Hotovo: Karviná vyloučena, Jablonec v Evropě a české kluby si mění soupeře
Vyřešeno, a to směrem, který se v Česku kromě Karviné všem líbí. UEFA definitivně rozhodla o vyřazení slezského klubu z evropských pohárů, ovšem místo něj pozvala do své hry Jablonec coby pátý tým posledního ligového ročníku. České kluby si pak přehodí soupeře, nejvíce vydělá Plzeň.
Jablonec se přece jen dočká pohárové Evropy. Sice nezvládl finále MOL Cupu ani prvoligový finiš, nicméně kvůli průšvihu Karviné šanci v Konferenční lize dostane. Nebylo to samozřejmé řešení, UEFA klidně mohla zástupce Chance Ligy opominout a do svých soutěží pustit jenom čtyři české kluby.
Pro potřeby koeficientu by se však čtyři bodové výdělky s největší pravděpodobností dělily pěti, což by znamenalo těžkou výzvu, pokud by si Česko chtělo v žebříčku udržet desátou příčku. Díky ní si zdejší mistr může hýčkat jistotu Ligy mistrů včetně stomilionových příjmů.
V české centrále považují rozhodnutí UEFA za velký diplomatický úspěch. „Chtěl bych poděkovat orgánům UEFA, Ligové fotbalové asociaci, všem zapojeným klubům, členům komisí i dalším institucím za profesionální spolupráci a rychlý postup. V neposlední řadě bych rád poděkoval také zástupcům klubu MFK Karviná za jejich racionální přístup,“ uvedl předseda asociace David Trunda.
Pro kontext: UEFA losovala předkola evropských pohárů ve středu 17. června. Jen dva dny poté, co etická komise uznala Karvinou vinnou z korupčního jednání a vyloučila ji z první ligy. Nejspíš kvůli krátkému časovému odstupu evropská organizace nestáhla potrestaný slezský klub z osudí a rozlosovala poháry i s ním.
Karviná byla coby vítěz MOL Cupu nasazena do 4. předkola Evropské ligy. Výhra v něm znamená ligovou fázi soutěže, vyřazení alespoň přesun do ligové fáze Konferenční ligy. Zkrátka jistotu hlavní části některé z evropských soutěží, tedy na české poměry lukrativní místo.
Čekalo se, jak UEFA s kauzou naloží
Přitom dlouho nebylo jasné, jak UEFA s kauzou naloží. Mohla Karvinou v soutěži nechat, ale to bylo po verdiktu etické komise téměř vyloučené. Mohla českého zástupce vyloučit bez náhrady, jaksi za trest. Mohla ho čistě nahradit tak, že by Jablonec prostě Karvinou vystřídal ve čtvrtém předkole EL – precedenty pro to existovaly. Anebo mohla Jablonec zařadit, kam z pozice pátého týmu ligy patří, a zbytek posunout. S tím, že místo vítěze poháru zaujme třetí mužstvo ligy.
To se také stalo.
Jistou indicií, že právě tímto směrem se věci vyvíjejí, byl předběžný a tak trochu neoficiální dotaz UEFA k Jablonci, zda by přebral logistiku Hradce Králové, který už měl na 2. předkolo Konferenční ligy ve Varaždínu zajištěné letenky i hotel…
Přebral. Severočeši skutečně pojedou do Chorvatska, zatímco Hradec Králové změří ve 2. předkole Evropské ligy síly s Tromsö, na který se už pomalu chystala Plzeň. Ta se ovšem vůbec nezlobí, protože zaujala tabulkové místo Karviné a poskočila do 4. předkola Evropské ligy. Má tedy jistotu evropského podzimu, přinejhorším v ligové fázi Konferenční ligy.
„Přijali jsme toto rozhodnutí UEFA a definitivně počítáme s tím, že do soutěže vstoupíme ve druhé polovině srpna v rámci play off. Znamená to, že máme v tuto chvíli jistou minimálně účast v Konferenční lize, nicméně na našich cílech se nic nemění. Chceme udělat maximu pro to, abychom se probojovali do ligové fáze Evropské ligy,“ uvedl generální ředitel plzeňského klubu Adolf Šádek.
Jako jediná z českých klubů nezná Viktoria svého soupeře. Dozví se při losování, které proběhne 3. srpna.
Reakce Plzně
„Přijali jsme toto rozhodnutí UEFA a definitivně počítáme s tím, že do soutěže vstoupíme ve druhé polovině srpna v rámci play off. Znamená to, že máme v tuto chvíli jistou minimálně účast v Konferenční lize, nicméně na našich cílech se nic nemění. Chceme udělat maximu pro to, abychom se probojovali do ligové fáze Evropské ligy,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel klubu Adolf Šádek.
Reakce Jablonce
„Za celý klub mohu říct, že jsme rozhodnutím UEFA potěšení a přijímáme ho. Jsem rád, že do evropských pohárů nepůjdou pouze čtyři české týmy, ale i ten z pátého místa. My tak dostáváme druhou šanci. Mužstvo budujeme a připravujeme tak, abychom byli v předkolech konkurenceschopní,“ řekl majitel Jablonce Jakub Střeštík pro iSport.
Reakce Hradce Králové
„Toto rozhodnutí UEFA přijímáme. Jsme rádi, že v kvalifikaci evropských pohárů odehrajeme minimálně dvě dvojutkání. Norské Tromsö vnímáme jako atraktivního a kvalitního soupeře, takže se na dvojzápas s ním velice těšíme,“ říká předseda představenstva FC Hradec Králové – Dominik Kohel.
Reakce Davida Trundy, předsedy FAČR
„Chtěl bych poděkovat orgánům UEFA, Ligové fotbalové asociaci, všem zapojeným klubům, členům komisí i dalším institucím za profesionální spolupráci a rychlý postup. V neposlední řadě bych rád poděkoval také zástupcům klubu MFK Karviná za jejich racionální přístup. Zároveň bych chtěl popřát všem českým zástupcům hodně úspěchů a co nejlepší reprezentaci českého fotbalu v evropských soutěžích,“ uvedl předseda FAČR David Trunda.
Předchozí los:
Evropská liga
- 2. předkolo: Tromsö IL–Viktoria Plzeň
- 4. předkolo: Karviná–bez konkrétního soupeře
Konferenční liga
- 2. předkolo: NK Varaždín–Hradec Králové
Nový los:
Evropská liga
- 2. předkolo: Tromsö IL–Hradec Králové
- 4. předkolo: Plzeň–bez konkrétního soupeře
Konferenční liga
- 2. předkolo: NK Varaždín–Jablonec
První zápasy se hrají 23. července, odvety 30. července.