Horníček si finále Evropské ligy nezachytá. Braga po červené nestačila, Freiburg vyzve Aston Villu
Fotbalisté Bragy s českým gólmanem Lukášem Horníčkem si finále Evropské ligy nezahrají. V prvním semifinálovém utkání sice zdolali Freiburg 2:1, v dnešní odvetě v Německu ale v dlouhém oslabení prohráli 1:3. Bundesligový tým čeká v závěrečném duelu Aston Villa, která v anglickém souboji doma rozdrtila 4:0 Nottingham Forest, jemuž tak nestačilo úvodní vítězství 1:0.
Druhá nejprestižnější pohárová soutěž v Evropě vyvrcholí 20. května v Istanbulu. Freiburg si zahraje finále některé ze soutěží UEFA poprvé. Aston Villa je v prvním pohárovém finále od roku 1982, kdy ovládla Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce Ligy mistrů.
Třiadvacetiletý Horníček měl šanci, že by v případě postupu do finále usiloval jako desátý Čech v historii o triumf v Poháru UEFA/Evropské lize. To se ale nepovedlo. Sen Bragy o druhé účasti ve finále soutěže dostal trhliny už v šesté minutě, kdy Dorgeles nedovoleně zastavil unikajícího Besteho a rozhodčí Massa ho vyloučil.
V 19. minutě využil početní výhodu po šťastném odrazu Kübler. Před koncem poločasu Manzambi vypálil zpoza vápna a Horníčkovi nedal šanci. V závěru úvodního dějství nastřelila Braga tyč, stejně jako domácí zkraje druhé půle. Hosty pak několika skvělými zákroky podržel Horníček, jenže v 72. minutě inkasoval potřetí, hlavou se opět trefil Kübler. Utkání ještě zdramatizoval Victor, na kýžený druhý gól, který by znamenal prodloužení, však hosté nedosáhli.
Střelecký účet Aston Villy otevřel v první půli Watkins, po změně stran se z penalty prosadil Buendía a po něm v 77. a 80. minutě McGinn. Birminghamský celek ukončil sérii tří soutěžních proher, Nottingham napříč všemi soutěžemi našel přemožitele po 10 zápasech.
Trenér Emery je se čtyřmi triumfy v Evropské lize rekordmanem, po třech prvenstvích se Sevillou a jednom s Villarrealem nyní může dokráčet na vrchol s „Villans“. V minulé sezoně ovládl soutěž Tottenham, z německých celků naposledy v roce 2022 uspěl Frankfurt.
Anglický fotbal bude mít zástupce v každém ze tří pohárových finále, což se ještě žádné zemi předtím nepovedlo. Arsenal v úterý postoupil do závěrečného souboje v Lize mistrů, jiný londýnský tým Crystal Palace dnes došel do finále Konferenční ligy.
Crystal Palace vyzve Vallecano
Ve finále Konferenční ligy se 27. května v Lipsku utkají fotbalisté Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček v soutěži zdolal Šachtar Doněck i podruhé, tentokrát doma 2:1. Španělský zástupce zvítězil ve Štrasburku stejně jako před týdnem na svém hřišti 1:0. Oba týmy jsou v evropském finále poprvé.
Crystal Palace dospěl až k rozhodujícímu zápasu o třetí pohárovou trofej hned při své premiérové účasti na evropské scéně. Jeho dvoubrankový náskok z prvního zápasu, který se hrál na neutrální půdě v polském Krakově, nebyl v odvetě ani na chvíli ve vážném ohrožení.
Lídr ukrajinské ligy měl v základní sestavě sedm Brazilců a dva z nich hráli v prvním poločase výrazné role. Nejprve si obránce Henrique srazil centr do vlastní sítě, ale po devíti minutách přihrál Eguinaldovi na vyrovnávací gól. Ještě předtím se radovali domácí, ale jen chvíli, než jejich španělskému útočníkovi Pinovi sebral gól videorozhodčí pro těsný ofsajd.
Francouz Mateta mohl postupové šance Šachtaru definitivně pohřbít už v závěru prvního poločasu, ale jeho nůžky zastavila tyč. Po změně stran to udělal senegalský kanonýr Sarr a pro nejlepšího střelce soutěže to byl už devátý gól.
Crystal Palace v anglické lize po víkendovém debaklu 0:3 od Bournemouthu klesl na 15. místo, a jestli chce být v pohárové Evropě i na podzim, musí uspět ve finále. V něm narazí na Rayo Vallecano, které se na pohárovou scénu vrátilo po 25 letech od své účasti ve čtvrtfinále tehdejšího Poháru UEFA.
Štrasburk vyhrál bez porážky ligovou část soutěže, v minulém kole zlikvidoval dvoubrankové manko a Mohuč vyprovodil čtyřbrankovým debaklem. Podruhé se mu ale už podobný obrat nepodařil. Jedenáctý tým španělské ligy byl nad jeho síly, když se stejně jako před týdnem v Madridu trefil Brazilec Alemao.
Hosté náskok udrželi i za cenu zdržování hry, které slovenský rozhodčí Kružliak v závěru dvakrát ocenil žlutou kartou. V nastavení mohl alespoň srovnat Paraguayec Enciso, ale jeho nepovedenou penaltu argentinský brankář Batalla zneškodnil.