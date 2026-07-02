Potvrzeno: Karviná vyřazena. UEFA se už ptala Jablonce, zda může do Chorvatska místo Hradce
Ledy se hnuly. Podle informací webu iSport oslovila UEFA (zatím neoficiálním) dotazem Jablonec, zda by byl již za tři týdny schopný účastnit se druhého předkola Konferenční ligy s chorvatským Varaždinem místo Hradce Králové. Důvodem je samozřejmě vyřazení Karviné z evropských pohárů a s tím spojené posuny českých klubů.
Jablonec se patrně přece jen dočká. Sice nezvládl finále MOL Cupu ani prvoligový finiš, nicméně kvůli průšvihu Karviné šanci zřejmě dostane. Zdroje webu iSport se shodují na tom, že severočeskému klubu už se ozvali zástupci UEFA s otázkou, zda by zvládl převzít logistiku Hradce Králové.
Pro kontext: Hradec Králové se ze čtvrtého místa v tabulce kvalifikoval do druhého předkola Konferenční ligy a los mu přisoudil konfrontaci s Varaždinem. První zápas v Chorvatsku je na programu ve čtvrtek 23. července, odveta se hraje o týden později ve FINEP Aréně. Východočeši mají zařízené letadlo, ubytování, jsou připravení.
A připraven má být i Jablonec, který se domluvil s Hradcem Králové na tom, že by veškerou jeho logistiku přebral, pokud by to opravdu dopadlo tak, jak UEFA naznačuje.
To znamená, že Hradec Králové by na tom vydělal tím, že by byl posunut do druhého předkola Evropské ligy, polepšila by si i Viktoria Plzeň. Ta o to víc, že by coby tým nasazený do čtvrtého předkola EL měla jistotu, že v případě vyřazení si zahraje ligovou fázi Konferenční ligy. Což znamená záruku pohárového podzimu.
Zatím nicméně nic jistého není, čeká se na oficiální verdikt. Ten by měl padnout během čtvrtka nebo pátku.
Stávající los
Soutěž
Kolo
Dvojice
Evropská liga
2. předkolo
Tromsö IL – Viktoria Plzeň
Evropská liga
4. předkolo
Karviná – bez konkrétního soupeře
Konferenční liga
2. předkolo
NK Varaždin – Hradec Králové
Možné posuny
Soutěž
Kolo
Dvojice
Evropská liga
2. předkolo
Tromsö IL – Hradec Králové
Evropská liga
4. předkolo
Plzeň – bez konkrétního soupeře
Konferenční liga
2. předkolo
NK Varaždin – Jablonec
Ale jak bylo už řečeno. Je to stále bez záruky.