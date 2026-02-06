Plzeň oznámila tři jména pro Evropu: nejdražší opora i jedno překvapení
Viktoria Plzeň oznámila tři jména, která doplňuje na soupisku pro play off Evropské ligy. Západočeský klub dopsal podle očekávání zkušeného záložníka Patrika Hrošovského, k němu trenéři z výběru osmi zimních posil určili dva hráče pro ofenzivu - nigerijského útočníka Salima Lawala a univerzála Alexandra Sojku. Všichni budou k dispozici na následující dvojzápas proti Panathinaikosu Atény.
Plzeň v zimní pauze značně provětrala kádr, přivedla osm nových hráčů. Na evropskou soupisku pro vyřazovací boje mohl klub dopsat tři jména. Uzávěrka byla ve čtvrtek o půlnoci, Viktoria je oznámila v pátek odpoledne.
Dopsání Patrika Hrošovského se očekávalo, po návratu z belgického Genku jde o základní pilíř týmu. Do ofenzivy ukázali trenéři na útočníka Salima Lawala, zatím poslední (a nejdražší) zimní posilu z chorvatské Istry.
Asi největším překvapením je vybráním Alexandra Sojky, který přišel v zimě pomocí zpětného odkupu z Hradce. Mladý univerzál zastane pozice uprostřed pole, případně v ofenzivě na křídlech. Trenéři ho upřednostnili před typickými obránci - stoperem Dávidem Krčíkem nebo Adamem Kadlecem, který ale od konce přípravy bojuje se zdravotními problémy.
Vynechání náhradního gólmana Dominika Ťapaje se také dalo předpokládat, nakonec se na aktualizovanou soupisku nevešlo duo navrátilců z hostování - útočník Daniel Vašulín a ofenzivní záložník Tom Slončík.
Plzeň čeká náročný program. V neděli přijde na řadu důležitý ligový duel s Libercem, další sobotu výjezd do našlapané Olomouce. Poté je na programu první utkání play off Evropské ligy v Aténách proti Panathinaikosu, na které už bude trenérům k dispozici dopsaná trojice hráčů. V neděli 22. února je v plánu domácí šlágr se Spartou, následně ve čtvrtek odveta s Panathinaikosem.
Celkově tedy pět velmi těžkých duelů, které mohou hodně napovědět o dalším vývoji druhé části sezony. „V neděli nás čeká opět další těžký zápas. Liberec je velmi kvalitní soupeř, hraje dobrou sezonu a do jara rovněž vstoupil vítězně. Naším cílem je se opět maximálně koncentrovat, připravit se a do utkání půjdeme s cílem získat doma tři body,“ pravil před víkendem plzeňský asistent Marek Bakoš.
Zimní posily Plzně
(tři z nich mohly být dopsány na evropskou soupisku)
- Dominik Ťapaj
- Adam Kadlec
- Dávid Krčík
- Patrik Hrošovský
- Tom Slončík
- Alexandr Sojka
- Salim Lawal
- Daniel Vašulín