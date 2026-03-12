Šulc neodcestoval s Lyonem, ale rýsuje se návrat. Baráž by mohl stihnout
Fotbalisté Lyonu se při úvodním čtvrtečním osmifinále Evropské ligy na půdě Celty Vigo musí obejít bez klíčového hráče. Pavel Šulc (25) s týmem neodcestoval do Španělska a kvůli svalovému zranění zůstává stále mimo hru. Aktuální zprávy o rekonvalescenci českého reprezentanta vypadají pozitivně. Francouzský L'Équipe naznačil, že by se mohl vrátit do hry už příští týden, tedy těsně před srazem národního týmu na kvalifikaci o světový šampionát.
Pavel Šulc je mimo hru od 22. února, kdy kvůli zranění stehenního svalu střídal ve 28. minutě zápasu ve Štrasburku. V Lyonu vynechal následující tři zápasy, podle posledních informací stále zůstává mimo tým. Francouzský celek hraje ve čtvrtek první duel osmifinále Evropské ligy na hřišti Celty Vigo, český ofenzivní záložník se stále nezapojil do týmového tréninku a s mužstvem do Španělska necestoval.
Francouzský L'Équipe uvedl, že návrat nejproduktivnějšího hráče týmu se blíží. Vynechá ještě víkendový výjezd na ligové utkání proti Le Havre, týmu by ale mohl být k dispozici na odvetu Evropské ligy doma proti Celtě Vigo, která je na programu příští čtvrtek 19. března.
Pokud předpoklad vyjde, znamenalo by to dobrou zprávu pro národní tým. Trenér Miroslav Koubek chystá reprezentaci na baráž o postup na mistrovství světa. V úterý 17. března zveřejní nominaci na klíčové zápasy s Irskem, případně s vítězem souboje Dánsko – Makedonie.
Šulc Lyonu znatelně chybí
Šulc patří mezi důležité hráče, pokud se vrátí příští týden do hry, před reprezentačním srazem by mohl odehrát ještě dva zápasy. Vedle pohárové odvety má Lyon v programu ještě ligový zápas s Monakem (neděle 22. března). Barážové utkání Česka s Irskem vypukne v Edenu ve čtvrtek 26. března.
Explzeňský ofenzivní univerzál měl v premiérové sezoně ve Francii před zraněním výbornou formu – ve 35 zápasech nastřílel napříč soutěžemi 14 gólů a přidal deset asistencí. Lyon držel šňůru 13 vyhraných zápasů, po Šulcově zranění naopak čeká už čtyři duely na tříbodový úspěch.
Schází mu i další hráči – Malick Fofana se teprve vrátil do týmového tréninku, vedle Šulce schází trenérovi Paulovi Fonsecovi ještě Afonso Moreira a Ruben Kluivert.