Vliv triumfu Aston Villy na Evropu: Anglie může mít 9 zástupců! Posun pro Spartu?
Jednoznačná dominance ve finálovém zápase, zasloužená výhra a Aston Villa slaví druhou velkou evropskou trofej v historii klubu. 44 let po triumfu v Poháru mistrů evropských zemí ovládla tentokrát Evropskou ligu, když ve finále přejela německý Freiburg 3:0. Jako bonus k poháru ještě měla dostat vstupenku do Ligy mistrů, jenže tu už si zajistila umístěním v nejlepší pětce v Premier League. Jak se tedy budou pozice posouvat?
V tomto ročníku anglické kluby přepsaly historii, když do Evropy vyslaly Ostrovy hned devět zástupců. Vedle svých sedmi pozic si totiž dobrými výsledky uzmula Anglie ještě bonusové páté místo v Lize mistrů, které se v posledních letech dává dvěma zemím s nejlepším koeficientem v předchozím ročníku a Tottenham zároveň slavil triumf v Evropské lize. UEFA tedy přidělila Albionu další dvě místa v Lize mistrů, kam putovalo rekordních šest celků z jedné soutěže.
Stejné úspěchy zopakovaly anglické kluby i v aktuálním ročníku a mohou se znovu podívat do Evropy ve stejném počtu. Má to ale háček.
Na rozdíl od Tottenhamu před rokem totiž Aston Villa jistě zvládne postoupit do Ligy mistrů i skrz ligovou kvalifikaci a umístění v elitní pětce. Klíčovou roli směrem pro posun evropských pozic zde však hraje, zda skončí na čtvrtém či pátém místě.
Pravidla UEFA totiž mluví jasně: Pokud vítěz Evropské ligy skončí na jedné z přímých postupových pozic, v případě Anglie v první čtyřce, jeho místo z Evropské ligy propadá a posouvá se do jiných soutěží. Pátá příčka je však „bonusová“ a určená pro „nejlépe postavený tým v domácí soutěži z těch, které se nekvalifikují do ligové fáze Ligy mistrů UEFA“.
Pokud tedy v posledním kole Liverpool porazí na domácí půdě Brentford a Aston Villa prohraje s Manchesterem City, propadnou se „Villans“ na pátou příčku a využijí svůj lístek z Evropské ligy. Tím pádem se následně dostane i na šestý nejlepší tým Premier League, což bude Bournemouth či Brighton.
Sparta se neposune
V opačném případě, tedy pokud Aston Villa uhájí čtvrtou příčku, pak budou slavit v Portugalsku. Místo pro vítěze Evropské ligy by totiž bylo přiděleno nejlepším týmům v ligové („nemistrovské“) části kvalifikace Ligy mistrů.
Zde se pyšní nejlepším klubovým koeficientem Sporting, takže zeleno-bílý celek by se z třetího předkola posunul rovnou do ligové fáze milionářské soutěže. Další posun by zaznamenaly také nejlepší dva týmy, které mají začínat ve druhém předkole. Bodo/Glimt a Olympiakos by tedy poskočily rovnou do třetího předkola.
Do něj pak zamíří také Sparta jako druhý nejlepší tým české Chance ligy, ale vzhledem k nízkému klubovému koeficientu se jí evropská škatulata týkat nebudou.