basilej - Plzeň 0:1. Rozhodl Panoš! Viktoriáni projeli ligovou fází EL bez porážky

Plzeňský útočník Jiří Panoš oslavuje trefu v Basileji
Plzeňský útočník Jiří Panoš oslavuje trefu v BasilejiZdroj: profimedia.cz
Jiří Panoš slaví gól proti Basileji spolu se spoluhráčem Sampsonem Dwehem
Plzeňský útočník Jiří Panoš v zápase proti Basileji
Trenér Plzně Martin Hyský povzbuzuje své hráče v Basileji
Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží vykopnout míč mezi dvěma hráči Basileje
Plzeňský stoper Merchas Doski bojuje o míč v zápase s Basilejí
Základní jedenáctka fotbalistů Plzně pro závěrečný duel ligové fáze Evropské ligy
7
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Evropská liga
Vstoupit do diskuse (62)

Počtvrté nastoupil na evropské scéně od začátku. Překvapivý tah s Jiřím Panošem (18) vyšel plzeňským trenérům ve Švýcarsku dokonale. Ofenzivní záložník Viktorie nádherným gólem otevřel skóre proti Basileji a v posledním zápase Ligové fáze Evropské ligy rozhodl o cenné výhře 1:0. Plzeň završila základní část skvěle – bez jediné porážky uhrála 14 bodů, což znamená postup do jarního play off. Soupeře pro další kolo se dozví při pátečním losu.  

 Jiří Panoš prožil náročný podzim, téměř celý vynechal kvůli nepříjemným zdravotním problémům. Do roku 2026 ale naskočil v plné síle. Odmakal celou zimní přípravu, zapracoval na fyzické stránce. Trenéři na něj trošku překvapivě ukázali od první minuty do čtvrtečního zápasu v Basileji a učinili nejlepší možné rozhodnutí.

Odchovanec z Klatov nastoupil na pravém křídle, v ofenzivě doplňoval Tomáše Ladru, Cheicka Souarého a Merchase Doskiho. Panoš se chopil šance skvěle - v úvodním poločase dominoval, výborné představení vyšperkoval krásným gólem, kterým umlčel domácí publikum.

Ve 39. minutě kopal Merchas Doski roh z pravé strany. Nezvolil klasický centr před bránu, ale poslal dlouhý míč na zadní část vápna, kde byl zcela volný Panoš. Mladý talent nabídnutou situaci z nacvičeného signálu využil dokonale – levačkou z voleje poslal míč do sítě a oslavil svůj druhý gól kariéry na evropské scéně.   

„Hráč poločasu, při gólu to udělal to fantasticky. Měl tam spousty zajímavých situací, věří si,“ chválil v poločasovém studiu stanice Nova Sport někdejší plzeňský kapitán Roman Hubník. „Trenéři viděli, jakou měl přípravu, za první půli to byl absolutně nejlepší hráč na place. Vidím v něm lídra, který si věří, hraje ve správných prostorech,“ přidal Hubník.

Panoš nastupuje v plzeňském áčku druhou sezonu, v minulém týdnu obhájil vítězství v pravidelné anketě Sportu o největší český talent roku. V Basileji odehrál teprve čtvrtý zápas na evropské scéně od první minuty a vstřelil už druhou branku – poprvé skóroval v létě 2024 v předkole Evropské ligy v Košicích proti Kryvbasu.

Trefou v prvním poločase v Basileji se stal třetí nejmladší českým střelcem historie v hlavní fázi soutěží UEFA. Před ním jsou už jen Martin Klein a Václav Černý.

Ve čtvrtek vydržel na hřišti 64 minut, než ho na place nahradil Denis Višinský. Plzeň si až na drobnosti zápas proti silnému švýcarskému celku hlídala perfektně. Náznaky šancí pochytal jistý Florian Wiegele, největší možnost zahodil kapitán Xherdan Shaqiri v nastavení. Viktoria naopak mohla skóre ještě zvýšit. Trefu Cheicka Souarého, který nastoupil netradičně na úplném hrotu, neuznali sudí kvůli ofsajdu.

Viktoria zvládla Ligovou fázi na evropské scéně skvěle. V osmi zápasech neprohrála, to se českému klubu ještě nikdy nepovedlo. Uhraných 14 bodů (3 výhry, 5 remíz a žádná prohra) znamená solidní peníze z prémií od UEFA a především postup do další fáze. Soupeře se dozví při pátečním losu.

KonecLIVE
01

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon870118:521
2Aston Villa870114:621
3Midtjylland861118:819
4Real Betis852113:717
5FC Porto852113:717
6Braga852111:517
7Freiburg852110:417
8AS Řím851213:616
9Genk851211:716
10Boloňa843114:715
11Stuttgart850315:915
12Ferencváros843112:1115
13Nottingham Forest842215:714
14Plzeň83508:314
15CZ Bělehrad84227:614
16Celta Vigo841315:1113
17PAOK833217:1412
18Lille840412:912
19Fenerbahce833210:712
20Panathinaikos833211:912
21Celtic832313:1511
22Ludogorets831412:1510
23Záhřeb831412:1610
24Brann82339:119
25Young Boys830510:169
26Sturm Graz82155:117
27FCSB82159:167
28GA Eagles82156:147
29Feyenoord820611:156
30Basilej82069:136
31Salcburk820610:156
32Rangers81165:144
33Nice81077:153
34Utrecht80175:151
35Malmö80174:151
36M. Tel-Aviv80172:221
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (62)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů