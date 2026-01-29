Karabec gólem po neproměněné penaltě trefil Lyonu první místo. Horníček má šestou nulu
Poslední kolo ligové fáze aktuálního ročníku Evropské ligy nabídlo dramatickou zápletku. Lyon i díky gólu a asistenci českého fotbalisty Adama Karabce vyhrál 4:2 nad PAOK Soluň a udržel první místo v tabulce. Pavel Šulc chyběl ze zdravotních důvodů. Český brankář Lukáš Horníček vychytal šestou nulu v soutěži, když s Bragou remizoval 0:0 proti G. A. Eagles z Nizozemska. První kolo play off si po výhře 4:2 nad Utrechtem zahraje také Celtic, nový tým Tomáše Čvančary.
Trenér Lyonu Fonseca už s jistotou postupu nechal odpočívat Pavla Šulce, který doléčoval drobné zranění. A bez svého nejproduktivnějšího střelce domácí dlouho nemohli překonat brankáře Tiftise, který znovu dostal přednost před Jiřím Pavlenkou. Naopak jejich nejlepší obranu v soutěži, která dosud inkasovala jen tři góly, překonal po dvaceti minutách Jakumakis.
Obrat zařídili sedmnáctiletý Himbert a o rok starší Merah, pro oba to byly premiérové góly v lyonském dresu. Od 40. minuty hráli hosté v deseti bez vyloučeného Konstanteliase, ale přesto dokázali vyrovnat. Výhru měl na kopačce Karabec, z pokutového kopu však trefil jen břevno. Své zaváhání tři minuty před koncem napravil a v nastavení ještě stihl připravit čtvrtou branku pro dalšího mladíka - sedmnáctiletého Angličana Gomese.
Aston Villa už měla také postup v kapse, a tak trenér Emery dal šanci náhradníkům, oproti nedělní výhře v Newcastlu udělal doma proti Salcburku hned šest změn. Nově složená obrana několikrát chybovala a Konaté z Pobřeží slonoviny a Yeo z Mali toho využili. Největší favorit podle sázkových kanceláří ale ještě stihl otočit na 3:2 a uhájit druhou příčku.
AS Řím udržel osmičku
Třetí místo v tabulce obsadil dánský Midtjylland, který prošel do hlavní fáze přes tři předkola a s 18 góly měl nejproduktivnější útok v soutěži. I při čtvrteční výhře 2:0 nad Záhřebem chyběl dlouhodobě zraněný Adam Gabriel.
AS Řím od nečekané domácí prohry s Plzní ve 3. kole všechna utkání vyhrál, série skončila na půdě Panathinaikosu, který může být příštím soupeřem Plzně. Po čtvrthodině hosté přišli o vyloučeného obránce Manciniho. Početní výhodu využil Argentinec Taborda, ale polský obránce Ziolkowski srovnal na 1:1 a udržel tak Římany na osmé příčce.
Na tu už nedosáhla Boloňa v obraně s Martinem Vitíkem, který se po zranění vrátil do základní sestavy. Porazila sice poslední Maccabi Tel Aviv na neutrálním hřišti v Srbsku 3:0, přesně mířili Angličan Rowe, Orsolin a Pobega, ale na přímý postup to nestačilo.
Čvančara může hrát první kolo play off
Horníček v Deventeru neměl moc práce. Domácí, kteří už neměli šanci na postup, ho ani jednou neohrozili. Ani portugalský tým toho dopředu moc nepředvedl, a tak největší vzrušení v hledišti obstaral obrovský ohňostroj, kvůli němuž začal druhý poločas se zpožděním.
Dosud neporažený Ferencváros Budapešť kapituloval na hřišti Nottinghamu Forest a vypadl z první osmičky. Vlastní gól otevřel cestu k porážce 0:4, další dvě branky zařídil Brazilec Jesus. Poprvé vyšel naprázdno i Freiburg, v Lille dohrával bez vyloučeného Eggesteina a v nastavení ho o neporazitelnost připravila penalta, kterou proměnil Giroud. Plzeň tak prošla jako jediná celou skupinovou fází bez porážky.
Celtic Glasgow zdolal Utrecht 4:2 a udržel se na postupové pozici. To znamená, že si únorové první kolo vyřazovací části může zahrát i Tomáš Čvančara, který do Skotska přišel nedávno na hostování z Mönchengladbachu. Už v úvodní dvacetiminutovce přinesli rozhodnutí Nygren, vlastní gól a penalta, kterou proměnil Belgičan Engels.
