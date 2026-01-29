ONLINE: Basilej - Plzeň 0:0. Boj o lepší umístění pro play off, tah s Panošem na hrotu
Fotbalisté Plzně v Basileji zakončí úspěšnou ligovou fázi Evropské ligy. Už v minulém týdnu získali jistotu postupu do vyřazovací části a na stadionu švýcarského mistra v závěrečném osmém kole hrají od 21.00 o lepší výchozí pozici pro play off. Zároveň se Viktoria jako první český tým od zavedení nového formátu pohárů pokusí projít celou ligovou fází bez prohry. Jestli se jí to povede, sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|7
|6
|0
|1
|14:3
|18
|2
Aston Villa
|7
|6
|0
|1
|11:4
|18
|3
Freiburg
|7
|5
|2
|0
|10:3
|17
|4
Midtjylland
|7
|5
|1
|1
|16:8
|16
|5
Braga
|7
|5
|1
|1
|11:5
|16
|6
AS Řím
|7
|5
|0
|2
|12:5
|15
|7
Ferencváros
|7
|4
|3
|0
|12:7
|15
|8
Real Betis
|7
|4
|2
|1
|11:6
|14
|9
FC Porto
|7
|4
|2
|1
|10:6
|14
|10
Genk
|7
|4
|1
|2
|9:6
|13
|11
CZ Bělehrad
|7
|4
|1
|2
|6:5
|13
|12
PAOK
|7
|3
|3
|1
|15:10
|12
|13
Stuttgart
|7
|4
|0
|3
|12:7
|12
|14
Celta Vigo
|7
|4
|0
|3
|14:10
|12
|15
Boloňa
|7
|3
|3
|1
|11:7
|12
|16
Nottingham Forest
|7
|3
|2
|2
|11:7
|11
|17
Plzeň
|7
|2
|5
|0
|7:3
|11
|18
Fenerbahce
|7
|3
|2
|2
|9:6
|11
|19
Panathinaikos
|7
|3
|2
|2
|10:8
|11
|20
Záhřeb
|7
|3
|1
|3
|12:14
|10
|21
Lille
|7
|3
|0
|4
|11:9
|9
|22
Brann
|7
|2
|3
|2
|9:10
|9
|23
Young Boys
|7
|3
|0
|4
|8:13
|9
|24
Celtic
|7
|2
|2
|3
|9:13
|8
|25
Ludogorets
|7
|2
|1
|4
|11:15
|7
|26
Feyenoord
|7
|2
|0
|5
|10:13
|6
|27
Basilej
|7
|2
|0
|5
|9:12
|6
|28
Salcburk
|7
|2
|0
|5
|8:12
|6
|29
FCSB
|7
|2
|0
|5
|8:15
|6
|30
GA Eagles
|7
|2
|0
|5
|6:14
|6
|31
Rangers
|7
|1
|1
|5
|4:11
|4
|31
Sturm Graz
|7
|1
|1
|5
|4:11
|4
|33
Nice
|7
|1
|0
|6
|7:14
|3
|34
Utrecht
|7
|0
|1
|6
|3:11
|1
|35
Malmö
|7
|0
|1
|6
|3:13
|1
|36
M. Tel-Aviv
|7
|0
|1
|6
|2:19
|1
- Osmifinále
- Play-off