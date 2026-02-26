Hyský po vyřazení Plzně: Někteří si hrábli na dno. Respekt před Hrošovským. Velký profík
Fotbalisté Plzně deset zápasů v Evropě neprohráli, přesto po prvním kole vyřazovací fáze Evropské ligy končí. Penaltové drama s Panathinaikosem (1:1, na pen. 3:4) se překlopilo na stranu soupeře, v domácí dresech byli na trávníku vidět zklamaní, vyčerpaní hráči. Za vystoupení na mezinárodní scéně svůj tým Martin Hyský ocenil. Plzeňského kouče mrzelo prodloužení, které v přesilovce mohli domácí ve čtvrtek večer sehrát lépe.
Co se ve vás odehrává po vyřazení z Evropské ligy?
„Pocity jsou smíšené. Pořád převládá velké zklamání. Cítili jsme, že šance na postup je veliká. Na druhou stranu je potřeba kluky pochválit, dát jim obrovský kredit i za dnešní zápas. Podali velmi dobrý týmový výkon. Byli jsme nešťastnějším týmem. V zápase jsme se po inkasovaném gólu dokázali vrátit zpátky, druhý poločas byli určitě lepší, nebezpečnější. Škoda, že jsme nedali druhý gól. Asi největší šanci měl Denis Višinský po krásném pasu od Patrika Hrošovského. Nezvládl tu situaci, možná vinou terénu. Byl to moment, kdy jsme mohli zápas otočit. Bylo to hodně vyrovnané, stejně jako předchozí dva zápasy. Gratuluji soupeři k postupu. Hráči získali spousty zkušeností, vezmeme si z tohoto zápasu hodně. Velké, hořké porážky vás musí v konečné fázi posílit. Všichni v týmu budou chtít velké evropské večery zažívat dál. Uděláme všechno, abychom v Evropě byli i v příští sezoně.“
Co scházelo v prodloužení, kde jste druhou polovinu hráli proti deseti?
„Stoprocentně scházely síly, ale ty scházely na obou stranách. Škoda, že jsme nevyužili přesilovku, posledních patnáct minut jsme hráli o hráče navíc. Škoda, že jsme se nedostali víc do koncovky, víc do vápna soupeře. Ale klukům chyběla síla, někteří si hrábli opravdu na dno. Podali skvělý výkon. Došlo to do penalt, tam je to vždycky loterie, jiný zápas. V penaltách byl mentálně silnější hráči Panathinaikosu. Za 120 odehraných minut patří velký kredit a pochvala celému týmu. Byly tam skvělé individuální výkony, navíc se mužstvo muselo srovnat s brzkými odchody dvou důležitých hráčů. Alexandr Sojka nebo i jiní hráli na pozicích, které v kariéře mockrát nezažili. Zrovna on to zvládl s grácií, skvěle. Byl výborný na pozici pravého stopera. Za to jsem moc rád. Výborný výkon předvedl Sampson Dweh, celý zápas si poradil s Tettehem. Denis Višinský, Patrik Hrošovský, Salim Lawal, Florian Wiegele. Bylo tam hodně velmi dobrých individuálních výkonů. Škoda, že nám to nepomohlo ke kýženému postupu. Prvotní zklamání ale překonáme.“
Jak celkově hodnotíte vaše vystoupení v Evropě?
„Hodně pozitivně. Je specifické a hodně smutné opouštět Evropskou ligu bez porážky. Znamená to, že Viktoria reprezentovala sama sebe i český fotbal skvěle v celé sezoně. Hráči i klub si zaslouží velkou pochvalu. Byly to i pro mě velké zápasy, večery a zkušenosti. Jsem pyšný a hrdý na hráče, že hráli odvážně, nátlakově, byli orientovaní na vítězství. Nechodili jsme do zápasů s tím to odbránit a čekat, jak to dopadne. Chtěli jsme to vždycky vzít na sebe, byli aktivní, podali skvělé výkony i dneska. Tohle nás posilní.“
Jak jsou na tom zranění Václav Jemelka a Karel Spáčil?
