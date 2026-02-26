ONLINE: Plzeň - Panathinaikos. Viktoria hraje o osmifinále Evropské ligy
Důležitý zápas nejen pro klub, ale i celý český fotbal. Plzeň na domácím hřišti hraje od 18:45 proti Panathinaikosu odvetný zápas o postup do osmifinále play off Evropské ligy. Výsledek na západě Čech navíc výrazně promluví i do národního koeficientu a jistotě Ligy mistrů pro Česko či Řecko. Viktoria si z Atén odvezla nadějnou remízu 2:2. Dotáhne v Doosan Aréně úspěšný souboj a vyjde v soutěži opět neporažená? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.