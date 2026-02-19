Předplatné

Panathinaikos - Plzeň 2:2. Viktoria je podeváté neporažená, slibný výsledek zařídil Ladra

Tomáš Ladra vyrovnal v Řecku na 2:2
Tomáš Ladra vyrovnal v Řecku na 2:2Zdroj: ČTK / AP / Thanassis Stavrakis
Tomáš Ladra vyrovnal v Řecku na 2:2
Fotbalisté Plzně slaví gól do sítě Panathinaikos
Plzeň vstoupila do play off Konferenční ligy na horké řecké půdě
Řecká radost při obratu proti Plzni na 2:1
Řecká radost při obratu proti Plzni na 2:1
Andrews Tetteh v útoku řeckých Panathinaikos
Amar Memič na hřišti Panathinaikos
16
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Evropská liga
Vstoupit do diskuse (61)

Dobře rozjetý zápas v Aténách protékal Plzni mezi prsty. Na branku Denise Višinského domácí reagovali dvěma trefami Andrewse Tetteha. Úvodní duel play off Evropské ligy směřoval k první prohře Viktorie na mezinárodní scéně. Jenže Západočeši makali až do konce a byli odměněni sladkým vyrovnáním. S přispěním domácího gólmana skóroval střídající Tomáš Ladra a hosté křepčili. Do odvety půjdou za týden v solidní pozici, už devět zápasů v Evropě neprohráli!

Plzeň začala v Aténách skvěle, premiérovou trefou Denise Višinského na evropské scéně vedla 1:0. Vytvářela si další šance, ale postupně vyklízela pozice. Dvě branky Andrewse Tetteha znamenaly nepříjemné skóre pro odvetu. Jenže Plzeň nesložila zbraně. Střídající Tomáš Ladra nachytal slabého gólmana Albana Lafonta a spustil plzeňskou euforii.

Ladra totálně umlčel poloprázdný stadion, kde na velké části rozlehlého olympijského areálu probíhá rekonstrukce. Střídající ofenzivní záložník běžel slavit k Lukáši Červovi. Zkušení plzeňští borci dobře věděli, jak se týmu s konečnou remízou 2:2 pojede do Plzně dobře.

Viktoria projela ligovou fázi Evropské ligy v osmi zápasech bez jediné prohry, v Aténách přidala už devátý. „Jedeme tam vyhrát,“ říkal už před odletem trenér Martin Hyský. Podle toho také vypadal skvělý plzeňský vstup do utkání a nakonec i konečná remíza 2:2.

Západočeši od úvodního výkopu vlétli na nervózního soupeře. Nebáli se ostrého presinku, brzy se dostávali před domácí šestnáctku. A také brzy slavili. V jedenácté minutě využil domácí chyby Salim Lawal a mazal do brejku. Od Lukáše Červa se dostal míč k Denisovi Višinskému, který nenápadnou střelou rozdováděl bílé barvy.

„Plzeň hraje celoplošný presink, jeden na jednoho. Byla tam domácí ztráta a hned Plzeň zakončovala Lawalem. Takhle hraje všechny evropské zápasy V prvních deseti minutách tam od ní byly asi tři střely,“ všiml si v poločasovém studiu stanice Nova Sport bývalý kapitán Viktorie Roman Hubník.

Višinský skóroval na jaře už počtvrté, poprvé se prosadil na evropské scéně. Po kvalitní zimní přípravě patří k nejpevnějším a nejproduktivnějším článkům plzeňské ofenzivy, na jaře dal nejvíc branek z plzeňského kádru. Nabírá herní praxi i sebevědomí, dostává se na vlnu, kdy před přesunem do Plzně sázel góly v dresu Liberce.

Povedený start Viktoriánů zchladil Tetteh

Panathinaikos měl v úvodu velké problémy, Viktoria mohla ze sympatického úvodu vytěžit ještě víc. Místo toho si zakřičeli gól domácí. Z jediné kloudné akce během prvního poločasu se zrodilo vyrovnání. Levonohý Georgios Kyriakopoulos přesně nacentroval na hroťáka Andrewse Tetteha. Domácí bijec se dobře dostal před Karla Spáčila a hlavou mířil přesně na zadní tyč.

„Dweh hrál na riziko ve vyšším postavení, Memič bránil u lajny. Je znát, že to není typický obránce, byl v tu chvíli zády k hráči, otočený směrem s narážečkou. Trenér Vrba nám vždycky říkal, že vždycky musíme v takové situaci sledovat hráče. Pak už to bylo těžko bránitelné,“ okomentoval Hubník řecké vyrovnání.

Viktoria se v dalších minutách hledala a dostala pod tlak, z něhož ale domácí nedokázali vytěžit žádnou větší šanci. Naopak v záběru prvního poločasu si nachystal lahůdku Jiří Panoš, který se v plzeňské sestavě objevil po třízápasové pauze. Na hraně vápna si povodil zkušeného Calabiru, ale slabší pravačkou rozvlnil jen boční síť. Nechybělo mnoho a skóroval stejně, jako při lednové plzeňské výhře v Basileji.

Na začátku druhé půle Viktorii podržel Florian Wiegele, když lapil obří šanci nebezpečnému Tettehovi. Viktoria se opět dostala pod nepříjemný tlak, trenér Hyský reagoval dvojitým střídáním. Panoše s Lawalem nahradili v 59. minutě zkušenější Tomáš Ladra s Matějem Vydrou.

Domácí ale pokračovali v náporu a podruhé ukázal skvělé kvality Tetteh. Zimní posila řeckého klubu si povodila Spáčila a přesným zakončením rozjásala domácí publikum. Blonďatý plzeňský stoper bohužel na silového hroťáka nestačil, řecký forvard s ním solidně zacvičil.

Viktoria ale nakonec končí zápas spokojená. Ladra nachytal domácího brankáře a parádní trefou vrátil Plzni vysoké naděje na možný postup do osmifinále.

KonecLIVE
22

Vstoupit do diskuze (61)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů