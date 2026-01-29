Předplatné

ONLINE: Basilej - Plzeň 0:0. Boj o lepší umístění pro play off, tah s Panošem na hrotu

Fotbalisté Plzně se radují ze vstřeleného gólu
Fotbalisté Plzně se radují ze vstřeleného góluZdroj: Michal Beranek / Sport
iSport.cz, ČTK
Evropská liga
Fotbalisté Plzně v Basileji zakončí úspěšnou ligovou fázi Evropské ligy. Už v minulém týdnu získali jistotu postupu do vyřazovací části a na stadionu švýcarského mistra v závěrečném osmém kole hrají od 21.00 o lepší výchozí pozici pro play off. Zároveň se Viktoria jako první český tým od zavedení nového formátu pohárů pokusí projít celou ligovou fází bez prohry. Jestli se jí to povede, sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon760114:318
2Aston Villa760111:418
3Freiburg752010:317
4Midtjylland751116:816
5Braga751111:516
6AS Řím750212:515
7Ferencváros743012:715
8Real Betis742111:614
9FC Porto742110:614
10Genk74129:613
11CZ Bělehrad74126:513
12PAOK733115:1012
13Stuttgart740312:712
14Celta Vigo740314:1012
15Boloňa733111:712
16Nottingham Forest732211:711
17Plzeň72507:311
18Fenerbahce73229:611
19Panathinaikos732210:811
20Záhřeb731312:1410
21Lille730411:99
22Brann72329:109
23Young Boys73048:139
24Celtic72239:138
25Ludogorets721411:157
26Feyenoord720510:136
27Basilej72059:126
28Salcburk72058:126
29FCSB72058:156
30GA Eagles72056:146
31Rangers71154:114
31Sturm Graz71154:114
33Nice71067:143
34Utrecht70163:111
35Malmö70163:131
36M. Tel-Aviv70162:191
  • Osmifinále
  • Play-off