„V pátek oba podstoupí detailní vyšetření. Snad to nebude nic extra vážného. Už po zápase v kabině padala slova o tom, že chceme zažívat takové večery i zápasy v příští sezoně. Je potřeba být v lize úspěšný a vyhrávat zápasy. Uděláme všechno, abychom se připravili už na zápas ve Zlíně. Čeká nás extrémně složitý zápas z hlediska kvality soupeře i psychologie týmu. Ale už jsem si ověřil, že tohle mužstvo má charakter. Připravíme se a pojedeme tam vyhrát.“
Bude cílem uspět v MOL Cupu?
„To není motivace, to je náš cíl.“
Oceníte výkon Patrika Hrošovského?
„Respekt a klobouk dolů, jak Patrik zápas odehrál. Potvrzuje kvalitu. Hrál proti Sanchezovi, to je mistr Evropy, výborný hráč. Patrik předvedl skvělý výkon, byl na hřišti hodně znát. Stálo ho to moc sil, ale je to velký profík, má vysoké ambice. Přes velkou únavu udělá všechno, aby byl do příštího zápasu zase fit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|8
|7
|0
|1
|18:5
|21
|2
Aston Villa
|8
|7
|0
|1
|14:6
|21
|3
Midtjylland
|8
|6
|1
|1
|18:8
|19
|4
Real Betis
|8
|5
|2
|1
|13:7
|17
|5
FC Porto
|8
|5
|2
|1
|13:7
|17
|6
Braga
|8
|5
|2
|1
|11:5
|17
|7
Freiburg
|8
|5
|2
|1
|10:4
|17
|8
AS Řím
|8
|5
|1
|2
|13:6
|16
|9
Genk
|8
|5
|1
|2
|11:7
|16
|10
Boloňa
|8
|4
|3
|1
|14:7
|15
|11
Stuttgart
|8
|5
|0
|3
|15:9
|15
|12
Ferencváros
|8
|4
|3
|1
|12:11
|15
|13
Nottingham Forest
|8
|4
|2
|2
|15:7
|14
|14
Plzeň
|8
|3
|5
|0
|8:3
|14
|15
CZ Bělehrad
|8
|4
|2
|2
|7:6
|14
|16
Celta Vigo
|8
|4
|1
|3
|15:11
|13
|17
PAOK
|8
|3
|3
|2
|17:14
|12
|18
Lille
|8
|4
|0
|4
|12:9
|12
|19
Fenerbahce
|8
|3
|3
|2
|10:7
|12
|20
Panathinaikos
|8
|3
|3
|2
|11:9
|12
|21
Celtic
|8
|3
|2
|3
|13:15
|11
|22
Ludogorets
|8
|3
|1
|4
|12:15
|10
|23
Záhřeb
|8
|3
|1
|4
|12:16
|10
|24
Brann
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|25
Young Boys
|8
|3
|0
|5
|10:16
|9
|26
Sturm Graz
|8
|2
|1
|5
|5:11
|7
|27
FCSB
|8
|2
|1
|5
|9:16
|7
|28
GA Eagles
|8
|2
|1
|5
|6:14
|7
|29
Feyenoord
|8
|2
|0
|6
|11:15
|6
|30
Basilej
|8
|2
|0
|6
|9:13
|6
|31
Salcburk
|8
|2
|0
|6
|10:15
|6
|32
Rangers
|8
|1
|1
|6
|5:14
|4
|33
Nice
|8
|1
|0
|7
|7:15
|3
|34
Utrecht
|8
|0
|1
|7
|5:15
|1
|35
Malmö
|8
|0
|1
|7
|4:15
|1
|36
M. Tel-Aviv
|8
|0
|1
|7
|2:22
|1
- Osmifinále
- Play-off