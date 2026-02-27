Los Evropské ligy: Lyon narazí na Celtu Vigo, italský soupeř pro Vitíkovu Boloňu
Fotbalisté Lyonu s českými reprezentanty Pavlem Šulcem a Adamem Karabcem se v osmifinále Evropské ligy utkají se Celtou Vigo. Bologna s Martinem Vitíkem vyzve v italském dvojzápase AS Řím, brankář Lukáš Horníček s Bragou nastoupí proti Ferencvárosi Budapešť a Midtjylland se zadákem Adamem Gabrielem bude hrát proti Nottinghamu. První duely jsou na programu 12. března, odvety o týden později. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA v Nyonu.
Evropskou ligu ve čtvrtek opustil jediný český klub Plzeň. Západočeši po penaltovém rozstřelu domácí odvety úvodního kola vyřazovací fáze vypadli s Panathinaikosem Atény a dál už nepokračují navzdory tomu, že v základní době v celé soutěži ani jednou neprohráli. Jejich řecký přemožitel v osmifinále narazí na Betis Sevilla.
Po předloňské reformě herního formátu pohárů měly jednotlivé týmy pouze dva možné soupeře, kteří jim mohli připadnout. Los zároveň určil případnou cestu všech mužstev až do finále, které se uskuteční 20. května v Istanbulu.
Lyon měl v úvodním kole vyřazovací fáze coby vítěz ligové části volno. Pro osmifinále mu mohl los přisoudit francouzský souboj s Lille, nakonec ale dostal Celtu Vigo. Ofenzivní univerzál Olympique Šulc je aktuálně zraněný a není úplně jisté, zda zápasy stihne. Karabec v poslední době patřil mezi náhradníky Lyonu, v Evropské lize ale pravidelně nastupoval.
K jedinému souboji dvou klubů ze stejné země dojde v Itálii. Bologna s obráncem Vitíkem bude proti AS Řím mírným outsiderem, český reprezentant v posledních zápasech pravidelně nastupoval v základní sestavě. Gólman Horníček by také ve hře neměl scházet, neboť je jasnou brankářskou jedničkou Bragy. Obránce Gabriel se naopak vrací po zranění a za Midjtylland kvůli tomu od konce září nehrál.