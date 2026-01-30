Dej Pany gól… Fanoušci Plzně slavili s hrdinou, gratuloval i Šádek: Jsem zpátky!
Po temném podzimním období, kdy mu vstup na fotbalové trávníky zatrhla nepříjemná nemoc, se vrací ve velkém stylu. Jiří Panoš (18) ve čtvrtek večer na půdě Basileje rozhodl utkání Evropské ligy fantastickým volejem. Těsná výhra 1:0 znamená pro Plzeň osmý duel na mezinárodní scéně bez porážky a obrovskou euforii fanoušků, kteří podpořili mužstvo přímo ve Švýcarsku. „Chtěl jsem ukázat, že jsem zpátky,“ pravil mladý západočeský hrdina, který ve čtvrtém duelu, který na mezinárodní scéně odehrál od začátku, skóroval podruhé.
Jiří Panoš naskočil překvapivě od první minuty a odehrál výborný první poločas. Po nacvičeném signálu s Doskim otevřel skóre parádním volejem. Jedinou brankou rozhodl zápas v Basileji, v němž Plzeň oslavila třetí výhru v rámci ligové fáze Evropské ligy a bez porážky postoupila do vyřazovací fáze. Tam narazí na Fenerbahce, nebo Panathinaikos.
„Před zápasem jsem myslel na to, že tohle je nejlepší způsob, jak trenérům splatit důvěru. Jsem rád, že mi to tam spadlo. Sedmnáct měsíců (od doby, kdy skóroval v Evropě poprvé proti Kryvbasu), je dlouhá doba, Vážím si toho a doufám, že na to navážu dál,“ vykládal nadšený Panoš v rozhovoru pro stanici Nova Sport.
Zápas na tribuně sledovali i jeho rodiče, kteří klatovského rodáka podporují od prvních fotbalových krůčků. „Když jsou na stadionu, je to ta největší motivace. Jim patří velký dík,“ zdůraznil.
Panoš při gólové oslavě ukazoval na své jméno na zádech, užíval si totální euforii. Po měsících plných strastí, kdy ho skolila nepříjemná nemoc, je po kvalitní zimní přípravě konečně v plné síle. „Dlouhou dobu jsem chyběl a chtěl jsem ukázat, že jsem zpátky,“ řekl mladík s úsměvem ke své oslavě.
Po zápase ho vyvolávali nadšení plzeňští fanoušci. „Dej Pany gól,…“ rozléhalo se mimo jiné stadionem v Basileji. Při euforické děkovačce ho objímal i klubový boss Adolf Šádek. Zkrátka všichni kolem něj měli radost, jak se výjimečný talent vrátil na evropské scéně do plzeňské sestavy.
„Pro Panyho je obrovské povzbuzení do jeho další práce. Má za sebou těžší období, nebyl zdraví. Teď odtrénoval celou přípravu. Vím, co je schopný mužstvu dát. Měl výborné momenty. Gól v Basileji, kterým rozhodl zápas, si on i fanoušci Plzně budou pamatovat hodně dlouho,“ zmínil při televizním hodnocení plzeňský trenér Martin Hyský.
„Ale chci od něj ještě víc. Vím, že má na to být lepší. To samozřejmě přijde s herní praxí a odehranými zápasy,“ dodal jedním dechem. „Bude ještě v lepší kondici. Chtěl jsem, aby vycházel trošku z jiného prostoru. Ale když má vyřešit něco kolem vápna, to je jeho silná stránka. Škoda, že mu nevyšla jedna střela levou nohou. Jsem za něj moc rád. Je to odchovanec Plzně, má klub v srdci. Všichni ho mají rádi, mají radost, že je zpátky a máme ho v takové formě,“ ocenil Hyský.
Článek pokračuje pod infografikou.
Při dotazu, zda bude dostávat Panoš v budoucnu víc prostoru, třeba už v neděli v ligovém jarním startu v Karviné, ale byl opatrnější. „V Plzni se tvoří mužstvo, kde je obrovská konkurence na každém postu. Záleží na každém hráči, jakou si vybuduje pozici. Takové výkony vám dávají spousty energie i zkušenosti. Věřím, že Pany i další mladší hráči budou připravení rvát se o šanci na hřišti a o další úspěchy s Viktorkou,“ doufal Hyský.
