Soupeř Plzně: legendární trenér pod tlakem, řeší až 16 absencí. Varoval před českou obranou
Večer na Olympijském stadionu v Aténách si Plzeň střihne v Evropské lize repete proti Panathinaikosu. Prosincový duel skončil remízou 0:0, do dalšího souboje v úvodním zápase play off půjde český vicemistr v lepším rozpoložení. Slavný řecký klub výsledkově ztrácí v lize, legendární trenér Rafael Benítez počítá na zápas s Viktorií až šestnáct absencí. Po poslední domácí remíze s Larissou (1:1) nároční fanoušci dokonce tým vypískali.
Plzeň od startu jara vyhrála čtyři zápasy z pěti a věří si. Naopak Panathinaikos, večerní soupeř v úvodním utkání play off Evropské ligy, odehrál v novém roce už jedenáct zápasů, z nich pouze čtyřikrát uspěl za tři body.
Tradiční řecký klub na podzim angažoval zkušeného trenéra Rafaela Beníteze, mimo jiné vítěze Ligy mistrů s Liverpoolem. Angažmá slavného kouče, který v klubu podepsal dvouletý kontrakt, se ale zatím nevyvíjí podle představ.
„Logicky nejsme úplně spokojeni, v lize se nám nedaří. Udělali jsme některé chyby hlavně na konci zápasů. Schází nám potřebné automatismy, na jejich nácvik zkrátka není čas. Za šest měsíců jsme odehráli 26 zápasů. Jezdíme po hotelích, pak hrajeme, na trénování moc prostoru není,“ uvedl Benítez na tiskové konferenci den před utkáním s Plzní.
Panathinaikos je v lize po 20 zápasech až pátý, aktuálně ztrácí šest bodů na nejlepší čtyřku. Po podzimu řecký tým výrazně proměnil kádr, řada hráčů schází kvůli zranění. Trenér Benítez do utkání s českým vicemistrem může napočítat až šestnáct absencí.
„Výrazná je ztráta záložníka Chirivelly, obránci Ingason a Kyriakopoulos se po zranění teprve vrací do tréninku. V aktuální sezoně se mužstvo potýká se zdravotními problémy. Dobrý výsledek v Evropské lize je velkým cílem ve chvíli, kdy se nedaří v lize,“ vysvětluje pro iSport řecký novinář Pol Papadopoulos z listu Gazetta.
Zatím neukázal nic pozitivního
Případné vyřazení s Plzní by přidělalo vrásky i samotnému Benítezovi. „Že by byl odvolán? To ne. Ale pod tlakem je určitě,“ souhlasí Papadopoulos. „Do klubu přišel s velkými očekáváními, zatím ale neukázal nic pozitivního. Po posledním zápase (1:1 s Larissou) byl tým svými fanoušky silně vypískaný. Panathinaikos je aktuálně v lize pátý, potřebuje se dostat do play off, kam postupují první čtyři. A to nebude snadné,“ dodává.
Benítez si tlak nepřipouští, nicméně den před výkopem varoval před silou českého soupeře. „Plzeň dostala v Evropské lize pouze tři góly, má nejlepší obranu v soutěži. Jde o tým se spoustou energie, hraje přímočarý fotbal ve vysoké intenzitě. Nebude to jednoduché utkání,“ upozornil španělský odborník. „Našim cílem není pouze čtvrteční zápas, ale dát dohromady kvalitní tým, který se v Evropské lize může poprat o titul,“ přidal sebevědomě.
Logicky mu dělají starosti početné absence. „V zimě přišlo devět hráčů, deset jich odešlo. Nový tým nelze vybudovat za tři měsíce. Cílem je hlavně dobře se připravit na další sezonu. Můžu vás ujistit, že v ní už budeme lepší. Je potřeba, abychom byli trpěliví. Pokud porazíme Plzeň 3:0, neznamená to, že jsme nejlepší na světě. Stejně jako když jsme vyhráli na stadionu Olympiakosu,“ připomněl úspěšně zvládnutý šlágr z 8. února.
Plzeň v Aténách před bouřlivým publikem nečeká nic jednoduchého, cílem bude přivést do Česka hratelný výsledek do odvety. „Proti nám stojí soupeř na úrovni Ligy mistrů, my si ale věříme,“ pravil plzeňský trenér Martin Hyský. „Panathinaikos je pod velkým tlakem, v lize se mu moc nedaří, před domácími fanoušky musí uhrát dobrý výsledek. Ale my máme velmi dobrou formu, přijeli jsme do Řecka vyhrát. Především chci, abychom zůstali stejně aktivní, soustředili se sami na sebe, na vlastní výkon,“ zdůraznil.
Absence Panathinaikosu do zápasu s Plzní
Djuričič, Chirivella, Kociras, Pellistri (zranění), Dessers, Sissoko (zranění + nejsou na soupisce), Bokos, Chaves, Jagušič, Jedvaj, Konturis, Pantelidis, Sguros, Vilhena (nejsou na soupisce), Ignason, Kyriakopulos (nejistý start)