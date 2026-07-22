Hradec za polárním kruhem: Umělka, déšť a lídr norské ligy. A na palubě evropští pamětníci
PŘÍMO Z NORSKA - Velký výjezd a velký zápas pro klub, který to ani nečekal. Do Tromsö, městečka za polárním kruhem, se vypravuje přes stovku fanoušků Hradce Králové, kteří chtějí vidět čtvrteční duel 2. předkola Evropské ligy.
Je to přes třicet let, kdy Votroci naposledy zkusili Evropu. Tehdejší Pohár vítězů pohárů si vysloužili za triumf v soutěži zvané Pohár ČMFS. V kontinentálních kláních pokořili lucemburský Vaduz, dánský FC Kodaň (tomu dali 5:0!) a vypadli s Dynamem Moskva.
„Je to pro celý klub obrovská příležitost ukázat, kam jsme se posunuli,“ pronese v podvečer na tiskovce trenér David Horejš.
Ale zpět do minulosti. Pamětníky najdete - a to i na palubě letadla, které ve středu ze sousedních Pardubic vyrazilo na sever, do norského Tromsö. „Já ale u PVP nebyl,“ připomene Richard Jukl, kapitán pohárových triumfátorů, dlouholetý šéf klubu, dnes provozní ředitel. „Už na jaře jsem podepsal Drnovicím,“ připomene tým, který zmizel z fotbalové mapy.
Škoda. Je tu však také Tomáš Poštulka, trenér brankářů, tehdejší hrdina penaltových rozstřelů. Zahlédnete rovněž Ivo Ulicha, nyní jednoho ze spolumajitelů, před třiceti lety kluka s blonďatými kadeřemi blížícího se velké kariéře ve Slavii i Bundeslize.
Pro klub - při vší úctě - velikosti Hradce jde jednoduše o událost vymykající se normálu. Mezi cestujícími potkáte známé postavy fotbalu ve východních Čechách, třeba mecenáše přeborových Libčan Jana Schejbala, kouče hradecké mistrovské devatenáctky Luďka Klusáčka nebo šéftrenéra mládeže Luďka Zajíce. Ale také drahé polovičky hráčů, které mají na sobě šik křiváky z dílny manželky Tomáše Petráška. Buďte si jisti, že tyto oblečky se stanou mezi fanynkami černobílých tuze oblíbené. Do Tromsö pak po vlastní ose přikvačí Filip Vlkanova, bratr hradeckého čísla 58.
V Tromsö vítá Votroky déšť, umělá tráva, stadion s červenobílými tribunami a také velká kvalita. „Umělka se využívá i u nás. Zvládneme to. Když uděláme trénink na hřišti, dokážeme si rychle zvyknout na to, co nás čeká. Určitě to není nic, na co bychom se chtěli vymlouvat,“ poví způsobně kapitán Vladimír Darida.
Soupeř bude větší překážka. Místní vedou ligu, kde hraje například Bodö/Glimt, čtvrtfinalista posledního ročníku Ligy mistrů. Sparta si tady vyhlédla dvoumetrového stopera Tobias Guddala.
Zájem by rozhodně měla také o devatenáctiletého Jens Hjerta-Dahla, jenže ten se blíží angažmá v Glasgow Rangers, kteří za něj zaplatí 10 milionů eur, přičemž nejdražší hráči v české lize stojí přibližně polovinu. Mimochodem celková cena kádru Hradce je podle specializovaného webu Transfermarkt 11,5 milionu, nejdražší hráč Adam Zadražil má na sobě cenovku 2,5 milionu.
„Celý norský fotbal je na vzestupu, je to vidět u nároďáku i klubů. Hrají zajímavý fotbal, ale věřím v sílu našeho týmu,“ vzkáže Horejš.
Proti téhle síle ale půjde Hradec oslabený. Velký šéf, mentálně i fyzicky, vždyť měří dva metry a jeho souboje s Tomášem Chorým jsou až legendární, je zraněný. Tomáš Petrášek si v přípravě Nordsjelandem přivodil problém v lýtku, blízko od achillovy šlachy. V úterý vyrazil na vyšetření do Poznaně, kde má oblíbeného lékaře. Aktuálně to vypadá, že by Hradci měl chybět nějaké tři týdny, což se pro něj bohužel kryje s předkoly evropských pohárů i derby s Pardubicemi.
„Zranění pociťoval už na soustředění. V určitých trénincích jsme to šetřili. Když jsme se vrátili, normálně trénoval. Paradoxně při posledním tréninku vypadal velice dobře. Věděli jsme, že chceme udělat důkladné vyšetření, abychom vyloučili velké problémy,“ popsal poslední dny Horejš.
Je tak jasné, že obrana nastoupí ve složení Jakub Uhrinčať, Filip Čihák, František Čech. Bude to Hradci stačit?