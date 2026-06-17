Los Evropské ligy: Plzeň čeká ve druhém předkole cesta na sever. Vyhnula se Besiktasi
Plzeň zná soupeře pro 2. předkolo Evropské ligy. Viktoria, která si místo v EL vybojovala díky 3. místu v uplynulé sezoně Chance Ligy a pro los byla nasazená, narazí na norské Tromsö. Vyhnula se tak mnohem zvučnějším jménům, narazit totiž mohla i na turecký Besiktas či nizozemské Twente. Dvojzápas začne Plzeň 23. července venku, odvetu odehraje o týden později doma.
Zatím není jisté, zda se Západočeši ve 2. předkole opravdu představí. UEFA totiž ještě může upravit nasazení českých klubů do předkol kvůli Karviné, kterou etická komise Fotbalové asociace ČR z důvodu ovlivňování zápasů v pondělí vyloučila z nejvyšší soutěže.
Slezané coby vítězové domácího poháru zatím formálně zůstávají v závěrečném 4. předkole Evropské ligy, byť není pravděpodobné, že by je evropská fotbalová unie do pohárů pustila. Karvinou by UEFA mohla bez náhrady vyřadit a Česku sebrat jedno z pěti míst, nebo nasazení upravit až po losu.
V případě posunu by Plzeň zaujala výhodnější pozici Slezanů a s Tromsö by se ve 2. předkole utkal Hradec Králové. „Votroci“ by si polepšili z 2. předkola Konferenční ligy, které by si místo nich zahrál Jablonec coby pátý celek nejvyšší soutěže.
Plzeň figurovala před losem ve své skupině mezi pěticí nasazených, přesto mohla dostat velmi silné soupeře Besiktas Istanbul či Twente Enschede. Dvojici nepříjemných protivníků se ale třetí celek uplynulé sezony české nejvyšší soutěže vyhnul a připadlo mu schůdnější Tromsö.
Norský celek se do Evropské ligy kvalifikoval z třetího místa v minulé sezoně domácí nejvyšší soutěže. V probíhajícím ročníku, který se hraje systémem jaro a podzim, je Tromsö druhé. Z českými kluby se v pohárech dosud neutkalo, v minulosti jeho barvy hájil útočník Zdeněk Ondrášek, který shodou okolností působil i v Plzni.
Na cestě z 2. předkola do hlavní fáze Evropské ligy je potřeba vyřadit tři soupeře. Pokud by český tým s Tromsö vypadl, přešel by do kvalifikace Konferenční ligy. Viktoria v minulé sezoně vypadla v Evropské ligy v úvodním kole jarní vyřazovací fáze, předtím došla do osmifinále.
Tromsö IL
Rok založení: 1920
Největší úspěchy: 2x 2. místo v lize (1990, 2011); 2x vítěz Norského poháru (1986, 1996)
Stadion: Romssa Arena (kapacita 6690 diváků)
Trenér: Jörgen Vik
Současné opory: Tobias Guddal, Ruben Yttergaard Jensen, Jens Hjertö-Dahl
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech: dosud nehráli