Los Evropské ligy ONLINE: Plzeň se dozví soupeře pro 2. předkolo, hrozí Besiktas či Twente
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Plzeň se dnes dozví soupeře pro 2. předkolo Evropské ligy. UEFA ve středu ráno rozdělila jednotlivé týmy do dvou losovacích skupin. Viktoria, která si místo v EL vybojovala díky 3. místu v uplynulé sezoně Chance Ligy, může narazit například i na turecký Besiktas či nizozemské Twente. Los 2. předkola Evropské ligy začíná ve 13:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
Možní soupeři pro Plzeň ve 2. předkole Evropské ligy:
- Besiktas JK (Turecko)
- FC Twente (Nizozemsko)
- Tromso IL (Norsko)
- vítěz dvojzápasu PFC CSKA Sofia (Bulharsko) - Derry City FC (Irsko)
- Hammarby IF (Švédsko)