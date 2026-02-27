Řekové se pustili do rozhodčího i Plzně: Nechtěla hrát, jen postoupit. To je cynické
Ani jeden ze sporných momentů nepřešli bez reakce. Radovali se ze vstřeleného gólu Panathinaikosu, nakonec i jeho postupu do osmifinále Evropské ligy. Řečtí žurnalisté prožívali čtvrteční odvetu prvního kola play off, ve kterém domácí Plzeň skončila po penaltovém rozstřelu, ve velkých emocích. Během zápasu komentovali výkony obou týmů, ale také arbitra Donatase Rumšase. Toho rozhodně nešetřili. „Nepřijatelné rozhodování,“ objevilo se na serveru gazette.gr.
Největší pozdvižení nastalo na novinářských místech plzeňského stadionu na konci 73. minuty, tedy za nerozhodnutého stavu 1:1. Řekové najednou bouchali pěstmi do stolu a zařvali takovým způsobem, že se na ně všichni kolem otáčeli.
Jejich emotivní výbuch vyvolal podezřelý pád útočníka Andrewse Tetteha v pokutovém území Viktorie. Příčinou měl být zásah od plzeňského stopera Sampsona Dweha. „Tahle situace mohla všechno změnit,“ sdělil novinář Nikos Athanasiou z řeckého portálu gazette.gr.
„Reprezentační útočník byl faulovaný ve vápně, ale jak Rumšas, tak i VAR z Nizozemska posoudili zákrok jako bezproblémový. Přesto z opakovaných záběrů je vidět, že ke kontaktu došlo. Tohle si určitě zaslouží ještě přezkoumat,“ pokračoval.
Kritika na litevského arbitra zesílila především v prodloužení. „Rozhodčí bezdůvodně způsobuje v závěru utkání chaos a zmatek,“ uvedl další z novinářů Yannis Seretis. „Rumšas nechává potřetí za sebou jen výhodu. Je dnes dvanáctým hráčem Plzně? Asi ano,“ objevilo se v reportáži.
Nejde však říct, že by Rumšas výrazně pochybil. I vyloučení záložníka Javiho Hernandeze po faulu na útočníka Prince Adua bylo v pořádku. „Španěl nezachytil svého hráče a fauloval ho v situaci, kdy dostal červenou kartu. Nepřijatelný Rumšas neváhal a nechal Panathinaikos dohrávat o deseti,“ líčil Athanasiou.
Podráždění vůči Rumšasovi pramenilo pravděpodobně už z předkola Ligy mistrů, kdy dostal na hřišti skotských Rangers zřejmě spornou červenou kartu Georgios Vagiannidis. Oslabený Panathinaikos prohrál výsledkem 0:2.
V utkání proti Plzni byly momenty, které rozpálily i lavičku hostů. „Nerad mluvím o rozhodčích. Byly tam situace, které se mi nelíbily, ale tak to prostě je. Radši se zaměříme na to pozitivnější,“ řekl na tiskové konferenci trenér Rafael Benítez.
Ten nakonec dostal od řeckých novinářů na rozdíl od trenéra Martina Hyského pochvalu. „Plzeň na mě působila dojmem, že chce dovést zápas do penalt. A to už velmi brzy, odmítala podstoupit sebemenší riziko. Její vyřazení je svým způsobem trest za to, že nechtěla hrát, ale jen postoupit. To je cynické,“ napsal Antonis Karpetopoulos v komentáři pro gazette.gr.