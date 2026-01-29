Soupeři Plzně pro play off EL: Cesta do Turecka, nebo Řecka. S oběma týmy už hrála
Jistotu postupu do vyřazovací části Evropské ligy si fotbalisté Plzně zajistili už minulý týden, ale až závěrečné kolo ligové fáze a výhra 1:0 nad Basilejí jim přisoudily možné soupeře. Výběr kouče Martina Hyského si o postup do osmifinále play off zahraje s jedním z dvojice Fenerbahce - Panathinaikos. O tom, kdo vyzve Viktorii, se rozhodne při pátečním losu.
Systém pro los úvodního kola play off Evropské ligy zůstává stejný jako v Lize mistrů i Konferenční lize. Týká se tedy týmů, které se v ligové fázi umístily na devátém až čtyřiadvacátém místě. Mezi těmito kluby nechybí na 14. místě Plzeň, která bez jediné porážky získala 14 bodů.
Západočeši v boji o postup do osmifinále vyrazí buď do Turecka či Řecka. Zajímavý by byl souboj s oběma kluby, neboť proti Fenerbahce i Panathinaikosu hráli v ligové fázi. V obou případech Viktoria remizovala 0:0. Pokud by Plzeň uspěla, narazí následně na dánský Midtjylland, nebo španělský Betis.
Z prvního místa si osmifinále play off zajistil Lyon (Pavel Šulc), kterému k rozhodující výhře 4:2 nad PAOK Soluň pomohl gólem a asistencí Čech Adam Karabec.
Do osmifinále přímo postoupila také portugalská Braga, za kterou chytá český brankář Lukáš Horníček. Reprezentační gólman zakončil ligovou fázi remízou 0:0 proti G. A. Eagles, proti kterým si připsal šesté čisté konto v sezoně Evropské ligy.
Los vyřazovacích bojů Evropské ligy se uskuteční v pátek od 13.00 v sídle UEFA v Nyonu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|8
|7
|0
|1
|18:5
|21
|2
Aston Villa
|8
|7
|0
|1
|14:6
|21
|3
Midtjylland
|8
|6
|1
|1
|18:8
|19
|4
Real Betis
|8
|5
|2
|1
|13:7
|17
|5
FC Porto
|8
|5
|2
|1
|13:7
|17
|6
Braga
|8
|5
|2
|1
|11:5
|17
|7
Freiburg
|8
|5
|2
|1
|10:4
|17
|8
AS Řím
|8
|5
|1
|2
|13:6
|16
|9
Genk
|8
|5
|1
|2
|11:7
|16
|10
Boloňa
|8
|4
|3
|1
|14:7
|15
|11
Stuttgart
|8
|5
|0
|3
|15:9
|15
|12
Ferencváros
|8
|4
|3
|1
|12:11
|15
|13
Nottingham Forest
|8
|4
|2
|2
|15:7
|14
|14
Plzeň
|8
|3
|5
|0
|8:3
|14
|15
CZ Bělehrad
|8
|4
|2
|2
|7:6
|14
|16
Celta Vigo
|8
|4
|1
|3
|15:11
|13
|17
PAOK
|8
|3
|3
|2
|17:14
|12
|18
Lille
|8
|4
|0
|4
|12:9
|12
|19
Fenerbahce
|8
|3
|3
|2
|10:7
|12
|20
Panathinaikos
|8
|3
|3
|2
|11:9
|12
|21
Celtic
|8
|3
|2
|3
|13:15
|11
|22
Ludogorets
|8
|3
|1
|4
|12:15
|10
|23
Záhřeb
|8
|3
|1
|4
|12:16
|10
|24
Brann
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|25
Young Boys
|8
|3
|0
|5
|10:16
|9
|26
Sturm Graz
|8
|2
|1
|5
|5:11
|7
|27
FCSB
|8
|2
|1
|5
|9:16
|7
|28
GA Eagles
|8
|2
|1
|5
|6:14
|7
|29
Feyenoord
|8
|2
|0
|6
|11:15
|6
|30
Basilej
|8
|2
|0
|6
|9:13
|6
|31
Salcburk
|8
|2
|0
|6
|10:15
|6
|32
Rangers
|8
|1
|1
|6
|5:14
|4
|33
Nice
|8
|1
|0
|7
|7:15
|3
|34
Utrecht
|8
|0
|1
|7
|5:15
|1
|35
Malmö
|8
|0
|1
|7
|4:15
|1
|36
M. Tel-Aviv
|8
|0
|1
|7
|2:22
|1
- Osmifinále
- Play-off