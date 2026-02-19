Předplatné

ONLINE: Panathinaikos - Plzeň. Viktoria v Řecku vstupuje do play off Evropské ligy

Plzeňský útočník Jiří Panoš oslavuje trefu v Basileji
Plzeňský útočník Jiří Panoš oslavuje trefu v BasilejiZdroj: profimedia.cz
Gólová radost hráčů Plzně
Trenér Plzně Martin Hyský povzbuzuje své hráče v Basileji
Cheick Souaré slaví gól
Jiří Panoš slaví gól v Basileji po svém návratu do sestavy Plzně
Hráči Plzně se radují z gólu
Plzeňský hrdina Jiří Panoš (vpravo) oslavuje výhru v Basileji s parťákem Václavem Jemelkou
Evropská liga
Sezona Evropské ligy míří ke svému vyvrcholení a nechybí už toho český zástupce. Fotbalisté Plzně po úspěšné ligové fázi, ve které ani jednou neprohráli, vstupují od 21:00 do prvního kola play off na hřišti Panathinaikosu Atény. V řeckém hlavní městě nechybí kouči Martinu Hyskému dopsané posily v podobě záložníka Patrika Hrošovského či útočníka Salima Lawala. Jaký výsledek uhraje Viktoria před domácí odvetou? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

