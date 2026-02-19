ONLINE: Panathinaikos - Plzeň 1:1. Tetteh vyrovnal skóre, Viktoria je lepší na míči
Sezona Evropské ligy míří ke svému vyvrcholení a nechybí už toho český zástupce. Fotbalisté Plzně po úspěšné ligové fázi, ve které ani jednou neprohráli, vstupují od 21:00 do prvního kola play off na hřišti Panathinaikosu Atény. V řeckém hlavní městě nechybí kouči Martinu Hyskému dopsané posily v podobě záložníka Patrika Hrošovského či útočníka Salima Lawala. Jaký výsledek uhraje Viktoria před domácí odvetou? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.