Tromsö – Hradec Králové v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
Fotbalisté Hradce Králové se při svém návratu do evropských pohárů postaví norskému Tromsö. Při svém výjezdu se tak Votroci podívají až za polární kruh. Úvodní zápas 2. předkola Evropské ligy začíná ve čtvrtek 23. července od 19:00. Kde sledovat Tromsö vs. Hradec živě?
Vše o utkání Tromsö vs. Hradec Králové
Datum a čas: čtvrtek 23. července, 19:00
Místo konání: Romssa Arena (Tromsø)
2. předkolo: Evropské ligy 2026/27
Rozhodčí: Snir Levi (Izrael)
TV přenos: TV Tipsport, Chance, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Tromsø vs. Hradec Králové živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Hradce ve 2. předkole Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na TV Tipsport. Nová platforma sázkové kanceláře umožňuje sledování určitých fotbalových přenosů zcela zdarma a je optimalizovaná pro telefony i televize s internetovým prohlížečem.
Další možností je stream sázkové kanceláře Chance, podmínkou je být zaregistrován a mít pozitivní zůstatek na účtu.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Tromsö vs. Hradec Králové je naplánován na čtvrtek 23. července v 19:00.
Hradec v evropských pohárech 2026/27
Východočechy čeká 2. předkolo Evropské ligy. Do něj se posunuli po výborné minulé sezoně, kdy Hradec Králové skončil na 4. místě.
|Hradec Králové v Evropské lize 2026/27
1. zápas: Tromsö– Hradec Králové, 23. 7., 19:00
2. zápas: Hradec Králové – Tromsø, 30. 7., 19:00
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia má jistotu Ligy mistrů a další čtyři zástupci nastoupí v kvalifikaci o evropské poháry. Sparta odstartuje ve 3. předkole milionářské soutěže. Viktoria Plzeň se představí v play-off o Evropskou ligu, Hradec čeká 2. předkolo téhož poháru. Posledním českým zástupcem je Jablonec, který bude bojovat ve 2. předkole Konferenční ligy.
České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
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|Sparta Praha ve 3. předkole Lize mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon, 4. 8., 19:00
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta, 11. 8., 19:00
|Viktoria Plzeň v play off Evropské ligy
1. zápas:
2. zápas:
|Hradec Králové ve 2. předkole Evropské ligy
1. zápas: Tromsø – Hradec Králové, 23. 7., 19:00
2. zápas: Hradec Králové – Tromsø, 30. 7., 19:00
Jablonec ve 2. předkole Konferenční ligy
1. zápas: Varaždin – Jablonec, 23. 7., 20:00
2. zápas: Jablonec – Varaždin, 30. 7., 18:00