Karabec gólem po neproměněné penaltě trefil Lyonu první místo. Horníček má šestou nulu

Adam Karabec se v dresu Lyonu raduje z gólu v utkání Evropské ligy proti PAOKu
Adam Karabec se v dresu Lyonu raduje z gólu v utkání Evropské ligy proti PAOKuZdroj: ČTK / Laurent Cipriani
Adam Karabec skóroval za Lyon po neproměněné penaltě v Evropské lize
Pod výhru 5:2 v Métách se hattrickem podepsal Brazilec Endrick
Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu proti Maccabi Tel Avivu
Český brankář Lukáš Horníček z Braggy likviduje penaltu Nottinghamu
19
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Evropská liga
Poslední kolo ligové fáze aktuálního ročníku Evropské ligy nabídlo dramatickou zápletku. Lyon i díky gólu a asistenci českého fotbalisty Adama Karabce vyhrál 4:2 nad PAOK Soluň a udržel první místo v tabulce. Pavel Šulc chyběl ze zdravotních důvodů. Český brankář Lukáš Horníček vychytal šestou nulu v soutěži, když s Bragou remizoval 0:0 proti G. A. Eagles z Nizozemska. První kolo play off si po výhře 4:2 nad Utrechtem zahraje také Celtic, nový tým Tomáše Čvančary. 

Trenér Lyonu Fonseca už s jistotou postupu nechal odpočívat Pavla Šulce, který doléčoval drobné zranění. A bez svého nejproduktivnějšího střelce domácí dlouho nemohli překonat brankáře Tiftise, který znovu dostal přednost před Jiřím Pavlenkou. Naopak jejich nejlepší obranu v soutěži, která dosud inkasovala jen tři góly, překonal po dvaceti minutách Jakumakis.

Obrat zařídili sedmnáctiletý Himbert a o rok starší Merah, pro oba to byly premiérové góly v lyonském dresu. Od 40. minuty hráli hosté v deseti bez vyloučeného Konstanteliase, ale přesto dokázali vyrovnat. Výhru měl na kopačce Karabec, z pokutového kopu však trefil jen břevno. Své zaváhání tři minuty před koncem napravil a v nastavení ještě stihl připravit čtvrtou branku pro dalšího mladíka - sedmnáctiletého Angličana Gomese.

Aston Villa už měla také postup v kapse, a tak trenér Emery dal šanci náhradníkům, oproti nedělní výhře v Newcastlu udělal doma proti Salcburku hned šest změn. Nově složená obrana několikrát chybovala a Konaté z Pobřeží slonoviny a Yeo z Mali toho využili. Největší favorit podle sázkových kanceláří ale ještě stihl otočit na 3:2 a uhájit druhou příčku.

AS Řím udržel osmičku

Třetí místo v tabulce obsadil dánský Midtjylland, který prošel do hlavní fáze přes tři předkola a s 18 góly měl nejproduktivnější útok v soutěži. I při čtvrteční výhře 2:0 nad Záhřebem chyběl dlouhodobě zraněný Adam Gabriel.

AS Řím od nečekané domácí prohry s Plzní ve 3. kole všechna utkání vyhrál, série skončila na půdě Panathinaikosu, který může být příštím soupeřem Plzně. Po čtvrthodině hosté přišli o vyloučeného obránce Manciniho. Početní výhodu využil Argentinec Taborda, ale polský obránce Ziolkowski srovnal na 1:1 a udržel tak Římany na osmé příčce.

Na tu už nedosáhla Boloňa v obraně s Martinem Vitíkem, který se po zranění vrátil do základní sestavy. Porazila sice poslední Maccabi Tel Aviv na neutrálním hřišti v Srbsku 3:0, přesně mířili Angličan Rowe, Orsolin a Pobega, ale na přímý postup to nestačilo.

Čvančara může hrát první kolo play off

Horníček v Deventeru neměl moc práce. Domácí, kteří už neměli šanci na postup, ho ani jednou neohrozili. Ani portugalský tým toho dopředu moc nepředvedl, a tak největší vzrušení v hledišti obstaral obrovský ohňostroj, kvůli němuž začal druhý poločas se zpožděním.

