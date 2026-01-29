Předplatné

EL ONLINE: Lyon s Karabcem hraje na závěr o první místo. V akci Horníček či Vitík

Pod výhru 5:2 v Métách se hattrickem podepsal Brazilec Endrick
Pod výhru 5:2 v Métách se hattrickem podepsal Brazilec EndrickZdroj: Profimedia.cz
Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu proti Maccabi Tel Avivu
Český brankář Lukáš Horníček z Braggy likviduje penaltu Nottinghamu
Tomáš Čvančara zazářil hned při své premiéře v dresu Celtiku. Jak se ale jeho přestup do Glasgow rodil?
Tomáš Čvančara při debutu v dresu Celtiku přihrál na gól
Fotbalisté AS Řím se radují z gólu
Fanoušci PAOKu během utkání Evropské ligy proti Betisu
Fanoušci PAOKu během utkání Evropské ligy proti Betisu
Evropská liga
Poslední kolo ligové fáze aktuálního ročníku Evropské ligy nabízí dramatickou zápletku. Všech osmnáct duelů startuje dnes od 21.00. Lyon s Pavlem Šulcem a Adamem Karabcem hraje o první místo v celkové tabulce proti řeckému PAOKu. Do akce jde také český brankář Bragy Lukáš Horníček, který vyzve Go Ahead Eagles z Nizozemska. Představí se také Boloňa, kde působí obránce Martin Vitík. Postupové šance má také nový klub Tomáše Čvančary, Celtic Glasgow. Ten se doma utká s Utrechtem, který spolu s dalšími pěti týmy už nemá šanci postoupit. Jak dopadne závěrečný hrací den a kdo si zajistí místenku v jarních bojích? Sledujte ONLINE na iSportu.

Evropská liga 2025/2026

LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
LIVE 2. poločas
Detail
#TýmZVRPSkóreB
1Lyon760114:318
2Aston Villa760111:418
3Freiburg752010:317
4Midtjylland751116:816
5Braga751111:516
6AS Řím750212:515
7Ferencváros743012:715
8Real Betis742111:614
9FC Porto742110:614
10Genk74129:613
11CZ Bělehrad74126:513
12PAOK733115:1012
13Stuttgart740312:712
14Celta Vigo740314:1012
15Boloňa733111:712
16Nottingham Forest732211:711
17Plzeň72507:311
18Fenerbahce73229:611
19Panathinaikos732210:811
20Záhřeb731312:1410
21Lille730411:99
22Brann72329:109
23Young Boys73048:139
24Celtic72239:138
25Ludogorets721411:157
26Feyenoord720510:136
27Basilej72059:126
28Salcburk72058:126
29FCSB72058:156
30GA Eagles72056:146
31Sturm Graz71154:114
31Rangers71154:114
33Nice71067:143
34Utrecht70163:111
35Malmö70163:131
36M. Tel-Aviv70162:191
  • Osmifinále
  • Play-off
