Plzeň hraje za český fotbal. Přímý souboj s Řeky o Ligu mistrů, jaká je situace?
Pohárová matematika bývá složitá a málokdy se stane, aby o osudu dvou zemí rozhodoval vzájemný souboj dvou klubů. Přesně tak je ovšem z velké části postavený duel fotbalistů Plzně proti Panathinaikosu. Česko a Řecko zápolí o klíčovou desátou pozici v národním žebříčku, která znamená přímý postup do Ligy mistrů pro sezonu 2027/28 a privilegium pro svou zemi velmi pravděpodobně urve vítěz tohoto střetnutí.
Rozdíl necelého bodu a boj o jednu z nejpodstatnějších pozic celého pořadí. Minimálně v českých vodách je desátá příčka pomyslnou hranicí mezi úspěchem a neúspěchem, protože právě ta dává zemi jistotu minimálně jednoho účastníka v Lize mistrů.
Jaká je tedy výchozí pozice? Před vyřazovací fází evropských pohárů činí národní koeficient desátého Česka v aktuální pětiletce 47,225 bodu, dotěrný vyzyvatel na jedenácté pozici ztrácí přesně 0,913 bodu, což není příliš velký polštář.
„Vnímáme, že tenhle zápas nehrajeme jenom za Plzeň, za klub, ale za celý český fotbal. Je to specifické, potkat se zrovna s řeckým týmem. Uděláme všechno, abychom uspěli,“ uvědomuje si důležitost utkání kouč Martin Hyský.
Článek pokračuje pod grafikou
O co přesně tedy jeho tým hraje v klíčové bitvě s Panathinaikosem?
Z pohledu národního koeficientu je to dvojzápas jako jakýkoli jiný. V každém jednotlivém utkání se rozdávají dva body za výhru, případně jeden za remízu a pro postupujícího do další fáze je připravený bonus ve výši jednoho bodu.
Jelikož Česko i Řecko měly na startu soutěže pět účastníků, dělí se každý jednotlivý zisk pěti. Reálně by se tedy koeficient u obou v případě výhry v každém utkání zvedl o 0,4, u remízy o 0,2 a dalších 0,2 je za postup dál.
Kromě tohoto zisku pak přichází výhoda v podobě oslabení největšího konkurenta a vítěz navíc dostane možnost bojovat o další body v následujících kolech.
Pokud tedy Plzeň uspěje, náskok na jihoevropského rivala se zvýší minimálně o 0,2 a česká pozice do dalších kol bude výrazně lepší. V nejhorším možném scénáři, tedy dvou porážkách Viktorie, by se Řecko pravděpodobně vyhouplo před Česko už teď a stáhnout ztrátu zpět by bylo extrémně obtížné.
Pravděpodobnost na finální umístění
Země
9.
10.
11.
12.
Turecko
85 %
14,2 %
0,8 %
0 %
Česko
7,9 %
47,7 %
37,8 %
6,6 %
Řecko
6,5 %
33,2 %
47,1 %
13,3 %
Polsko
0,6 %
4,9 %
14,4 %
80,1 %
Řecká přesilovka, pomůže Schick?
Země mistrů Evropy z roku 2004 má totiž ve hře stále o jednoho účastníka navíc. České barvy hájí vedle Viktorie také Olomouc a Sparta v Konferenční lize. Jihoevropané mají ve stejné soutěži aténské AEK.
Kromě nich mohou body Řekům doručit také PAOK s Jiřím Pavlenkou a Christosem Zafeirisem, kteří narazí v Evropské lize na španělskou Celtu Vigo a překvapit může také Olympiakos v Lize mistrů.
Pro české barvy bude klíčové, aby Leverkusen s Patrikem Schickem řeckého mistra zastavil. Odměnou za postup v nejprestižnější soutěži by totiž do koeficientu přiteklo 0,3 bodu a mezera by se zase ztenčila.
Ztráta na Turecko nečekaně narostla
Matematické modely stále favorizují na udržení 10. příčky Česko, ovšem procentuální šance jsou velmi vyrovnané. Statistický portál Football Meets Data aktuálně dává Čechům naději 47,7 % na desáté místo a dalších 7,9 % na deváté. Pravděpodobnost jistého účastníka v Lize mistrů tak činí 55,6 %.
Malou naději pak stále drží Polsko se třemi zástupci v Konferenční lize. Aktuální český náskok na severního souseda dosahuje celkem pohodlných 2,600 bodu a šance Poláků na skok o dvě pozice činí pouze 5,5 procenta.
Po očku se pak stále vyplatí sledovat deváté Turecko, i když vyhlídky na jeho předstihnutí nejsou zrovna pozitivní. Do vyřazovací fáze pohárů šlo s poměrně komfortním náskokem 1,850 bodu, ve hře drží tři týmy a hlavně mu pozici hodně vylepšila úterní výhra Galatasaraye 5:2 nad Juventusem.
Už nyní tedy Turci drží 85% pravděpodobnost na uhájení devátého místa a pokud obhájce titulu udrží nadějný náskok v odvetě na půdě italského giganta, výhodnou pozici už téměř jistě nepustí.
Sem ale zraky českých fanoušků příliš směřovat nemusí, protože posun z desáté na devátou pozici žádnou velkou odměnu nepřináší. Rozdíl je pouze v tom, že český vicemistr by šel místo druhého rovnou do třetího předkola Ligy mistrů.
Důležité tedy je uhájit mnohem podstatnější desátou příčku před neodbytným Řeckem. A tenhle úkol dnes leží především na Plzni.
Zbývající zástupci v evropských pohárech
TURECKO
LM Galatasaray–Juventus
ČESKO
LM -
ŘECKO
LM Olympiakos–Leverkusen
POLSKO
LM -