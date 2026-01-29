Basilej - Plzeň 0:1. Rozhodl Panoš! Viktoriáni projeli ligovou fází EL bez porážky
Počtvrté nastoupil na evropské scéně od začátku. Překvapivý tah s Jiřím Panošem (18) vyšel plzeňským trenérům ve Švýcarsku dokonale. Ofenzivní záložník Viktorie nádherným gólem otevřel skóre proti Basileji a v posledním zápase Ligové fáze Evropské ligy rozhodl o cenné výhře 1:0. Plzeň završila základní část skvěle – bez jediné porážky uhrála 14 bodů, což znamená postup do jarního play off. Soupeře pro další kolo se dozví při pátečním losu.
Jiří Panoš prožil náročný podzim, téměř celý vynechal kvůli nepříjemným zdravotním problémům. Do roku 2026 ale naskočil v plné síle. Odmakal celou zimní přípravu, zapracoval na fyzické stránce. Trenéři na něj trošku překvapivě ukázali od první minuty do čtvrtečního zápasu v Basileji a učinili nejlepší možné rozhodnutí.
Odchovanec z Klatov nastoupil na pravém křídle, v ofenzivě doplňoval Tomáše Ladru, Cheicka Souarého a Merchase Doskiho. Panoš se chopil šance skvěle - v úvodním poločase dominoval, výborné představení vyšperkoval krásným gólem, kterým umlčel domácí publikum.
Ve 39. minutě kopal Merchas Doski roh z pravé strany. Nezvolil klasický centr před bránu, ale poslal dlouhý míč na zadní část vápna, kde byl zcela volný Panoš. Mladý talent nabídnutou situaci z nacvičeného signálu využil dokonale – levačkou z voleje poslal míč do sítě a oslavil svůj druhý gól kariéry na evropské scéně.
„Hráč poločasu, při gólu to udělal to fantasticky. Měl tam spousty zajímavých situací, věří si,“ chválil v poločasovém studiu stanice Nova Sport někdejší plzeňský kapitán Roman Hubník. „Trenéři viděli, jakou měl přípravu, za první půli to byl absolutně nejlepší hráč na place. Vidím v něm lídra, který si věří, hraje ve správných prostorech,“ přidal Hubník.
Panoš nastupuje v plzeňském áčku druhou sezonu, v minulém týdnu obhájil vítězství v pravidelné anketě Sportu o největší český talent roku. V Basileji odehrál teprve čtvrtý zápas na evropské scéně od první minuty a vstřelil už druhou branku – poprvé skóroval v létě 2024 v předkole Evropské ligy v Košicích proti Kryvbasu.
Trefou v prvním poločase v Basileji se stal třetí nejmladší českým střelcem historie v hlavní fázi soutěží UEFA. Před ním jsou už jen Martin Klein a Václav Černý.
Ve čtvrtek vydržel na hřišti 64 minut, než ho na place nahradil Denis Višinský. Plzeň si až na drobnosti zápas proti silnému švýcarskému celku hlídala perfektně. Náznaky šancí pochytal jistý Florian Wiegele, největší možnost zahodil kapitán Xherdan Shaqiri v nastavení. Viktoria naopak mohla skóre ještě zvýšit. Trefu Cheicka Souarého, který nastoupil netradičně na úplném hrotu, neuznali sudí kvůli ofsajdu.
Viktoria zvládla Ligovou fázi na evropské scéně skvěle. V osmi zápasech neprohrála, to se českému klubu ještě nikdy nepovedlo. Uhraných 14 bodů (3 výhry, 5 remíz a žádná prohra) znamená solidní peníze z prémií od UEFA a především postup do další fáze. Soupeře se dozví při pátečním losu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|8
|7
|0
|1
|18:5
|21
|2
Aston Villa
|8
|7
|0
|1
|14:6
|21
|3
Midtjylland
|8
|6
|1
|1
|18:8
|19
|4
Real Betis
|8
|5
|2
|1
|13:7
|17
|5
FC Porto
|8
|5
|2
|1
|13:7
|17
|6
Braga
|8
|5
|2
|1
|11:5
|17
|7
Freiburg
|8
|5
|2
|1
|10:4
|17
|8
AS Řím
|8
|5
|1
|2
|13:6
|16
|9
Genk
|8
|5
|1
|2
|11:7
|16
|10
Boloňa
|8
|4
|3
|1
|14:7
|15
|11
Stuttgart
|8
|5
|0
|3
|15:9
|15
|12
Ferencváros
|8
|4
|3
|1
|12:11
|15
|13
Nottingham Forest
|8
|4
|2
|2
|15:7
|14
|14
Plzeň
|8
|3
|5
|0
|8:3
|14
|15
CZ Bělehrad
|8
|4
|2
|2
|7:6
|14
|16
Celta Vigo
|8
|4
|1
|3
|15:11
|13
|17
PAOK
|8
|3
|3
|2
|17:14
|12
|18
Lille
|8
|4
|0
|4
|12:9
|12
|19
Fenerbahce
|8
|3
|3
|2
|10:7
|12
|20
Panathinaikos
|8
|3
|3
|2
|11:9
|12
|21
Celtic
|8
|3
|2
|3
|13:15
|11
|22
Ludogorets
|8
|3
|1
|4
|12:15
|10
|23
Záhřeb
|8
|3
|1
|4
|12:16
|10
|24
Brann
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|25
Young Boys
|8
|3
|0
|5
|10:16
|9
|26
Sturm Graz
|8
|2
|1
|5
|5:11
|7
|27
FCSB
|8
|2
|1
|5
|9:16
|7
|28
GA Eagles
|8
|2
|1
|5
|6:14
|7
|29
Feyenoord
|8
|2
|0
|6
|11:15
|6
|30
Basilej
|8
|2
|0
|6
|9:13
|6
|31
Salcburk
|8
|2
|0
|6
|10:15
|6
|32
Rangers
|8
|1
|1
|6
|5:14
|4
|33
Nice
|8
|1
|0
|7
|7:15
|3
|34
Utrecht
|8
|0
|1
|7
|5:15
|1
|35
Malmö
|8
|0
|1
|7
|4:15
|1
|36
M. Tel-Aviv
|8
|0
|1
|7
|2:22
|1
- Osmifinále
- Play-off