Plzeň bez prohry a v euforii. Nejlepší hráč byl gólman soupeře, smál se Hubník
Divočina v Aténách přinesla čtyři branky a konečnou remízu 2:2. Viktoria Plzeň výsledek z úvodního utkání play off Evropské ligy proti Panathinaikosu jednoznačně bere. Vyrovnání trefil nádherným způsobem Tomáš Ladra, když nachytal domácího Albana Lafonta. „Nejlepší hráč Plzně byl gólman soupeře,“ smál se při hodnocení utkání ve studiu Nova Sport někdejší plzeňský kapitán Roman Hubník.
Viktoria šlapala od první minuty, rychle vedla po přesné trefě Denise Višinského. Domácí se díky dvěma zásahům skvělého Andrewse Tetteha dostali do vedení. Plzeň ale v aktuálním ročníku Evropské ligy neprohrává, sérii natáhla už na devět zápasů. Nádherně skóroval střídající Tomáš Ladra, když využil zaváhání nejistého Albana Lafonta.
„Měl už v úvodu dvě kritické situace. První střelu vyrazil přímo před sebe, u druhé gólové situace nevím, zda byl dobře postavený, ale asi branka půjde za brankářem. Nebyl to jistý zákrok,“ komentoval ve studiu Nova Sport Roman Hubník. „Brankář zachránil výsledek, můžeme poděkovat nejlepšímu hráči Plzně, což byl gólman soupeře. Byl nejspíš u dvou gólů,“ usmíval se někdejší západočeský lídr.
Viktoria ukázala charakter a otočila nepříznivý vývoj utkání. Po přesné Ladrově trefě autor gólu skočil do náručí už vystřídanému Lukáši Červovi. Západočeští hráči prožívali velkou euforii, remíza 2:2 je vzhledem k vývoji utkání cenný výsledek. Užili si děkovačku s fanoušky a mohou se soustředit na další těžké zápasy – už v neděli přijede do Plzně odhodlaná Sparta, odveta s řeckým soupeřem je v plánu za týden ve čtvrtek.
„Určitě je to přijatelný výsledek. Kluky je třeba za výkon pochválit. Hráli jsme odvážně, škoda, že jsme v přechodové fázi ztráceli hodně balonů,“ hodnotil zápas do televizních kamer trenér Martin Hyský. „Bylo vidět, proti jaké kvalitě stojíme. Jsem rád, jak do zápasu skočili všichni střídající hráči, přišli na hřiště s dobrou energií. Přinesli kvalitu a pomohli k pozitivnímu výsledku. Pro nás je to do odvety velmi dobrá situace,“ chválil Ladru, Matěje Vydru, Matěje Valentu i Alexandra Sojku.
Plzeň dvakrát inkasovala, nakonec domů odlétala spokojená. „Po druhé brance se atmosféra zápasu změnila, momentum bylo na jejich straně,“ připustil Hyský. „Třeba Sampson Dweh procházel před zápasem virózou, ale do defenzivy i tak odehrál skvělý zápas. Jsme v poločase, před námi je odveta. Uděláme všechno, abychom doma zápas zvládli a postoupili.“
Ne všechno ale bylo na západočeském výkonu ideální. „Zápas nebyl až tak dobrý, bylo tam spousty chyb. Takové drobnosti, kdy hráči fandí svým spoluhráčům. U prvního gólu chyboval Memič, u druhého se mi zdá, že Doski trošku vypustil souboj. Kdyby pomohl stoperovi Spáčilovi, branka by asi nevznikla. Škoda takových malých momentů, které ani nejsou pořádně vidět,“ dodal Hubník při hodnocení utkání.