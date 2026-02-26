Předplatné

Hyský po vyřazení Plzně: Někteří si hrábli na dno. Respekt před Hrošovským. Velký profík

Trenér Plzně Martin Hyský během odvety proti Panathinaikosu
Trenér Plzně Martin Hyský během odvety proti Panathinaikosu
Zklamaní hráči Plzně po prohře na penalty
Trenér Plzně Martin Hyský během odvety proti Panathinaikosu
Fotbalisté Plzně před startem prodloužení proti Panathinaikosu
Javi Hernandez proti Plzni viděl červenou kartu
Fotbalisté Plzně před startem prodloužení proti Panathinaikosu
Trenér Plzně Martin Hyský během odvety proti Panathinaikosu
Javi Hernandez proti Plzni viděl červenou kartu
Jonáš Bartoš
Evropská liga
Fotbalisté Plzně deset zápasů v Evropě neprohráli, přesto po prvním kole vyřazovací fáze Evropské ligy končí. Penaltové drama s Panathinaikosem (1:1, na pen. 3:4) se překlopilo na stranu soupeře, v domácí dresech byli na trávníku vidět zklamaní, vyčerpaní hráči. Za vystoupení na mezinárodní scéně svůj tým Martin Hyský ocenil. Plzeňského kouče mrzelo prodloužení, které v přesilovce mohli domácí ve čtvrtek večer sehrát lépe.

Co se ve vás odehrává po vyřazení z Evropské ligy?
„Pocity jsou smíšené. Pořád převládá velké zklamání. Cítili jsme, že šance na postup je veliká. Na druhou stranu je potřeba kluky pochválit, dát jim obrovský kredit i za dnešní zápas. Podali velmi dobrý týmový výkon. Byli jsme nešťastnějším týmem. V zápase jsme se po inkasovaném gólu dokázali vrátit zpátky, druhý poločas byli určitě lepší, nebezpečnější. Škoda, že jsme nedali druhý gól. Asi největší šanci měl Denis Višinský po krásném pasu od Patrika Hrošovského. Nezvládl tu situaci, možná vinou terénu. Byl to moment, kdy jsme mohli zápas otočit. Bylo to hodně vyrovnané, stejně jako předchozí dva zápasy. Gratuluji soupeři k postupu. Hráči získali spousty zkušeností, vezmeme si z tohoto zápasu hodně. Velké, hořké porážky vás musí v konečné fázi posílit. Všichni v týmu budou chtít velké evropské večery zažívat dál. Uděláme všechno, abychom v Evropě byli i v příští sezoně.“

Co scházelo v prodloužení, kde jste druhou polovinu hráli proti deseti?
„Stoprocentně scházely síly, ale ty scházely na obou stranách. Škoda, že jsme nevyužili přesilovku, posledních patnáct minut jsme hráli o hráče navíc. Škoda, že jsme se nedostali víc do koncovky, víc do vápna soupeře. Ale klukům chyběla síla, někteří si hrábli opravdu na dno. Podali skvělý výkon. Došlo to do penalt, tam je to vždycky loterie, jiný zápas. V penaltách byl mentálně silnější hráči Panathinaikosu. Za 120 odehraných minut patří velký kredit a pochvala celému týmu. Byly tam skvělé individuální výkony, navíc se mužstvo muselo srovnat s brzkými odchody dvou důležitých hráčů. Alexandr Sojka nebo i jiní hráli na pozicích, které v kariéře mockrát nezažili. Zrovna on to zvládl s grácií, skvěle. Byl výborný na pozici pravého stopera. Za to jsem moc rád. Výborný výkon předvedl Sampson Dweh, celý zápas si poradil s Tettehem. Denis Višinský, Patrik Hrošovský, Salim Lawal, Florian Wiegele. Bylo tam hodně velmi dobrých individuálních výkonů. Škoda, že nám to nepomohlo ke kýženému postupu. Prvotní zklamání ale překonáme.“

Video placeholder

Jak celkově hodnotíte vaše vystoupení v Evropě?
„Hodně pozitivně. Je specifické a hodně smutné opouštět Evropskou ligu bez porážky. Znamená to, že Viktoria reprezentovala sama sebe i český fotbal skvěle v celé sezoně. Hráči i klub si zaslouží velkou pochvalu. Byly to i pro mě velké zápasy, večery a zkušenosti. Jsem pyšný a hrdý na hráče, že hráli odvážně, nátlakově, byli orientovaní na vítězství. Nechodili jsme do zápasů s tím to odbránit a čekat, jak to dopadne. Chtěli jsme to vždycky vzít na sebe, byli aktivní, podali skvělé výkony i dneska. Tohle nás posilní.“

Jak jsou na tom zranění Václav Jemelka a Karel Spáčil?
„V pátek oba podstoupí detailní vyšetření. Snad to nebude nic extra vážného. Už po zápase v kabině padala slova o tom, že chceme zažívat takové večery i zápasy v příští sezoně. Je potřeba být v lize úspěšný a vyhrávat zápasy. Uděláme všechno, abychom se připravili už na zápas ve Zlíně. Čeká nás extrémně složitý zápas z hlediska kvality soupeře i psychologie týmu. Ale už jsem si ověřil, že tohle mužstvo má charakter. Připravíme se a pojedeme tam vyhrát.“

Bude cílem uspět v MOL Cupu?
„To není motivace, to je náš cíl.“

Oceníte výkon Patrika Hrošovského?
„Respekt a klobouk dolů, jak Patrik zápas odehrál. Potvrzuje kvalitu. Hrál proti Sanchezovi, to je mistr Evropy, výborný hráč. Patrik předvedl skvělý výkon, byl na hřišti hodně znát. Stálo ho to moc sil, ale je to velký profík, má vysoké ambice. Přes velkou únavu udělá všechno, aby byl do příštího zápasu zase fit.“

KonecLIVE Penalty: 3:4
11

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon870118:521
2Aston Villa870114:621
3Midtjylland861118:819
4Real Betis852113:717
5FC Porto852113:717
6Braga852111:517
7Freiburg852110:417
8AS Řím851213:616
9Genk851211:716
10Boloňa843114:715
11Stuttgart850315:915
12Ferencváros843112:1115
13Nottingham Forest842215:714
14Plzeň83508:314
15CZ Bělehrad84227:614
16Celta Vigo841315:1113
17PAOK833217:1412
18Lille840412:912
19Fenerbahce833210:712
20Panathinaikos833211:912
21Celtic832313:1511
22Ludogorets831412:1510
23Záhřeb831412:1610
24Brann82339:119
25Young Boys830510:169
26Sturm Graz82155:117
27FCSB82159:167
28GA Eagles82156:147
29Feyenoord820611:156
30Basilej82069:136
31Salcburk820610:156
32Rangers81165:144
33Nice81077:153
34Utrecht80175:151
35Malmö80174:151
36M. Tel-Aviv80172:221
  • Osmifinále
  • Play-off

