Plzeň zná soupeře v Evropské lize. Kauza Karviná může vše změnit. Posune se Jablonec?
Ve středu odpoledne se v Plzni a v Hradci dozvěděli soupeře pro vstup do kvalifikace evropských pohárů. Viktoria začíná ve 2. předkole Evropské ligy proti fotbalistům Tromso, Východočeši se pokusí překvapit ve stejné fázi Konferenční ligy v souboji proti chorvatskému NK Varaždín. České kluby ale stále nemají v soupeřích stoprocentní jistotu – UEFA dosud oficiálně neoznámila, jak naloží s Karvinou, která je jako vítěz MOL Cupu (zatím) zapsaná mezi účastníky 4. předkola Evropské ligy.
Etická komise FAČR v týdnu potrestala Karvinou v případu korupční a sázkařské aféry. Klub vyloučila z první ligy a potrestala desetimilionovou pokutou. Karviná nesouhlasí a odvolala se, spletitá kauza ještě bude mít v následujících týdnech vývoj.
Případ Karviné má i mezinárodní přesah. Vítězstvím v MOL Cupu si Slezané vybojovali luxusní pozici ve čtvrtém předkole Evropské ligy, která klubu garantuje minimálně účast v základní fázi Konferenční ligy. Důležitým aspektem je i to, že oproti druhým předkolům (start 23. července) začíná až o měsíc později (20. srpna).
UEFA před středečním losem 2. předkola Evropské a Konferenční ligy kvůli Karviné neupravila nasazení českých týmů. Slezané coby vítězové domácího poháru zatím formálně zůstávají v závěrečném 4. předkole Evropské ligy, byť není pravděpodobné, že by je evropská fotbalová unie do soutěže pustila.
Zatím není jasné, co to bude pro tuzemské kluby znamenat. Stále reálně hrozí varianta, že by UEFA mohla Česku jedno místo kvůli Karviné bez náhrady odebrat a v nadcházející sezoně by startovala v pohárech jen čtveřice zástupců. Vyloučena není ani možnost, že by evropská fotbalová unie sáhla k přesunům až po losu.
Oficiálně k celé situaci UEFA zatím mlčí, konkrétní postup nesdělila ani na dotaz Sportu. „Nemáme informace, které bychom vám k tomuto případu poskytli,“ zaslala odpověď.ve středu odpoledne. Losovací procedury úvodních předkol zatím probíhají tak, jako kdyby Karviná žádný problém neřešila a normálně patřila mezi účastníky kvalifikace.
Při středečním losu byla Plzeň zařazena mezi nasazené týmy ve druhém předkole Evropské ligy, o postup do dalšího kola se utká s Tromso. Začínat by měla 23. července v Norsku, domácí odveta je v plánu o týden později. Viktoria se vyhnula například tureckému Besiktasi. Hradec dostal při losu Konferenční ligy o chvíli později chorvatský NK Varaždín.
Co je podstatné - soupeři a postavení českých klubů pro nadcházející evropskou sezonu se ještě mohou měnit. Pokud Karviná nebude vpuštěna do evropské kvalifikace, jednou z možností je, že by ji v play off o hlavní fázi Evropské ligy nahradila právě Plzeň. Což by pro západočeský kolektiv znamenalo extrémně výhodnou situaci, do klíčových evropských zápasů by vstupovala až koncem léta navíc s jistotou minimálně podzimní účasti v Konferenční lize.
Pokud by Plzeň nahradila Karvinou, její pozici ve 2. předkole Evropské ligy by nejspíš převzal Hradec. Místo východočeského klubu by se do 2. předkola Konferenční ligy posunul Jablonec, pátý celek uplynulého ročníku Chance Ligy a poražený finalista domácího poháru.
Slovenský příklad
UEFA podobnou situaci řešila v minulé sezoně, jeden tým vyřadila až po losu. Slovenskou Dunajskou Stredu v kvalifikaci Konferenční ligy zpětně nahradily Košice. Klub nesměl do evropských zápasů proto, že měl stejného majitele, jako jiný účastník soutěže Györ.
Slovenský klub se odvolal ke Sportovní arbitráži (CAS). Arbitrážní soud v Lausanne však odvolání zamítl a UEFA definitivně potvrdila vyloučení až 16. července 2025 – pouhých několik dní před plánovaným odehráním zápasů. Místo DAC tak narychlo převzaly FC Košice, které nastoupily přímo na jeho místo do již hotového pavouka.
Pokud by UEFA postupovala u Karviné stejně, šel by přímo do play off Evropské ligy Jablonec, Hradec s Plzní by zůstal na místech dle platného rozlosování.
Podobné to bylo v případě lotyšského klubu Valmiera FC v souvislosti s ročníkem Konferenční ligy 2025/2026. Administrativní procesy a odvolání se protáhly natolik, že k definitivnímu vyškrtnutí a diskvalifikaci z evropských pohárů došlo až po oficiálním losu úvodních předkol. Jelikož byl herní plán již hotový a rozlosovaný, UEFA uplatnila pravidlo o nasazení nejbližšího možného náhradníka z domácí ligy a místo Valmiery naskočil do kvalifikace 5. tým lotyšské ligy – BFC Daugavpils.
Může se také stát, že Karviná bude vyškrtnuta bez náhrady a český fotbal přijde o jedno pohárové místo. Z pěti českých zástupců, které garantuje aktuálně desátá příčka v pořadí národů dle koeficientů, by zbyli čtyři. „Upozorňujeme, že výsledek středečního losování nemá vliv na probíhající nebo potenciální řízení, která by mohla ovlivnit přijetí klubů do soutěže,“ napsala UEFA do losovacího protokolu.
Pro počítání koeficientu by se i v takovém případě výsledky českých celků nejspíš dělily pěti, nikoliv čtyřmi, což by znamenalo komplikaci pro udržení výhodné pozice garantující mistrovi přímou účast v podzimní hlavní fázi Ligy mistrů.
Situace českých klubů zůstává i po středečním losu značně nejistá. Jasno by mohlo být do konce měsíce.
Los 2. předkola Evropské ligy (první utkání 23. července, odvety 30. července):
Tromsö - Plzeň,
Hammarby - Anderlecht Brusel,
Besiktas Istanbul - Midtjylland,
Karabach/Vestri - CSKA Sofia/Derry City,
Twente Enschede - Vojvodina Novi Sad/Ferencváros Budapešť,
Hajduk Split/Žilina - Pafos,
Šeriff Tiraspol/Aluminij - Maccabi Tel Aviv,
St. Gallen - Benfica Lisabon,
Dynamo Kyjev/Universitatea Kluž - PAOK Soluň.