Třikrát doma bez výhry, Plzeň útočí na další miliony. Benítez chválil Hyského
Tři těžké evropské domácí zápasy, jediný inkasovaný gól. Dvě bezbrankové remízy s Fenerbahce a Freiburgem, k tomu „kříž“ s Portem (1:1). Plzni by ale podobný výsledek k postupovému cíli přes Panathinaikos nevedl. Viktoria ve čtvrteční odvetě prvního kola play off Evropské ligy potřebuje řeckého soka skolit, šance jsou po remíze 2:2 z Atén vyrovnané. Postupující si připíše zajímavou prémii – v přepočtu přibližně 43,75 milionu korun.
Viktoria zůstává po devíti zápasech v Evropské lize jako jediný tým soutěže bez porážky. Skvělé výsledky budí respekt, velké uznání pro západočeský celek měl den před výkopem i legendární trenér Panathinaikosu Rafael Benítez.
„Stojíme proti týmu, který nedal moc gólů, ale ani jich moc nedostal. Hráči Plzně jsou fyzicky zdatní, hrají intenzivně, rychle. V Aténách jsem viděl, že jejich trenér dělá skvělou práci. Musím ho pochválit. Chytře rozmisťoval hráče, bylo nesmírně těžké se proti Viktorii prosadit,“ prohlásil vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem.
Slov trenérské extratřídy si Martin Hyský nesmírně váží. „Samozřejmě to potěší, tenhle kompliment přijímám. Hrát proti velkému trenérovi je i pro mě velký zážitek. Vím, jak je schopný svému týmu pomoct, co od hráčů chce. Ale tvrdím, že to není souboj trenérů, ale týmů,“ reagoval plzeňský kouč.
Půjdeme vyhrát a vstřelit góly
Viktoria chce na domácí půdě utnout třízápasovou evropskou šňůru bez vítězství. Hráči se radovali proti Fenerbahce, Freiburgu a Portu pouze z jediné branky, kterou krásně trefil proti portugalskému favoritovi Lukáš Červ. Zlepšit produktivitu je jasný úkol pro čtvrteční odvetu s nažhaveným řeckým soupeřem.
„Věřím, že se zase budeme dostávat do finálních situací. Doma jsme dali jenom jednu branku, ale šancí bylo v těch zápasech dost. Plzeň je mužstvo, co je dávat umí. Půjdeme vyhrát a vstřelit góly, které nám pomůžou rozhodnout,“ poznamenal Hyský.
Plzeň od podzimního startu hlavní fáze Evropské ligy jako jediný celek v soutěži devětkrát neprohrála, pětkrát skončil zápas remízou. Na prémiích od UEFA vydělala už 13,085 milionu eur (327,125 milionů korun). V případě postupu přes Panathinaikos si připíše dalších 1,75 milionu eur (43,75 milionů korun).
„Plně respektujeme sílu soupeře, ale máme k dispozici výborný kádr. Postavíme úspěšnou sestavu. Není to jenom o základu. Bavili jsme se tady o penaltách, ale já chci zápas vyhrát v devadesáti minutách,“ zdůraznil Hyský.
Máme výborný, široký kádr
Scházet bude vykartovaný Merchas Doski, až na dlouhodobě zraněného Jana Palusku jsou k dispozici všichni, kteří jsou napsaní na evropské soupisce. Na ni se nevešly zimní posily Daniel Vašulín, Adam Kadlec, Tom Slončík a Dávid Krčík, těch se čtvrteční odveta netýká.
„Tvrdím pořád, že máme výborný, široký kádr. Před žádným zápasem jsem neřešil, kdo nám chybí a kdo ne. Jsme nastavení na tvrdý boj těžký zápas,“ dodal Hyský.
Opírat se bude určitě o vysokého gólmana Wiegeleho, vzadu vsadí pravděpodobně na Amara Memiče, Sampsona Dweha a Václava Jemelku. Místo distancovaného Doskiho začne nejspíš jeden z dvojice Karel Spáčil, Cheick Souaré. Jasná je středová dvojice Patrik Hrošovský, Lukáš Červ, před nimi se nabízejí Denis Višinský, Tomáš Ladra a Souaré, případně Jiří Panoš. Na hrotu se rozhodne mezi Matějem Vydrou či Salimem Lawalem, případně Princem Aduem.
„Máme o sestavě jasno, vybrat ji problém nebyl. Je potřeba, aby byli na zápase připravení a nastavení všichni. Může to být dlouhé, hodně vyrovnané. Snad to kluci takhle vnímají a jsou připravení,“ připomněl Hyský.