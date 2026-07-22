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Hradec po třiceti letech v Evropě. Ale bez velkého šéfa, chybět by měl týdny

Tomáš Petrášek v dresu Hradce Králové
Tomáš Petrášek v dresu Hradce KrálovéZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Ani Vladimír Darida s Tomášem Petráškem nedokázali zabránit plzeňskému vyrovnání na 1:1
Kapitán Hradce Králové Tomáš Petrášek ve výročním dresu
Tomáš Petrášek se po dlouhých letech vrací do Hradce Králové
Tomáš Petrášek (třetí zprava) si náramně užívá děkovačku s fanoušky
Tomáš Petrášek (vpravo) oslavuje remízu se Slavií
Hradečtí fotbalisté oslavují gól svého golema Tomáše Petráška
Kapitán Hradce Králové Tomáš Petrášek hlavičkuje v zápase se Spartou
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Jiří Fejgl
Evropská liga
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Je to velká výprava, odlétá se z města největšího rivala, s nímž se tým poměří v prvním ligovém kole ve východočeském derby. Nálada plná očekávání, nedivte se. Fotbalisté Hradce Králové se vrací do evropských pohárů po 30 letech. Ve čtvrtek se ve 2. předkole utká na umělce s Tromsö, vedoucím celkem norské ligy. Týmu však bude chybět zásadní opora.

Už na konci ročníku měl problémy, dohrával pod prášky, s bolestí. Stejně jako spoluhráči Adam Vlkanova či Vladimír Darida. Jenže úkol byl jasný: dotáhnout Votroky ke čtvrtému místu a do evropských pohárů.

Povedlo se, jenže Tomáš Petrášek si první duel nezahraje. Velký šéf, mentálně i fyzicky, vždyť měří dva metry a jeho souboje s Tomášem Chorým jsou až legendární, je zraněný.

V přípravném utkání s Nordsjaelandem se mu obnovilo zranění. Má problém v lýtku, blízko od achillovy šlachy. V úterý vyrazil na vyšetření do Poznaně, kde má oblíbeného lékaře, diagnózy předtím byly totiž neurčité.

Aktuálně to vypadá, že by Hradci měl chybět nějaké tři týdny, což se pro něj bohužel kryje s předkoly evropských pohárů i derby s Pardubicemi.

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