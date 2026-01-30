Předplatné

Los Evropské ligy ONLINE: Plzeň dostane soupeře z Řecka, nebo Turecka

Plzeňský útočník Jiří Panoš oslavuje svůj gól v Evropské lize proti Basileji
Plzeňský útočník Jiří Panoš oslavuje svůj gól v Evropské lize proti BasilejiZdroj: x.com/@fcviktorkaplzen
Plzeňský útočník Jiří Panoš oslavuje trefu v Basileji
Trenér Plzně Martin Hyský povzbuzuje své hráče v Basileji
Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží vykopnout míč mezi dvěma hráči Basileje
Plzeňský útočník Jiří Panoš v zápase proti Basileji
Jiří Panoš slaví gól proti Basileji spolu se spoluhráčem Sampsonem Dwehem
Plzeňský stoper Merchas Doski bojuje o míč v zápase s Basilejí
7
Fotogalerie
kal, iSport.cz
Evropská liga
Vstoupit do diskuse (7)

Jistotu postupu do vyřazovací části Evropské ligy si fotbalisté Plzně zajistili už minulý týden, ale až závěrečné kolo ligové fáze a výhra 1:0 nad Basilejí jim přisoudily možné soupeře. Výběr kouče Martina Hyského si o postup do osmifinále play off zahraje s jedním z dvojice Fenerbahce - Panathinaikos. O tom, kdo vyzve Viktorii, se rozhodne při dnešním losu, ONLINE přenos sledujte od 13.00 na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
Losování play-off Evropské ligy

Systém pro los úvodního kola play off Evropské ligy zůstává stejný jako v Lize mistrů i Konferenční lize. Týká se tedy týmů, které se v ligové fázi umístily na devátém až čtyřiadvacátém místě. Mezi těmito kluby nechybí na 14. místě Plzeň, která bez jediné porážky získala 14 bodů.

Západočeši v boji o postup do osmifinále vyrazí buď do Turecka, či Řecka. Zajímavý by byl souboj s oběma kluby, neboť proti Fenerbahce i Panathinaikosu hráli v ligové fázi. V obou případech Viktoria remizovala 0:0. Pokud by Plzeň uspěla, narazí následně na dánský Midtjylland, nebo španělský Betis. 

Z prvního místa si osmifinále play off zajistil Lyon (Pavel Šulc), kterému k rozhodující výhře 4:2 nad PAOK Soluň pomohl gólem a asistencí Čech Adam Karabec. 

Do osmifinále přímo postoupila také portugalská Braga, za kterou chytá český brankář Lukáš Horníček. Reprezentační gólman zakončil ligovou fázi remízou 0:0 proti G. A. Eagles, proti kterým si připsal šesté čisté konto v sezoně Evropské ligy.

Los vyřazovacích bojů Evropské ligy se uskuteční v pátek od 13.00 v sídle UEFA v Nyonu.  

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon870118:521
2Aston Villa870114:621
3Midtjylland861118:819
4Real Betis852113:717
5FC Porto852113:717
6Braga852111:517
7Freiburg852110:417
8AS Řím851213:616
9Genk851211:716
10Boloňa843114:715
11Stuttgart850315:915
12Ferencváros843112:1115
13Nottingham Forest842215:714
14Plzeň83508:314
15CZ Bělehrad84227:614
16Celta Vigo841315:1113
17PAOK833217:1412
18Lille840412:912
19Fenerbahce833210:712
20Panathinaikos833211:912
21Celtic832313:1511
22Ludogorets831412:1510
23Záhřeb831412:1610
24Brann82339:119
25Young Boys830510:169
26Sturm Graz82155:117
27FCSB82159:167
28GA Eagles82156:147
29Feyenoord820611:156
30Basilej82069:136
31Salcburk820610:156
32Rangers81165:144
33Nice81077:153
34Utrecht80175:151
35Malmö80174:151
36M. Tel-Aviv80172:221
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (7)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů