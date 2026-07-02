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Chcete na předkolo KL do Chorvatska místo Hradce? UEFA řeší Karvinou, oslovila Jablonec

Jablonecká radost po gólu Lamina Jawa
Jablonecká radost po gólu Lamina JawaZdroj: Zuzana Jarolímková / deník Sport
Radost fotbalistů Hradce po brance Ondřeje Mihálika
Tom Slončík a trenér Hradce David Horejš na startu přípravy
Tomáš Wiesner na startu přípravy Hradce
Hradecké choreo před zápasem se Slavií
Hradecké choreo před zápasem se Slavií
Hráči Jablonce před finále MOL Cupu
Fanoušci Jablonce během finále
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Fotogalerie
Michal Kvasnica, Ondřej Škvor
Evropská liga
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Ledy se hnuly. Podle informací iSportu oslovila UEFA (zatím neoficiálním) dotazem Jablonec, zda by byl již za tři týdny schopný účastnit se druhého předkola Konferenční ligy s chorvatským Varaždinem místo Hradce Králové. Důvodem je samozřejmě pravděpodobné vyřazení Karviné z evropských pohárů a s tím spojené posuny českých klubů.

Jablonec se patrně přece jen dočká. Sice nezvládl finále MOL Cupu ani prvoligový finiš, nicméně kvůli průšvihu Karviné šanci zřejmě dostane. Zdroje iSportu se shodují na tom, že severočeskému klubu už se ozvali zástupci UEFA s otázkou, zda by zvládl převzít logistiku Hradce Králové.

Pro kontext: Hradec Králové se ze čtvrtého místa v tabulce kvalifikoval do druhého předkola Konferenční ligy a los mu přisoudil konfrontaci s Varaždinem. První zápas v Chorvatsku je na programu ve čtvrtek 23. července, odveta se hraje o týden později v Malšovické aréně. Východočeši mají zařízené letadlo, ubytování, jsou připravení.

A připraven má být i Jablonec, který se domluvil s Hradcem Králové na tom, že by veškerou jeho logistiku přebral, pokud by to opravdu dopadlo tak, jak UEFA naznačuje.

To znamená, že Hradec Králové by na tom vydělal tím, že by byl posunut do druhého předkola Evropské ligy, polepšila by si i Viktoria Plzeň. Ta o to víc, že by coby tým nasazený do čtvrtého předkola EL měla jistotu, že v případě vyřazení si zahraje ligovou fázi Konferenční ligy. Což znamená záruku pohárového podzimu.

Zatím nicméně nic jistého není, čeká se na oficiální verdikt. Ten by měl padnout během čtvrtka nebo pátku.

Stávající los

Soutěž

Kolo

Dvojice

Evropská liga

2. předkolo

Tromsö IL – Viktoria Plzeň

Evropská liga

4. předkolo

Karviná – bez konkrétního soupeře

Konferenční liga

2. předkolo

NK Varaždin – Hradec Králové

Možné posuny

Soutěž

Kolo

Dvojice

Evropská liga

2. předkolo

Tromsö IL – Hradec Králové

Evropská liga

4. předkolo

Plzeň – bez konkrétního soupeře

Konferenční liga

2. předkolo

NK Varaždin – Jablonec

Ale jak bylo už řečeno. Je to stále bez záruky.

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