Plzeň si užívala skvělý závěr ligové fáze Evropské ligy. Jako jediný tým z celé soutěže v osmi kolech neprohrála a dostala pouhé tři branky. „Je to skvělé, jde o velký úspěch pro český klub. Projít ligovou fází takovým způsobem je pro mě něco neuvěřitelného,“ vyzdvihl Hyský, který navazuje na výbornou práci Miroslava Koubka a jeho evropské výsledky v minulých sezonách.
„Zásluhu na tom mají hráči, podali velmi dobrý a zodpovědný výkon dozadu. Naše aktivita v bránění jeden na jednoho dělá soupeři velké problémy. Zachytal nám skvěle gólman, pomohl nám hlavně při standardkách. Výborně zahrála obranná čtyřka, Jemelka s Dwehem byli pevní, úspěšní v soubojích a dali základ našemu výsledku a výkonu.“
Plzeň si užívala velký povedený večer a bude s napětím sledovat páteční los v Nyonu. Ten rozhodne zda Viktoria začne vyřazovací fázi proti tureckému Fenerbahce, nebo řeckému Panathinaikosu. S oběma celky hrála Plzeň v základní části nerozhodně 0:0.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|8
|7
|0
|1
|18:5
|21
|2
Aston Villa
|8
|7
|0
|1
|14:6
|21
|3
Midtjylland
|8
|6
|1
|1
|18:8
|19
|4
Real Betis
|8
|5
|2
|1
|13:7
|17
|5
FC Porto
|8
|5
|2
|1
|13:7
|17
|6
Braga
|8
|5
|2
|1
|11:5
|17
|7
Freiburg
|8
|5
|2
|1
|10:4
|17
|8
AS Řím
|8
|5
|1
|2
|13:6
|16
|9
Genk
|8
|5
|1
|2
|11:7
|16
|10
Boloňa
|8
|4
|3
|1
|14:7
|15
|11
Stuttgart
|8
|5
|0
|3
|15:9
|15
|12
Ferencváros
|8
|4
|3
|1
|12:11
|15
|13
Nottingham Forest
|8
|4
|2
|2
|15:7
|14
|14
Plzeň
|8
|3
|5
|0
|8:3
|14
|15
CZ Bělehrad
|8
|4
|2
|2
|7:6
|14
|16
Celta Vigo
|8
|4
|1
|3
|15:11
|13
|17
PAOK
|8
|3
|3
|2
|17:14
|12
|18
Lille
|8
|4
|0
|4
|12:9
|12
|19
Fenerbahce
|8
|3
|3
|2
|10:7
|12
|20
Panathinaikos
|8
|3
|3
|2
|11:9
|12
|21
Celtic
|8
|3
|2
|3
|13:15
|11
|22
Ludogorets
|8
|3
|1
|4
|12:15
|10
|23
Záhřeb
|8
|3
|1
|4
|12:16
|10
|24
Brann
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|25
Young Boys
|8
|3
|0
|5
|10:16
|9
|26
Sturm Graz
|8
|2
|1
|5
|5:11
|7
|27
FCSB
|8
|2
|1
|5
|9:16
|7
|28
GA Eagles
|8
|2
|1
|5
|6:14
|7
|29
Feyenoord
|8
|2
|0
|6
|11:15
|6
|30
Basilej
|8
|2
|0
|6
|9:13
|6
|31
Salcburk
|8
|2
|0
|6
|10:15
|6
|32
Rangers
|8
|1
|1
|6
|5:14
|4
|33
Nice
|8
|1
|0
|7
|7:15
|3
|34
Utrecht
|8
|0
|1
|7
|5:15
|1
|35
Malmö
|8
|0
|1
|7
|4:15
|1
|36
M. Tel-Aviv
|8
|0
|1
|7
|2:22
|1
- Osmifinále
- Play-off