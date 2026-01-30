Čím Plzeň řádí v Evropě: TOP obranná hradba, Koubkova škola i talent s přesahem
Ligovou fází Evropské ligy prosvištěla Plzeň bez porážky, inkasovala nejméně gólů z celé tabulky. Čím to, že z českých klubů je na mezinárodní scéně v posledních letech nejúspěšnější? Mužstvo vychází z pevných defenzivních principů, v maximální míře plné taktické pokyny. Z týmového výkonu následně vyplouvají zajímavé individuality. Třeba když v Basileji rozhodl osmnáctiletý talent Jiří Panoš. Co vyneslo Viktorii potřetí za sebou do jarních vyřazovacích bojů?
TOP evropská defenzivní hradba
V osmi zápasech Plzeň inkasovala pouhé tři branky, nejméně z 36 týmů v Evropské lize. Pětkrát odehrála zápas s nulou vzadu, Florian Wiegele zapsal tři nuly ve čtyřech startech (Freiburg, Panathinaikos, Basilej). Mužstvo šlape dozadu s extrémní zodpovědností, týmu často vychází riskantní bránění jeden na jednoho. „Zachytal nám skvěle gólman, Jemelka s Dwehem byli pevní, úspěšní v soubojích a dali základ našemu výsledku a výkonu,“ ocenil plzeňský kouč Martin Hyský. Pokud Viktoria na podzim zbytečně ztrácela v lize, na evropské scéně chybovala minimálně. Pevná defenziva a potřebná agresivita byly jedním z klíčových pilířů dalších mezinárodních úspěchů.
Koubkova taktická škola
Podzimní ligové kopance postupně uzavřely éru Miroslava Koubka, situace v mužstvu dospěla do fáze, kdy potřebovalo čerstvý impuls. Martin Hyský měl ale rozhodně na co navazovat. Mužstvo pod Koubkem zažilo hodně úspěšných evropských večerů, těžilo z jeho taktické náročnosti a preciznosti. Zažité principy nový kouč v Plzni po svém podzimním nástupu nebortil, spíš na ně nabalil své myšlenky a snaží se tým dál rozvíjet. Viktoria zvládla dva těžké zápasy v oslabení (Panathinaikos, Porto) právě díky tomu, že hráči přesně plnili své role dle stanoveného plánu.
Hyského odvaha a nečitelnost
Hráči se po podzimu shodovali v tom, že postačí kvalitní zimní příprava, aby se představy exkarvinského kouče projevily na hřišti. Plzeň dbá na vyšší procento držení balonu (ve čtvrtek měla víc, než Basilej), prosazuje se kombinačně po zemi. Hyského odvaha spočívá v systému bránění jeden na jednoho, mužstvo neúnavně spouští agresivní presink, který má zažitý už z Koubkovy éry. Současná Plzeň, po zimě výrazně občerstvená o mladší tváře, je také značně nečitelná. Hyský bude na jaře hodně rotovat sestavou, mnoha hráčům mění dle potřeby role i posty.
Panoš: talent s přesahem
Perfektnímu voleji po secvičeném signálu možná tleskali i fanoušci Basileje. Osmnáctiletý talent si povedenou přípravou řekl o základ a odvděčil se vítězným gólem. Hlavně v první půli dominoval, v ofenzivě předvedl několik skvělých akcí. Fyzicky vypadá mnohem připravenější na dospělý fotbal, výrazně na sobě zapracoval. „Absolutně nejlepší na place,“ smekl explzeňský kapitán Roman Hubník. V Plzni vědí, že mají v kádru mimořádný klenot. Pokud Panošovi vydrží zdraví a bude dostávat prostor, jde o hráče s přesahem a potenciálem pro přestup do velkého klubu.
Souaré: od krajního obránce až na hrot
V Plzni si během necelých dvou let prošel těžkým obdobím plným bolesti a zranění, křehká tělesná schránka mu často vypovídala službu. Od podzimu už ale opět patří mezi důležité pilíře sestavy. Souarého výjimečnost? Do Plzně přišel jako křídlo, postupně se zasunul na krajního obránce, pod Miroslavem Koubkem plnil často roli wingbeka. Po návratu po zranění si vyzkoušel uprostřed šestku, osmičku i pravé křídlo. Proti Basileji úspěšně zvládl falešnou devítku na úplném hrotu. „Říkal mi, že není poprvé, co takhle nastoupil,“ usmíval se spokojený Hyský.