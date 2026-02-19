Panathinaikos - Plzeň 2:2. Viktoria je podeváté neporažená, slibný výsledek zařídil Ladra
Dobře rozjetý zápas v Aténách protékal Plzni mezi prsty. Na branku Denise Višinského domácí reagovali dvěma trefami Andrewse Tetteha. Úvodní duel play off Evropské ligy směřoval k první prohře Viktorie na mezinárodní scéně. Jenže Západočeši makali až do konce a byli odměněni sladkým vyrovnáním. S přispěním domácího gólmana skóroval střídající Tomáš Ladra a hosté křepčili. Do odvety půjdou za týden v solidní pozici, už devět zápasů v Evropě neprohráli!
Plzeň začala v Aténách skvěle, premiérovou trefou Denise Višinského na evropské scéně vedla 1:0. Vytvářela si další šance, ale postupně vyklízela pozice. Dvě branky Andrewse Tetteha znamenaly nepříjemné skóre pro odvetu. Jenže Plzeň nesložila zbraně. Střídající Tomáš Ladra nachytal slabého gólmana Albana Lafonta a spustil plzeňskou euforii.
Ladra totálně umlčel poloprázdný stadion, kde na velké části rozlehlého olympijského areálu probíhá rekonstrukce. Střídající ofenzivní záložník běžel slavit k Lukáši Červovi. Zkušení plzeňští borci dobře věděli, jak se týmu s konečnou remízou 2:2 pojede do Plzně dobře.
Viktoria projela ligovou fázi Evropské ligy v osmi zápasech bez jediné prohry, v Aténách přidala už devátý. „Jedeme tam vyhrát,“ říkal už před odletem trenér Martin Hyský. Podle toho také vypadal skvělý plzeňský vstup do utkání a nakonec i konečná remíza 2:2.
Západočeši od úvodního výkopu vlétli na nervózního soupeře. Nebáli se ostrého presinku, brzy se dostávali před domácí šestnáctku. A také brzy slavili. V jedenácté minutě využil domácí chyby Salim Lawal a mazal do brejku. Od Lukáše Červa se dostal míč k Denisovi Višinskému, který nenápadnou střelou rozdováděl bílé barvy.
„Plzeň hraje celoplošný presink, jeden na jednoho. Byla tam domácí ztráta a hned Plzeň zakončovala Lawalem. Takhle hraje všechny evropské zápasy V prvních deseti minutách tam od ní byly asi tři střely,“ všiml si v poločasovém studiu stanice Nova Sport bývalý kapitán Viktorie Roman Hubník.
Višinský skóroval na jaře už počtvrté, poprvé se prosadil na evropské scéně. Po kvalitní zimní přípravě patří k nejpevnějším a nejproduktivnějším článkům plzeňské ofenzivy, na jaře dal nejvíc branek z plzeňského kádru. Nabírá herní praxi i sebevědomí, dostává se na vlnu, kdy před přesunem do Plzně sázel góly v dresu Liberce.
Povedený start Viktoriánů zchladil Tetteh
Panathinaikos měl v úvodu velké problémy, Viktoria mohla ze sympatického úvodu vytěžit ještě víc. Místo toho si zakřičeli gól domácí. Z jediné kloudné akce během prvního poločasu se zrodilo vyrovnání. Levonohý Georgios Kyriakopoulos přesně nacentroval na hroťáka Andrewse Tetteha. Domácí bijec se dobře dostal před Karla Spáčila a hlavou mířil přesně na zadní tyč.
„Dweh hrál na riziko ve vyšším postavení, Memič bránil u lajny. Je znát, že to není typický obránce, byl v tu chvíli zády k hráči, otočený směrem s narážečkou. Trenér Vrba nám vždycky říkal, že vždycky musíme v takové situaci sledovat hráče. Pak už to bylo těžko bránitelné,“ okomentoval Hubník řecké vyrovnání.
Viktoria se v dalších minutách hledala a dostala pod tlak, z něhož ale domácí nedokázali vytěžit žádnou větší šanci. Naopak v záběru prvního poločasu si nachystal lahůdku Jiří Panoš, který se v plzeňské sestavě objevil po třízápasové pauze. Na hraně vápna si povodil zkušeného Calabiru, ale slabší pravačkou rozvlnil jen boční síť. Nechybělo mnoho a skóroval stejně, jako při lednové plzeňské výhře v Basileji.
Na začátku druhé půle Viktorii podržel Florian Wiegele, když lapil obří šanci nebezpečnému Tettehovi. Viktoria se opět dostala pod nepříjemný tlak, trenér Hyský reagoval dvojitým střídáním. Panoše s Lawalem nahradili v 59. minutě zkušenější Tomáš Ladra s Matějem Vydrou.
Domácí ale pokračovali v náporu a podruhé ukázal skvělé kvality Tetteh. Zimní posila řeckého klubu si povodila Spáčila a přesným zakončením rozjásala domácí publikum. Blonďatý plzeňský stoper bohužel na silového hroťáka nestačil, řecký forvard s ním solidně zacvičil.
Viktoria ale nakonec končí zápas spokojená. Ladra nachytal domácího brankáře a parádní trefou vrátil Plzni vysoké naděje na možný postup do osmifinále.