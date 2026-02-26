Souaré byl po penaltě zlomený. Bolí to, ale už dal hlavu nahoru, říká Červ
Byl mezi těmi, kteří zamířili po vyřazení Plzně za smolařem Cheickem Souarém. Ten postával kolem půlící čáry, obličej schovával do dresu. Možná došlo i na slzy. „Cheiky už dal hlavu nahoru,“ vykládal záložník Lukáš Červ krátce poté, co Viktoria skončila v prvním kole play off Evropské ligy po prohře v odvetě s Panathinaikosem (1:1, na penalty 3:4).
Souaré neproměnil klíčový pokutový kop. Jak to prožíval?
„Samozřejmě ho to bolí. A ještě bude. Je ale potřeba přehodit tu bolest do namotivovanosti, abychom si takové zápasy zahráli i příští rok.“
Co se odehrává ve vás?
„Bolí to, protože jsme hráli dobře. Celý dvojzápas byl vyrovnaný. Jediný gól nás mohl dostat dál, měli jsme na to. Byli jsme v dnešním utkání lepší mužstvo, ale penalty jsou prostě loterie. Klobouk dolů před kluky, kteří na ni šli. A že nedali, to nevadí. Bolí to, ale za tři dny hrajeme další zápas a ten je teď nejdůležitější.“
V této sezoně Evropské ligy jste prohráli poprvé až na penalty. To je slušné, že?
„Je to neuvěřitelný počin, akorát nejdeme dál. Tohle jde dneska trochu do ústraní, převládá v nás bolest z nepostupu.“
Co k němu nakonec chybělo?
„Gól. A samozřejmě trochu větší klid ve finální třetině hřiště. Mohli jsme si vytvořit tutovku, mít větší tlak, ale soupeř se pak zatáhl a hrál poctivě z bloku. To je těžké se tam dostat.“
Dostali jste další gól od Tetteha. Proč jste ho nezastavili?
„Věděli jsme, že je ve výborné formě. Dal nám tři góly za dva zápasy, hrál zase dobře. Vyhrál souboj a dostal se za kluky. Možná jsme mohli Džemovi (Jemelkovi) se Spáčkem (Spáčilem) víc pomoct. Byli na něj dva, ale to je život. Ocenil bych, jak jsme se potom zvedli a ve druhé půli vyrovnali. Šli jsme si za dalším gólem a je škoda, že jsme ho nedali.“
Závěr jste sledoval už z lavičky.
„To bylo hrozný.“
Mohla mužstvo později ovlivnit i únava? Šlo o třetí zápas za poslední týden.
„Kluci, co hráli sto dvacet minut, museli být vyždímání. Ale únava tam asi nebyla, fárali jsme, tahali jsme jeden za druhého. Fanoušci byli neuvěřitelní, táhli nás. Byla to jedna z nejlepších atmosfér, o to víc bolí, že jsme to nedotáhli.“
Navíc jste možná přišli o zraněné obránce Václava Jemelku a Karla Spáčila. Jde o nepříjemné ztráty?
„Oba mají berle, což nevěstí nic dobrého. Nevím, jak na tom jsou, ale není dobré, když má dlahu na koleni a berle. Ten tým ale skvěle zareagoval, tahali jsme jeden za druhého. Dohrával za ně Sojka, což není stoper. Fárali jsme i za ty dva.“