Hotovo: Karviná vyloučena, Jablonec v poháru a české kluby si mění soupeře
Je hotovo, a to směrem, který se v Česku kromě Karviné líbí. UEFA definitivně rozhodla o vyřazení slezského klubu z evropských pohárů, ovšem místo něj pozvala do hry Jablonec. České kluby si pak přehodí soupeře, nejvíce vydělá Plzeň.
Jablonec se tak přece jen dočká pohárové Evropy. Sice nezvládl finále MOL Cupu ani prvoligový finiš, nicméně kvůli průšvihu Karviné šanci v Konferenční lize dostane.
Pro kontext: UEFA losovala předkola evropských pohárů ve středu 17. června. Jen dva dny poté, co etická komise uznala Karvinou vinnou z korupčního jednání a vyloučila ji z první ligy. Nejspíš kvůli krátkému časovému odstupu evropská organizace nestáhla potrestaný slezský klub a rozlosovala poháry i s ním.
Karviná byla coby vítěz MOL Cupu nasazena do 4. předkola Evropské ligy. Výhra v něm znamená ligovou fázi soutěže, vyřazení přesun do ligové fáze Konferenční ligy. Zkrátka jistotu hlavní části některé z evropských soutěží, tedy na české poměry lukrativní místo.
Přitom dlouho nebylo jasné, jak UEFA s kauzou naloží. Jistou indicií bylo, že se obrátila s dotazem na Jablonec, zda by přebral logistiku Hradce Králové, který už měl na 2. předkolo Konferenční ligy ve Varaždínu zajištěné letenky i hotel.
A tak to také dopadlo. Severočeši skutečně pojedou do Chorvatska, zatímco Hradec Králové změří ve 2. předkole Evropské ligy síly s Tromsö, na který se už pomalu chystala Plzeň. Ta se ovšem vůbec nezlobí, protože zaujala tabulkové místo Karviné a poskočila do 4. předkola Evropské ligy. Má tedy jistotu evropského podzimu, přinejhorším v ligové fázi Konferenční ligy.
Reakce Plzně
„Přijali jsme toto rozhodnutí UEFA a definitivně počítáme s tím, že do soutěže vstoupíme ve druhé polovině srpna v rámci play off. Znamená to, že máme v tuto chvíli jistou minimálně účast v Konferenční lize, nicméně na našich cílech se nic nemění. Chceme udělat maximu pro to, abychom se probojovali do ligové fáze Evropské ligy,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel klubu Adolf Šádek.
Reakce Jablonce
„Za celý klub mohu říct, že jsme rozhodnutím UEFA potěšení a přijímáme ho. Jsem rád, že do evropských pohárů nepůjdou pouze čtyři české týmy, ale i ten z pátého místa. My tak dostáváme druhou šanci. Mužstvo budujeme a připravujeme tak, abychom byli v předkolech konkurenceschopní,“ řekl majitel Jablonce Jakub Střeštík pro iSport.
Předchozí los:
Evropská liga
- 2. předkolo: Tromsö IL–Viktoria Plzeň
- 4. předkolo: Karviná–bez konkrétního soupeře
Konferenční liga
- 2. předkolo: NK Varaždín–Hradec Králové
Nový los:
Evropská liga
- 2. předkolo: Tromsö IL–Hradec Králové
- 4. předkolo: Plzeň–bez konkrétního soupeře
Konferenční liga
- 2. předkolo: NK Varaždín–Jablonec
První zápasy se hrají 23. července, odvety 30. července.