Dej Pany gól… Fanoušci Plzně slavili s hrdinou, gratuloval i Šádek: Jsem zpátky!

Plzeňský hrdina Jiří Panoš (vpravo) oslavuje výhru v Basileji s parťákem Václavem Jemelkou
Plzeňský hrdina Jiří Panoš (vpravo) oslavuje výhru v Basileji s parťákem Václavem JemelkouZdroj: profimedia.cz
Plzeňský útočník Jiří Panoš oslavuje trefu v Basileji
Plzeňský útočník Jiří Panoš v zápase proti Basileji
Plzeňský útočník Jiří Panoš oslavuje svůj gól v Evropské lize proti Basileji
Jiří Panoš slaví gól v Basileji po svém návratu do sestavy Plzně
Jiří Panoš slaví gól proti Basileji spolu se spoluhráčem Sampsonem Dwehem
Trenér Plzně Martin Hyský povzbuzuje své hráče v Basileji
Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží vykopnout míč mezi dvěma hráči Basileje
Jonáš Bartoš
Evropská liga
Po temném podzimním období, kdy mu vstup na fotbalové trávníky zatrhla nepříjemná nemoc, se vrací ve velkém stylu. Jiří Panoš (18) ve čtvrtek večer na půdě Basileje rozhodl utkání Evropské ligy fantastickým volejem. Těsná výhra 1:0 znamená pro Plzeň osmý duel na mezinárodní scéně bez porážky a obrovskou euforii fanoušků, kteří podpořili mužstvo přímo ve Švýcarsku. „Chtěl jsem ukázat, že jsem zpátky,“ pravil mladý západočeský hrdina, který ve čtvrtém duelu, který na mezinárodní scéně odehrál od začátku, skóroval podruhé.

Jiří Panoš naskočil překvapivě od první minuty a odehrál výborný první poločas. Po nacvičeném signálu s Doskim otevřel skóre parádním volejem. Jedinou brankou rozhodl zápas v Basileji, v němž Plzeň oslavila třetí výhru v rámci ligové fáze Evropské ligy a bez porážky postoupila do vyřazovací fáze. Tam narazí na Fenerbahce, nebo Panathinaikos.

„Před zápasem jsem myslel na to, že tohle je nejlepší způsob, jak trenérům splatit důvěru. Jsem rád, že mi to tam spadlo. Sedmnáct měsíců (od doby, kdy skóroval v Evropě poprvé proti Kryvbasu), je dlouhá doba, Vážím si toho a doufám, že na to navážu dál,“ vykládal nadšený Panoš v rozhovoru pro stanici Nova Sport.

Zápas na tribuně sledovali i jeho rodiče, kteří klatovského rodáka podporují od prvních fotbalových krůčků. „Když jsou na stadionu, je to ta největší motivace. Jim patří velký dík,“ zdůraznil.

Panoš při gólové oslavě ukazoval na své jméno na zádech, užíval si totální euforii. Po měsících plných strastí, kdy ho skolila nepříjemná nemoc, je po kvalitní zimní přípravě konečně v plné síle. „Dlouhou dobu jsem chyběl a chtěl jsem ukázat, že jsem zpátky,“ řekl mladík s úsměvem ke své oslavě.

Po zápase ho vyvolávali nadšení plzeňští fanoušci. „Dej Pany gól,…“ rozléhalo se mimo jiné stadionem v Basileji. Při euforické děkovačce ho objímal i klubový boss Adolf Šádek. Zkrátka všichni kolem něj měli radost, jak se výjimečný talent vrátil na evropské scéně do plzeňské sestavy.

„Pro Panyho je obrovské povzbuzení do jeho další práce. Má za sebou těžší období, nebyl zdraví. Teď odtrénoval celou přípravu. Vím, co je schopný mužstvu dát. Měl výborné momenty. Gól v Basileji, kterým rozhodl zápas, si on i fanoušci Plzně budou pamatovat hodně dlouho,“ zmínil při televizním hodnocení plzeňský trenér Martin Hyský.

„Ale chci od něj ještě víc. Vím, že má na to být lepší. To samozřejmě přijde s herní praxí a odehranými zápasy,“ dodal jedním dechem. „Bude ještě v lepší kondici. Chtěl jsem, aby vycházel trošku z jiného prostoru. Ale když má vyřešit něco kolem vápna, to je jeho silná stránka. Škoda, že mu nevyšla jedna střela levou nohou. Jsem za něj moc rád. Je to odchovanec Plzně, má klub v srdci. Všichni ho mají rádi, mají radost, že je zpátky a máme ho v takové formě,“ ocenil Hyský.

Při dotazu, zda bude dostávat Panoš v budoucnu víc prostoru, třeba už v neděli v ligovém jarním startu v Karviné, ale byl opatrnější. „V Plzni se tvoří mužstvo, kde je obrovská konkurence na každém postu. Záleží na každém hráči, jakou si vybuduje pozici. Takové výkony vám dávají spousty energie i zkušenosti. Věřím, že Pany i další mladší hráči budou připravení rvát se o šanci na hřišti a o další úspěchy s Viktorkou,“ doufal Hyský.

Plzeň si užívala skvělý závěr ligové fáze Evropské ligy. Jako jediný tým z celé soutěže v osmi kolech neprohrála a dostala pouhé tři branky. „Je to skvělé, jde o velký úspěch pro český klub. Projít ligovou fází takovým způsobem je pro mě něco neuvěřitelného,“ vyzdvihl Hyský, který navazuje na výbornou práci Miroslava Koubka a jeho evropské výsledky v minulých sezonách.

„Zásluhu na tom mají hráči, podali velmi dobrý a zodpovědný výkon dozadu. Naše aktivita v bránění jeden na jednoho dělá soupeři velké problémy. Zachytal nám skvěle gólman, pomohl nám hlavně při standardkách. Výborně zahrála obranná čtyřka, Jemelka s Dwehem byli pevní, úspěšní v soubojích a dali základ našemu výsledku a výkonu.“

Plzeň si užívala velký povedený večer a bude s napětím sledovat páteční los v Nyonu. Ten rozhodne zda Viktoria začne vyřazovací fázi proti tureckému Fenerbahce, nebo řeckému Panathinaikosu. S oběma celky hrála Plzeň v základní části nerozhodně 0:0.

01

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon870118:521
2Aston Villa870114:621
3Midtjylland861118:819
4Real Betis852113:717
5FC Porto852113:717
6Braga852111:517
7Freiburg852110:417
8AS Řím851213:616
9Genk851211:716
10Boloňa843114:715
11Stuttgart850315:915
12Ferencváros843112:1115
13Nottingham Forest842215:714
14Plzeň83508:314
15CZ Bělehrad84227:614
16Celta Vigo841315:1113
17PAOK833217:1412
18Lille840412:912
19Fenerbahce833210:712
20Panathinaikos833211:912
21Celtic832313:1511
22Ludogorets831412:1510
23Záhřeb831412:1610
24Brann82339:119
25Young Boys830510:169
26Sturm Graz82155:117
27FCSB82159:167
28GA Eagles82156:147
29Feyenoord820611:156
30Basilej82069:136
31Salcburk820610:156
32Rangers81165:144
33Nice81077:153
34Utrecht80175:151
35Malmö80174:151
36M. Tel-Aviv80172:221
  • Osmifinále
  • Play-off

