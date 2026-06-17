Předplatné

Los Evropské ligy ONLINE: Plzeň se dozví soupeře pro 2. předkolo, hrozí Besiktas či Twente

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Vyloučení Karviné: hrozí liga s 15 týmy a odvolací komise jako neznámá. Co bude dál? • Zdroj: isportTV
Fotbalisté Plzně odstartovali letní přípravu
Fotbalisté Plzně odstartovali letní přípravu
Fotbalisté Plzně odstartovali letní přípravu
Fotbalisté Plzně odstartovali letní přípravu
Fotbalisté Plzně odstartovali letní přípravu
Fotbalisté Plzně odstartovali letní přípravu
7
Fotogalerie
iSport.cz
Evropská liga
Začít diskusi (0)

Plzeň se dnes dozví soupeře pro 2. předkolo Evropské ligy. UEFA ve středu ráno rozdělila jednotlivé týmy do dvou losovacích skupin. Viktoria, která si místo v EL vybojovala díky 3. místu v uplynulé sezoně Chance Ligy, může narazit například i na turecký Besiktas či nizozemské Twente. Los 2. předkola Evropské ligy začíná ve 13:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
Losování 2. předkola Evropské ligy

Možní soupeři pro Plzeň ve 2. předkole Evropské ligy:

  • Besiktas JK (Turecko)
  • FC Twente (Nizozemsko)
  • Tromso IL (Norsko)
  • vítěz dvojzápasu PFC CSKA Sofia (Bulharsko) - Derry City FC (Irsko)
  • Hammarby IF (Švédsko)

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů