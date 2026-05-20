Freiburg - Aston Villa 0:3. Dominance Angličanů! Kouč Emery POPÁTÉ vyhrál Evropskou ligu

Emiliano Buendia se raduje z gólu proti Freiburgu
Youri Tielemans otevřel skóre proti Freiburgu
Brankář Freiburgu Noah Atubolu chytá střelu Emiliana Buendií z Aston Villy
Emiliano Buendia ve velké šanci
Jan-Niklas Beste z Freiburgu (vlevo) blokuje střelu Lucase Digneho z Aston Villy
Max Rosenfelder z Freiburgu bojuje o míč
Ezri Konsa z Aston Villy bojuje o míč ve finále Evropské ligy
Aston Villa vyhrála Evropskou ligu
Fotbalisté Aston Villy poprvé ovládli Evropskou ligu. Ve finále na stadionu Besiktase v Istanbulu porazili Freiburg 3:0. Anglický celek poslali do dvoubrankového vedení na konci prvního poločasu Youri Tielemans s Emilianem Buendíou. Po změně stran přidal pojistku Morgan Rogers.

Španělský trenér Unai Emery ve svém šestém finále Evropské ligy popáté triumfoval a vylepšil vlastní rekord soutěže. V minulosti slavil třikrát se Sevillou a jednou s Villarrealem. Aston Villa čekala na cennou trofej 30 let od vítězství v anglickém Ligovém poháru. Na evropské scéně dosud uspěla pouze v sezoně 1981/82 v Poháru mistrů evropských zemí.

Evropská liga má podruhé za sebou anglického vítěze, loni soutěž ovládl Tottenham. Freiburg, který se v ligové fázi utkal i s Plzní (0:0), na premiérovou velkou trofej nedosáhl.

