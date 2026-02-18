Plzeň v Aténách: šance pro odstavené opory. Dweh bývá trošku laxní, soudí Hubník
Plzeňská sestava bez zdravého a připraveného Sampsona Dweha? Miroslav Koubek si tuhle situaci více než dva roky v kuse téměř nedokázal představit. Pozice reprezentanta Libérie se ale v novém roce změnila. Poslední tři zápasy odseděl na lavičce, přednost dostává gólový Dávid Krčík. Ve čtvrtek v úvodním duelu play off Evropské ligy na hřišti Panathinaikosu ale 24letý stoper dostane šanci. Stejně jako uzdravený Prince Adu, který na jaře naskočil pouze do zápasu s Portem.
Západočeská výprava odletěla ve středu ráno do Atén s neskrývanou ambicí. „Jasným cílem je postup do další fáze Evropské ligy. Jedeme do Řecka vyhrát,“ vyhlásil při rozhovoru s novináři trenér Martin Hyský.
Aktuálně disponuje silným kádrem s dostatečnou zastupitelností a obrovskou konkurencí, většina hráčů je navíc ve formě. Odsunutí mezi náhradníky v minulých týdnech zakouší Sampson Dweh. Během předchozích dvou a půl sezony jasný lídr defenzivy, prakticky nepostradatelný hráč, stoper s nejvyšší minutáží. Na podzim navíc podepsal v klubu nový kontrakt do léta 2029.
Jenže Plzeň přivedla v zimě z Karviné Dávida Krčíka, který úspěšně navázal na spolupráci s Hyským. Posadil Dweha na lavičku, skóroval s Libercem i v Olomouci a řekl si o pravidelnou minutáž na pozici pravého stopera. Tam, kde v Plzni předchozí roky stabilně šéfoval elegán z Libérie.
V Plzni zaznívaly hlasy, že Dweh potřebuje konkurenci, aby neustrnul a stupňoval své výkony ještě výš. Také proto přišel slovenský zadák z Karviné. Klub vnímá jeho potenciál pro velké evropské soutěže, kolem hráče už kroužily kluby z nižších lig v Anglii i další zájemci. Musí ale být stoprocentně soustředěný a nedělat chyby.
Dwehův odsun v předchozích ligových zápasech nebude platit na evropské scéně, liberijský stoper půjde do zápasu v Aténách s největší pravděpodobností od začátku. Viktoria totiž Krčíka nedopsala na evropskou soupisku, zvolila trojici Patrik Hrošovský, Alexandr Sojka a Salim Lawal.
„Rozhodla typologie hráčů. V Evropě se na téhle úrovni hraje hodně rychlý fotbal. Pro Alexe Sojku rozhodlo to, že typologicky jde o hráče, který se hodí na evropský fotbal. Také je univerzál, můžeme ho nasadit na hřišti na více postech. To je pro trenéra vždycky výhoda,“ vysvětlil Hyský.
Hubník: Pokud Dweh ukáže výkon, trenérovi zamotá hlavu
Ve čtvrtek večer nejspíš dojde k Dwehově návratu do sestavy. A jen na něm bude, jak zareaguje na situaci, kdy předchozí tři zápasy proseděl na lavičce, na trávníku se objevil pouze v úplném závěru při taktickém střídání v Olomouci.
„Praxe mu může chybět. Předvede se jeho mentální stránka, zda ukáže skvělý výkon. Pokud ano, trenérovi zamotá hlavu,“ soudí bývalý plzeňský kapitán Roman Hubník. „Krčík je gólovější, trenér na něj sází. U Dweha jsme ve studiu během zápasů několikrát zmiňovali, že třeba úplně nesprintoval dozadu, byl trošku laxní ve svém prostoru. Jsou zápasy, kdy je nejlepší na hřišti a v obranné fázi výborný, pak jsou ale momenty, jako by se mu trošku nechtělo. Jsem zvědavý, jak se s tím ve čtvrtek popere,“ dodává pro Sport bývalá opora západočeské defenzivy.
Pozici na hřišti si musí obhájit také Prince Adu. Během zimní přípravy ho trápily zdravotní problémy, připravil se až na úvodní zápas jara proti Portu. Odehrál velmi solidní partii, trenér Hyský útočníka z Ghany chválil. Jenže Adu tři následující utkání (Basilej, Karviná, Liberec) vynechal opět kvůli zranění, v Olomouci už byl k dispozici na lavičce.
„Teď je stoprocentně připravený,“ potvrdil Hyský před odletem do Atén. Adu na evropské scéně dosahuje na nejlepší výkony, na podzim pomohl gólem k senzační výhře na hřišti AS Řím. Také on má při ideální formě evropské parametry, trenéři na něj v úvodním utkání play off Evropské ligy mohou ukázat klidně od první minuty. Jeho výkonům ale schází konzistence, brzdí ho i nepříjemné zdravotní pauzy.
„Jde o typ hráče, který se chce předvést na evropské scéně víc, než třeba v Karviné, Hradci nebo Pardubicích. Tak na mě trošku působí,“ zmiňuje Hubník. „Tihle Afričané jsou pověstní svou mentální stránkou, chtějí jít do větších mužstev. Současná Plzeň je klub pro Evropu, hráčům vytvoří podmínky, aby byli spokojeni. Prince snad také předvede nějaký výkon,“ věří.
Viktoria zamířila na jihovýchod Evropy s elánem a dostatečným sebevědomím. Na jaře vyhrála čtyři z pěti zápasů, na mezinárodní scéně doma v oslabení remizovala se silným Portem a následně po krásné trefě Jiřího Panoše zvítězila v Basileji.
Proti Panathinaikosu nastoupí v sezoně už podruhé – v prosincovém zápase ligové fáze uhrála v Řecku remízu 0:0 i v dlouhém oslabení po vyloučení Václava Jemelky. „Klíčový moment bude, jak budeme silní na míči, jak budeme úspěšní v postupném nebo rychlém protiútoku. Chci, abychom zůstali aktivní, soustředili se na vlastní výkon. Mužstvo je v takové formě, že udělá všechno pro to, abychom si do Plzně přivezli dobrý výsledek,“ doufal před odletem Hyský.
Pravděpodobná sestava Plzně:
Wiegele - Memič, Dweh, Jemelka, Spáčil - Hrošovský, Červ - Panoš, Ladra, Adu - Lawal.