Nejlepším střelcem se stal Srb Stanič z Ludogorce a jeho sedmý gól v zápase s Nice udržel bulharského mistra ve hře. Na pokračování se tak může těšit i Filip Kaloč, který byl ve čtvrtek jen na lavičce domácích, ale soutěž pro něj ještě nekončí.
Loučí se Feyenoord, Rangers či gólman Zima
Stuttgart rozdrtil v minulém ročníku Ligy mistrů Young Boys Bern 5:1, tentokrát už v osmé minutě vedl 2:0, ale švýcarský tým, v němž byl Dominik Pech jen mezi náhradníky, dokázal vyrovnat. V závěru však inkasoval třetí gól a skončil těsně pod čarou postupu.
V pátečním osudí bude chybět i Feyenoord Rotterdam. Jeho trenér Van Persie byl v roce 2002 při tom jako hráč, když v Rotterdamu slavili triumf v tehdejším Poháru UEFA, ale své svěřence přes nástrahy skupinové fáze nepřevedl. Na trávníku Betisu Sevilla Feyenoord prohrál už šestý zápas, tentokrát 1:2.
Loučí se také Glasgow Rangers a loňské čtvrtfinále si nezopakují. V Portu sice začali dobře, když hned v úvodu hlavičkoval do sítě Francouz Gassama, ale tři góly v rozpětí patnácti minut je zlomily.
Mezi vyřazenými jsou i další týmy, které před sezonou myslely výš, protože hrály předkola Ligy mistrů - Sturm Štýrský Hradec, Salcburk, rumunský FCSB s brankářem Lukášem Zimou nebo Nice. Malmö, které poslalo v předkole Sigmu Olomouc o patro níž do Konferenční ligy, skončilo předposlední.
Evropská liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|8
|7
|0
|1
|18:5
|21
|2
Aston Villa
|8
|7
|0
|1
|14:6
|21
|3
Midtjylland
|8
|6
|1
|1
|18:8
|19
|4
Real Betis
|8
|5
|2
|1
|13:7
|17
|5
FC Porto
|8
|5
|2
|1
|13:7
|17
|6
Braga
|8
|5
|2
|1
|11:5
|17
|7
Freiburg
|8
|5
|2
|1
|10:4
|17
|8
AS Řím
|8
|5
|1
|2
|13:6
|16
|9
Genk
|8
|5
|1
|2
|11:7
|16
|10
Boloňa
|8
|4
|3
|1
|14:7
|15
|11
Stuttgart
|8
|5
|0
|3
|15:9
|15
|12
Ferencváros
|8
|4
|3
|1
|12:11
|15
|13
Nottingham Forest
|8
|4
|2
|2
|15:7
|14
|14
Plzeň
|8
|3
|5
|0
|8:3
|14
|15
CZ Bělehrad
|8
|4
|2
|2
|7:6
|14
|16
Celta Vigo
|8
|4
|1
|3
|15:11
|13
|17
PAOK
|8
|3
|3
|2
|17:14
|12
|18
Lille
|8
|4
|0
|4
|12:9
|12
|19
Fenerbahce
|8
|3
|3
|2
|10:7
|12
|20
Panathinaikos
|8
|3
|3
|2
|11:9
|12
|21
Celtic
|8
|3
|2
|3
|13:15
|11
|22
Ludogorets
|8
|3
|1
|4
|12:15
|10
|23
Záhřeb
|8
|3
|1
|4
|12:16
|10
|24
Brann
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|25
Young Boys
|8
|3
|0
|5
|10:16
|9
|26
Sturm Graz
|8
|2
|1
|5
|5:11
|7
|27
FCSB
|8
|2
|1
|5
|9:16
|7
|28
GA Eagles
|8
|2
|1
|5
|6:14
|7
|29
Feyenoord
|8
|2
|0
|6
|11:15
|6
|30
Basilej
|8
|2
|0
|6
|9:13
|6
|31
Salcburk
|8
|2
|0
|6
|10:15
|6
|32
Rangers
|8
|1
|1
|6
|5:14
|4
|33
Nice
|8
|1
|0
|7
|7:15
|3
|34
Utrecht
|8
|0
|1
|7
|5:15
|1
|35
Malmö
|8
|0
|1
|7
|4:15
|1
|36
M. Tel-Aviv
|8
|0
|1
|7
|2:22
|1
- Osmifinále
- Play-off