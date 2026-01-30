Předplatné

Los Evropské ligy: Plzeň čeká soupeř z Řecka, v prosinci s ním remizovala

Evropská liga
Fotbalisté Plzně se v úvodním kole vyřazovací části Evropské ligy utkají s Panathinaikosem Atény. Dvojzápas díky lepšímu postavení po ligové fázi části začnou 19. února venku, odvetu odehrají o týden později doma. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu.

Západočeši si s řeckým klubem zopakují nedávný souboj z ligové fáze. V prosinci v Aténách remizovali bez branek, i když více než poločas odehráli v oslabení. Pokud přes Panathinaikos postoupí, v osmifinále narazí buď na Midtjylland, nebo Betis Sevilla.

Viktoria jako jediná prošla celou ligovou fází bez porážky. Po předloňské změně formátu pohárů i losování mohla dostat pouze dva soupeře v závislosti na umístění v tabulce ligové části. Vedle Panathinaikosu jí mohlo připadnout ještě Fenerbahce Istanbul, s nímž v základní fázi rovněž remizovala bez branek.

KonecLIVE
Losování play-off Evropské ligyNyon Vítěz: Viktoria Plzeň – Panathinaikos

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon870118:521
2Aston Villa870114:621
3Midtjylland861118:819
4Real Betis852113:717
5FC Porto852113:717
6Braga852111:517
7Freiburg852110:417
8AS Řím851213:616
9Genk851211:716
10Boloňa843114:715
11Stuttgart850315:915
12Ferencváros843112:1115
13Nottingham Forest842215:714
14Plzeň83508:314
15CZ Bělehrad84227:614
16Celta Vigo841315:1113
17PAOK833217:1412
18Lille840412:912
19Fenerbahce833210:712
20Panathinaikos833211:912
21Celtic832313:1511
22Ludogorets831412:1510
23Záhřeb831412:1610
24Brann82339:119
25Young Boys830510:169
26Sturm Graz82155:117
27FCSB82159:167
28GA Eagles82156:147
29Feyenoord820611:156
30Basilej82069:136
31Salcburk820610:156
32Rangers81165:144
33Nice81077:153
34Utrecht80175:151
35Malmö80174:151
36M. Tel-Aviv80172:221
  • Osmifinále
  • Play-off