Dosud neporažený Ferencváros Budapešť kapituloval na hřišti Nottinghamu Forest a vypadl z první osmičky. Vlastní gól otevřel cestu k porážce 0:4, další dvě branky zařídil Brazilec Jesus. Poprvé vyšel naprázdno i Freiburg, v Lille dohrával bez vyloučeného Eggesteina a v nastavení ho o neporazitelnost připravila penalta, kterou proměnil Giroud. Plzeň tak prošla jako jediná celou skupinovou fází bez porážky.

Celtic Glasgow zdolal Utrecht 4:2 a udržel se na postupové pozici. To znamená, že si únorové první kolo vyřazovací části může zahrát i Tomáš Čvančara, který do Skotska přišel nedávno na hostování z Mönchengladbachu. Už v úvodní dvacetiminutovce přinesli rozhodnutí Nygren, vlastní gól a penalta, kterou proměnil Belgičan Engels.

Nejlepším střelcem se stal Srb Stanič z Ludogorce a jeho sedmý gól v zápase s Nice udržel bulharského mistra ve hře. Na pokračování se tak může těšit i Filip Kaloč, který byl ve čtvrtek jen na lavičce domácích, ale soutěž pro něj ještě nekončí.

Loučí se Feyenoord, Rangers či gólman Zima

Stuttgart rozdrtil v minulém ročníku Ligy mistrů Young Boys Bern 5:1, tentokrát už v osmé minutě vedl 2:0, ale švýcarský tým, v němž byl Dominik Pech jen mezi náhradníky, dokázal vyrovnat. V závěru však inkasoval třetí gól a skončil těsně pod čarou postupu.

V pátečním osudí bude chybět i Feyenoord Rotterdam. Jeho trenér Van Persie byl v roce 2002 při tom jako hráč, když v Rotterdamu slavili triumf v tehdejším Poháru UEFA, ale své svěřence přes nástrahy skupinové fáze nepřevedl. Na trávníku Betisu Sevilla Feyenoord prohrál už šestý zápas, tentokrát 1:2.

Loučí se také Glasgow Rangers a loňské čtvrtfinále si nezopakují. V Portu sice začali dobře, když hned v úvodu hlavičkoval do sítě Francouz Gassama, ale tři góly v rozpětí patnácti minut je zlomily.

Mezi vyřazenými jsou i další týmy, které před sezonou myslely výš, protože hrály předkola Ligy mistrů - Sturm Štýrský Hradec, Salcburk, rumunský FCSB s brankářem Lukášem Zimou nebo Nice. Malmö, které poslalo v předkole Sigmu Olomouc o patro níž do Konferenční ligy, skončilo předposlední.

Evropská liga 2025/2026

LIVE
32Detail
LIVE
01Detail
LIVE
21Detail
LIVE
42Detail
LIVE
11Detail
LIVE
31Detail
LIVE
11Detail
LIVE
00Detail
LIVE
21Detail
LIVE
10Detail
LIVE
10Detail
LIVE
42Detail
LIVE
03Detail
LIVE
20Detail
LIVE
40Detail
LIVE
11Detail
LIVE
32Detail
LIVE
10Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon870118:521
2Aston Villa870114:621
3Midtjylland861118:819
4Real Betis852113:717
5FC Porto852113:717
6Braga852111:517
7Freiburg852110:417
8AS Řím851213:616
9Genk851211:716
10Boloňa843114:715
11Stuttgart850315:915
12Ferencváros843112:1115
13Nottingham Forest842215:714
14Plzeň83508:314
15CZ Bělehrad84227:614
16Celta Vigo841315:1113
17PAOK833217:1412
18Lille840412:912
19Fenerbahce833210:712
20Panathinaikos833211:912
21Celtic832313:1511
22Ludogorets831412:1510
23Záhřeb831412:1610
24Brann82339:119
25Young Boys830510:169
26Sturm Graz82155:117
27FCSB82159:167
28GA Eagles82156:147
29Feyenoord820611:156
30Basilej82069:136
31Salcburk820610:156
32Rangers81165:144
33Nice81077:153
34Utrecht80175:151
35Malmö80174:151
36M. Tel-Aviv80172:221
  • Osmifinále
  • Play-off

