Horníček má blíž do finále Evropské ligy! Braga zdolala Freiburg, anglická bitva pro Nottingham
Český brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním zápase semifinále Evropské ligy k výhře 2:1 nad Freiburgem. Nottingham díky gólu z penalty zvítězil v duelu anglických týmů nad Aston Villou 1:0. Odvety jsou na programu za týden. Finále se odehraje 20. května v Istanbulu. Vítěz Evropské ligy má zajištěnou účast v hlavní fázi příštího ročníku Ligy mistrů.
Braga skončila v ligové fázi Evropské ligy šestá se shodným ziskem 17 bodů jako sedmý Freiburg, který koncem listopadu uhrál bezbrankovou remízu v Plzni. Úvod čtvrtečního zápasu byl z obou stran ofenzivní. Domácí se brzy ujali vedení, když Gómez odcentroval na malé vápno a Tiknaz ve skluzu lehce tečoval míč přesně k tyči. Turecký záložník si připsal první trefu v evropských pohárech.
Člen širšího kádru české reprezentace Horníček si v životní sezoně zapsal v Evropské lize v součtu s kvalifikací 11 čistých kont, v portugalské nejvyšší soutěži má na kontě 12 nul. S Freiburgem o čistý štít přišel osm minut po úvodní brance svého týmu. Braga hrubě chybovala na polovině hřiště, obrana propadla a dva osamocení hráči běželi na gólmana. Beste nahrál Grifovi a italský záložník snadno vyrovnal svým pátým gólem v soutěži.
Portugalský tým si mohl vzít ještě do přestávky vedení zpátky, jenže Horníčkův protějšek Atubolu v nastavení prvního poločasu vyrazil Zalazarovu penaltu. Ve druhém poločase směřoval zápas k remíze, ale Braga v nastavení ještě jednou skórovala. Atubolu vyrazil míč jen před sebe a střídající Dorgeles ho dorazil do sítě. Záložník z Pobřeží slonoviny už v prvním poločase vystřídal zraněného kapitána Hortu.
Utkání v Nottinghamu rozhodl v 71. minutě pokutový kop. Novozélanďan Wood ho prudkou střelou proměnil, argentinský penaltový specialista Martínez na míč nedosáhl, přestože stranu vystihl. Ve vzájemných duelech od března 2019 již podeváté po sobě nezvítězil hostující celek.
Španělský trenér Aston Villy Unai Emery během dřívějších angažmá Evropskou ligu už čtyřikrát ovládl a drží rekord. Jeho tým je favoritem dvojzápasu, doma však bude v odvetě dohánět jednogólové manko.
Nejrychlejší gól přiblížil Crystal Palace finále
Fotbalisté Crystal Palace i díky nejrychlejšímu gólu v historii Konferenční ligy zvítězili v úvodním semifinále na hřišti Šachtaru Doněck 3:1. Blíž ke květnovému finále v Lipsku má i Vallecano, španělský tým doma zdolal Štrasburk 1:0. Odvety jsou na programu za týden.
Crystal Palace otevřel skóre v Krakově, kde Šachtar hraje poháry kvůli ruské agresi na Ukrajině, už po 21 vteřinách hry nejrychlejší brankou v historii soutěže. Na konci povedené kombinační akce stál Sarr. Senegalský reprezentant se osmou trefou v sezoně Konferenční ligy dotáhl v čele tabulky střelců na Ishaka (Poznaň) a Mouandilmadjiho (Samsunspor). Dosud padl v soutěži gól nejdříve po 32 sekundách.
Po změně stran vyrovnal Očeretko, jenže poté vrátil hostům vedení Kamada a v 84. minutě zvýraznil jejich výhru střídající Larsen. Londýnský tým má nakročeno k tomu, aby hned při své premiérové pohárové účasti došel až do finále.
První zápas zvládlo lépe i Vallecano. O jediný gól v Madridu se postaral hlavou útočník Alemao. Španělský celek doma v sezoně Konferenční ligy vyhrál šesté ze sedmi utkání. Také Štrasburk se bude spoléhat na vlastní stadion, kde v tomto ročníku soutěže v šesti duelech ještě neprohrál. Ve čtvrtfinálové odvetě doma rozdrtil 4:0 přemožitele Olomouce Mohuč, přestože v úvodním zápase v Německu podlehl 0:2.
Finále v Lipsku se odehraje 27. května.